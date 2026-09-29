প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশূর্তি পূরণ হবেই, নিতিনকে পাশে নিয়ে বার্তা শুভেন্দুর

প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশূর্তি পূরণ হবেই, নিতিনকে পাশে নিয়ে বার্তা শুভেন্দুর
Nitin Nabin 2047 সালে ‘বিকশিত ভারত’ গড়ার লক্ষ্যে বাংলা কোথায় থাকবে, তা নিয়ে তরুণদের ভাবনাও জানতে চান নিতিন নবীন।
Published : September 29, 2026 at 12:51 AM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: যুবসমাজের সার্বিক বিকাশ ও কর্মসংস্থানের বার্তা নিয়ে কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দু’দিনের সফরের দ্বিতীয় দিনে সোমবার কলকাতায় যুব সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন নবীন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে শীর্ষ নেতৃত্ব স্পষ্ট জানান, যুবসমাজকে দেওয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমস্ত গ্যারান্টি পূরণ করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
অনুষ্ঠানের শুরুতে নবীন জানান, সকালে তিনি গঙ্গা দর্শনে গিয়েছিলেন। এরপর বাংলার সমৃদ্ধ ইতিহাসের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, কলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও খেলাধুলোয় বাংলার অবদান চিরকালীন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো মনীষীরা যেমন দেশকে গর্বিত করেছেন, তেমনই ফুটবলে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল গোটা দেশে বিখ্যাত।
2047 সালে ‘বিকশিত ভারত’ গড়ার লক্ষ্যে বাংলা কোথায় থাকবে, তা নিয়ে তরুণদের ভাবনাও জানতে চান তিনি। উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন নিতিন । ফার্মেসি ও চিকিৎসাক্ষেত্রে নতুন সুযোগের কথা তুলে ধরেন তিনি। পাশাপাশি আইনের এক ছাত্রীর প্রশ্নের উত্তরে জানান, কর্পোরেট ও আন্তর্জাতিক আইন নিয়ে পড়াশোনা করলে পিএসইউ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইনি উপদেষ্টা হিসেবে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা রয়েছে।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তরুণদের আশ্বস্ত করে বলেন, “শিক্ষা ও কর্মসংস্থান নিয়ে সরকার আপনাদের পাশেই রয়েছে। যুবসমাজকে দেওয়া মোদীজির সব প্রতিশ্রুতি আমরা পূরণ করব।” তরুণদের মনের কথা ও সমস্যা সরাসরি শুনতে তাঁদের সঙ্গে শীঘ্রই তিন ঘণ্টার একটি বিশেষ চা-চক্রের আয়োজন করা হবে বলেও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।
যুবকদের জীবনচর্চা নিয়ে পরামর্শ দিয়ে নিতিন নবীন বলেন, "নতুন শিক্ষানীতিতে খেলাধুলো ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজকাল তরুণরা মোবাইলেই বেশি সময় কাটাচ্ছেন। মোবাইল ছেড়ে মাঠে নেমে খেলাধুলো করলে স্বাস্থ্যের পাশাপাশি রাজ্যেরও উন্নতি হবে।" একই সঙ্গে, সোশাল মিডিয়ার ইতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ করে নেতিবাচক দিক এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন তিনি।
শিল্প ও কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে তিনি জানান, অতীতে বিভিন্ন রাজ্য থেকে মানুষ বাংলায় কাজের খোঁজে আসতেন। অথচ গত কয়েক বছরে বহু কারখানা বন্ধ হয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে নতুন বিনিয়োগ আনার চেষ্টা করছেন, তাতে রাজ্য আবারও ঘুরে দাঁড়াবে। আজকের যুবসমাজ শুধু চাকরির পেছনে না ছুটে ‘জব ক্রিয়েটর’ বা কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী হয়ে উঠছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। বক্তব্যের শেষে তরুণদের প্রতি নিতিন নবীনের বার্তা, “হতাশা দূরে সরিয়ে ইতিবাচক ভাবনা ভাবুন। জীবনে কোনও শর্টকাট খুঁজবেন না। সঠিক পথে স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে কাজ করলে সফলতা নিশ্চিত আসবে।”
অন্যদিকে, এদিন পানিহাটিতে রাজ্যের মখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন নিতিন নবীন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়-সহ অনেকেই। এদিন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের জন্য দরাজ গলায় প্রকল্প ঘোষণা করেন। পানিহাটিতে ওই অনুষ্ঠানে আইসিডিএস কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির প্রসঙ্গ বিশেষভাবে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আইসিডিএস ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে সরকার কী কী পদক্ষেপ করেছে, তার বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি।
শুভেন্দু বলেন, "আইসিডিএস কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।" তাঁর দাবি, অগস্ট মাস থেকে কর্মীদের বেতন 5 হাজার টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। শিশুদের পুষ্টির বিষয়েও একাধিক পদক্ষেপের কথা জানান শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, আইসিডিএস কেন্দ্রে শিশুদের খাবারের জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বরাদ্দ ছিল আট টাকা। তার সঙ্গে রাজ্য সরকারের তরফে আরও দুই টাকা যোগ করে মোট 10 টাকা করা হয়েছে।
পাশাপাশি প্রসূতি মায়েদের জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর কথাও জানান তিনি। তাঁর দাবি, আগে যেখানে 12 টাকা বরাদ্দ ছিল, সেখানে তা বাড়িয়ে 14 টাকা করা হয়েছে। শুধু কর্মীদের বেতন বা খাবারের বরাদ্দ বাড়ানো নয়, আইসিডিএস কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের উপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর দাবি, রাজ্যে প্রায় 19 হাজার আইসিডিএস কেন্দ্র ভাড়া বাড়িতে চলছে। সেই কেন্দ্রগুলিকে ধীরে ধীরে নিজস্ব ভবনে নিয়ে আসার জন্য একটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য 12 লক্ষ টাকা করে বরাদ্দের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান তিনি।
বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রেও বড় সিদ্ধান্তের কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দুর দাবি, রাজ্য বিদ্যুৎ সংস্থা ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর মাধ্যমে প্রতিটি আইসিডিএস কেন্দ্রে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ফলে ভাড়া বাড়িতে চলা কেন্দ্রগুলির পাশাপাশি অন্যান্য আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিও এই সুবিধা পাবে বলে জানান তিনি। আগামী পাঁচ থেকে ছয় মাসের মধ্যে আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিকে আরও স্বয়ংসম্পূর্ণ করার পরিকল্পনার কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রগুলিতে রান্নার জন্য গ্যাসের ওভেন, পরিশোধিত পানীয় জল, শৌচাগার-সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
আইসিডিএস কর্মীদের স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়টিও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর দাবি, রাজ্যের আইসিডিএস কর্মীদের প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে তাঁরা 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা পাবেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালেও এই চিকিৎসার সুবিধা মিলবে বলে জানান তিনি। ভেলোর, বেঙ্গালুরু এবং মুম্বইয়ের মতো শহরের হাসপাতালেও চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার কথা উল্লেখ করেন শুভেন্দু। এদিনের অনুষ্ঠানে আইসিডিএস কর্মীদের উদ্দেশেও আশ্বাস দেন। আগামী বাজেটে তাঁদের জন্য আরও কিছু ভাবা হবে বলে জানান তিনি। একই সঙ্গে সরকারের উপর আস্থা রাখার বার্তাও দেন মুখ্যমন্ত্রী।