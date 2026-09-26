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রবিতে কলকাতা সফরে বিজেপি সভাপতি, করবেন একাধিক বৈঠক

Nitin Nabin come to kolkata: একদিনের সফরে রাজ্যে আসছেন নিতিন ৷ উপনির্পুবাচন ও পুরভোটের আগে এই সফর বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

Nitin Naveen visit Kolkata
বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2026 at 4:06 PM IST

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কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: রবিবার রাজ্যে আসছেন বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন। বিধানসভা উপনির্বাচন পুজোর আগেই ৷ আর নভেম্বরেই সম্ভবত পুরভোট ৷ তার আগেই নিতিন নবীনের রাজ্য সফর বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, একদিনের সফরে রাজ্যে আসছেন বিজেপির সভাপতি ৷
রবিবার দিনভর তাঁর সাংগঠনিক বৈঠকের পাশাপাশি ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে বলেই খবর। বিমানবন্দর থেকে শুরু করে নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার এবং রাজারহাটের হোটেলে দিনভর ঠাসা কর্মসূচিতে একের পর এক বৈঠকে অংশ নেবেন নিতিন ।

সকাল 10টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে নামবেন তিনি ৷ সেখান থেকে সরাসরি নিউটাউনের একটি হোটেল যাবেন তিনি। সকাল 11টা নাগাদ বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে পৌঁছবেন। 11:30 টা পর্যন্ত দলের কর্মী ও নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানও শুনবেন তিনি।

এরপরই শুরু হবে বিজেপির প্রথম দফার সাংগঠনিক বৈঠক। সকাল সাড়ে 11টা থেকে দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত চলবে দলের কোর কমিটির সাংগঠনিক বৈঠক। এই বৈঠকে থাকবেন রাজ্য বিজেপির শীর্ষ পদাধিকারী, বিভিন্ন বিভাগের আহ্বায়ক, রাজ্যের মোর্চা সভাপতিরা, দলের সাংসদ, জেলা ইনচার্জ, জেলা সভাপতি ছাড়াও আইটি, মিডিয়া ও সোশাল মিডিয়া বিভাগের আধিকারিকরা, রাজ্য মুখ্য মুখপাত্র এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরা। আগামী দিনে রাজ্যে সংগঠনকে আরও কঠোরভাবে গেরুয়া আদর্শ মেনে চলার পরামর্শ দেবেন তিনি।

বিজেপি এখন রাজ্যের ক্ষমতায়। তাই একেবারে তৃণমূল স্তরের কর্মীরাও আরও দায়িত্ব নিয়ে যাতে কাজ করেন তার পরামর্শ দিতে পারেন তিনি। বিকেল তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে দলীয় সাংসদ ও বিধায়কদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করবেন নিতিন নবীন। এরপর বিকেল সাড়ে চারটে থেকে ছ'টা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের মন্ত্রীদের সঙ্গে বিশেষ আলোচনায় অংশ নেবেন তিনি।

সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি-র 'স্টেট কোর গ্রুপ'-এর বৈঠক। রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণে এই বৈঠক বেশ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। কোর গ্রুপের বৈঠকের পর রাত আটটা থেকে ন'টা পর্যন্ত রাজ্যের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও গুণীজনদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও আলোচনায় অংশ নেবেন বিজেপি সভাপতি। জাতীয় সভাপতির এই একদিনের ম্যারাথন সফর ও একের পর এক সাংগঠনিক বৈঠক দলের কর্মী থেকে শুরু করে শীর্ষ নেতৃত্ব— সবার মধ্যেই নতুন উদ্যম জোগাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

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BJP PRESIDENT NITIN NAVEEN
NITIN NAVEEN IN KOLKATA
বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন
কলকাতা সফরে নিতিন নবীন
NITIN NAVEEN VISIT KOLKATA

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