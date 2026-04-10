বিজেপি'র বাংলার সংকল্প পত্রে অনুপ্রবেশকারীদের 'ডিটেক্ট, ডিলিট, ডিপোর্ট', 6 মাসে লাগু UCC
বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী মুখ কে ? এ প্রসঙ্গে সরাসরি কোনও উত্তর দিলেন না অমিত শাহ ৷
Published : April 10, 2026 at 2:37 PM IST|
Updated : April 10, 2026 at 2:59 PM IST
কলকাতা, 10 এপ্রিল: বাংলার জন্য সংকল্প পত্রে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া মনোভাব ফের একবার স্পষ্ট করল বিজেপি ৷ অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি 'জিরো টলারেন্স' নীতি রাখছে বিজেপি ৷ শুক্রবার সংকল্পপত্র প্রকাশের মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সাফ জানান, "অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ডিটেক্ট, ডিলিট, ডিপোর্ট ৷"
পাশাপাশি সংকল্প পত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে উত্তরবঙ্গকেও ৷ সেখানে আইআইটি, এইমস, আইআইএম, নিফট-এর সঙ্গেই ক্যানসার হাসপাতালের প্রতিশ্রুতি রয়েছে বিজেপির সংকল্প পত্রে ৷ শুধু তাই নয়, এদিন কার্যত জোরের সঙ্গে অমিত শাহ জানিয়ে দেন, অভিন্ন দেওয়ানিবিধি (UCC) নিয়ে কোনও আপোস করবে না বিজেপি সরাকর ৷ এদিন অমিত শাহ বলেন, "বিজেপির সরকার হলে ছয় মাসের অভিন্ন দেওয়ানিবিধি লাগু হবে রাজ্যে ৷"
এদিন নিউটাউনে বিজেপি'র ইস্তাহার প্রকাশের অনুষ্ঠানে অমিত শাহের দু'পাশেই ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং শুভেন্দু অধিকারী ৷ আর সংকল্পপত্র প্রকাশের পর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মুখ কে তা নিয়েই প্রশ্ন করে ইটিভি ভারত ৷ পাশাপাশি উঠে আসে একদিন আগেই প্রকাশিত আম জনতা উন্নয়ন প্রাটির নেতা হুমায়ুন কবীরের স্টিং ভিডিয়ো প্রসঙ্গও ৷ দুই ক্ষেত্রেই সহজসিদ্ধ ভঙ্গিতে উত্তরও দিয়েছেন অমিত শাহ ৷
বিজেপি'র মুখ্যমন্ত্রী মুখ কে ? এ নিয়ে স্পষ্টভাবে কোনও মন্তব্য না-করলেও অমিত শাহ বলেন, "আমরা কোনও পরিবারতান্ত্রিক দল নই ৷ দিদির পর ভাইপো হবে এমনটা তো আমাদের ক্ষেত্রে হয় না ৷ তবে কোনও বাঙালিই হবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৷ এই বাংলারই কেউ হবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ আমরা দিল্লি থেকে চালাব না সরকার ৷ তবে কেউ যদি আশঙ্কা করেন দিল্লি থেকে সরকার চালাব আমরা, তবে আমি স্পষ্ট বলতে চাই, বাংলাদেশ থেকে সরকার চালানোর থেকে তো সেটা ভালো ৷" অন্যদিকে, হুমায়ুনের সঙ্গে তাঁদের আঁতাত নিয়ে এদিন অমিত শাহ বলেন, "আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতা জানেন না। উনি চাইলে এমন একটা নয়, দুই হাজার ভিডিয়ো বানিয়ে দিতে পারেন।" এরপরই তিনি বলেন, "যারা বাবরি মসজিদ বানায় তাদের সঙ্গে হাত মেলানোর থেকে আমরা 20 বছর বিরোধী আসনেই থাকব ৷"
এদিন সংকল্পপত্র প্রকাশের আগে অমিত শাহ বলেন, “মোদির বিকাশিত ভারতের প্রতিফলন সংকল্পপত্র। মহিলা থেকে কৃষক, সবস্তরের মানুষকে আশার আলো দেখাবে। নিরাশা দূর করবে এই সংকল্পপত্র। বাংলাবাসীকে অনুদান দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিন্ডিকেট, গুন্ডা, অনুপ্রবেশকারীদের গত ১৫ বছর যেন কালরাত্রির মতো কেটেছে বাংলার মানুষের। সংকল্পপত্র নতুন আশা, নতুন ভরসার। বাংলার মানুষ এখন মনেপ্রাণে পরিবর্তন চান। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর সমস্ত জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের দাবিপূরণ করে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে মোদি। সেই কাজই নিরন্তর চালিয়ে যাচ্ছেন।”
একই সঙ্গে এদিন তৃণমূল সরকার এবং মমতাকে সরাসরি একহাত নিয়ে অমিত শাহ বলেন, "এই 15 বছর বাংলার জন্য বাংলার জনতার জন্য কালরাত্রির মতো দুঃস্বপ্ন ছিল ৷ বড় আশা নিয়ে বামেদের হাত থেকে মুক্তি পেতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতায় এনেছিল ৷ আর পরপর তিনবার ভয়, গুন্ডাগিরি, সিন্ডিকেট, অনুপ্রবেশকারীদের কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় টিকে ছিল ৷ কিন্তু মানুষ নিরাশ, হতাশ, ভীত হয়ে মন থেকে এই সরকারের পরিবর্তন চাইছে ৷ নিরাশা থেকে বাইরে আসার এই সংকল্পপত্র ৷ ইস্তাহারে রয়েছে মোদি শাসনের বিকশিত ভারতের চিন্তা ভাবনা ৷ কিছুদিন আগেই আমদারে চার্জশিট বাংলার মানুষের সামনে রেখেছিলাম ৷ সেখানে স্পষ্ট ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের অপশাসনের কথা ৷" অমিত শাহ আরও বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র গভীর নিরাশা ৷ তাদের নতুন আশা জোগাবে এই সংকল্পপত্র ৷ 15 এপ্রিল নববর্ষ থেকে এই সংকল্পপত্র নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হবে আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তির সময়ই ভয়ের পরিবেশ থেকে মানুষ এই সংকল্পপত্রের মাধ্যমে ভয়মুক্ত হবে ৷"
বঙ্গের জন্য বিজেপির সংকল্পপত্রে কী রয়েছে দেখে নিন-
অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ৷
45 দিনের মধ্যে কাঁটাতারের জন্য জমি দেবে কেন্দ্রকে ৷
সরকারি কর্মচারি ও পেনশনভোগীদের ডিএ ৷
45 দিনের মধ্যে সপ্তম পে কমিশন লাগু ৷
নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মহিলাদের মাসে 3 হাজার টাকা ভাতা ৷
আয়ুষ্মান ভারত-সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাংলায় শুরু হবে ৷
মহিলাদের বিনামূল্যে ক্যানসারের টিকাকরণ ৷
6 মাসের মধ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু ৷
গরুপাচার বন্ধ করতে কঠোর পদক্ষেপ
স্নাতক পাশ করলেই 3 হাজার টাকা ভাতা
রাজনৈতিক হিংসায় সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন
মহিলাদের নিরাপত্তায় পুলিশে 'দুর্গা সুরক্ষা' স্কোয়াড
ধান-আলু-আম কৃষকদের জন্য বিশেষ প্রকল্প ৷
কুইন্টাল প্রতি 3100 টাকায় ধান কিনবে সরকার ৷
100 দিনের মধ্যে শিল্প ও উদ্যোগ এবং কারখানা নিয়ে সিদ্ধান্ত
দার্জিলিঙের চা বিশ্ব বাজারে ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি চা-শ্রমিকদের জন্য কমিশন
উত্তরবঙ্গে এইমস থেকে শুরু করে আইআইআইটি এবং আইআইএম গঠন হবে
বন্দেমাতরম মিউজিয়ামের মাধ্যমে বাংলার সংস্কৃতিকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া ৷
তৃণমূল জমানার দুর্নীতি নিয়ে দু'ভাগে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে ৷
ধর্মীয় বিভাজন রুখতে উদ্যোগ ৷
এক মাসের মধ্যে বালি-কয়লা-পাথর মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কড়া কঠোর পদক্ষেপ ৷
মেধার ভিত্তিতেই সব সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ ৷
গ্রেটার কলকাতার উন্নয়নের দিশা দেখিয়ে নথি প্রকাশ হবে ৷
আগামী 10 বছরের মধ্যে কলকাতার সামগ্রিক উন্নয়নের কাজ শেষ হবে ৷
সরকারি চাকরিতে 33 শতাংশ সংরক্ষণ ও প্রতি জেলায় মহিলা থানা ৷ ৷
মহিলাদের গর্ভাবস্থার 31 হাজার আর্থিক সহায়তা ৷
মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে পরিবহণ ৷
সন্দেশখালির নির্যাতিতার জন্য হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে কমিশন ৷
মাতঙ্গিনী হাজরা এবং রানি রাসমণির নামে পুলিশে ব্যাটালিয়ন ৷
এক বছরের মধ্যে রেল-মোট্রোর জমিজট খুলবে নতুন সরকার ৷
শিল্পপতিদের জন্য 100 দিনের মধ্যে সিন্ডিকেটমুক্ত সমাজ নির্মাণ ৷
সিঙ্গুরে শিল্প পার্ক ও বিজনেস পার্ক এবং চারটি নয়া শিল্প শহর ৷
শিল্পের জন্য সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম চালু ৷
প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার জন্য এককালীন 25 হাজার টাকা ৷
5 লক্ষ যুবককে 10 লক্ষ টাকা সাহায্য ৷ 5 লক্ষ টাকা অনুদান ও 5 লক্ষ টাকা ঋণ ৷
রাজ্যে তৈরি হবে ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়
উত্তরবঙ্গে বিশেষ ক্যানসার হাসপাতাল ও জঙ্গমহল এবং সুন্দরবনেও 300 বেডের হাসপাতাল
স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট ছাত্র বৃত্তি যোজনা চালু হবে ৷
বাংলায় তৈরি হবে 75 লক্ষ লাখপতি দিদি ৷