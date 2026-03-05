শুরুর আগেই বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার রথ ভাঙচুর, কাঠগড়ায় তৃণমূল

শুরুর আগেই বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার রথ ভাঙচুর, কাঠগড়ায় তৃণমূল
রাত আটটা নাগাদ কোচবিহার দুই ব্লকের মহিষবাথান এলাকায় বিজেপির রথে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।
কোচবিহার, 5 মার্চ: রথযাত্রা সূচনার আগেই কোচবিহারে বিজেপির রথে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল । বুধবার রাত আটটা নাগাদ কোচবিহার দুই ব্লকের মহিষবাথান এলাকায় রথে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছে । বিজেপির দাবি, তৃণমূল যুব নেতা সায়নদ্বীপ গোস্বামীর নেতৃত্বে এই ভাঙচুর করা হয় ।
রথ ভাঙার ঘটনার বিরোধিতায় পুন্ডিবাড়িতে পথ অবরোধ করে বিজেপি নেতা-কর্মীর । বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায় বলেন, "কোচবিহার থেকে এদিন রথ আসছিল । পথে তৃণমূল কাপুরুষের মতো এসে ভাঙচুর করে । যদি ওদের ক্ষমতা থাকে তো খাগড়াবাড়ি আসুক ।" যদিও বিজেপির তোলা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল । কোচবিহার জেলা তৃণমূলের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ । রথযাত্রা শুরুর আগেই গাড়ি ভাঙচুর করে দিল । এটা কেমন কথা ! প্রচারে থাকার জন্য এসব করছে ওরা । 60 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দিলে এমন অশান্তি তো হবেই । আমরা দলের কর্মীদের বলেছি কেউ প্ররোচনায় পা দেবেন না ৷"
গত 1 মার্চ কোচবিহারে পরিবর্তন যাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন ৷ এরপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতিন প্রসাদ শীতলকুচি থেকে রথযাত্রার সূচনা করার কথা বৃহস্পতিবার । সেই জন্য লখনউ থেকে রথ এনে কোচবিহারে বিজেপির জেলা কার্যালয়ের সামনে রাখা হয়েছিল । যদিও বুধবার রাতে তা পুন্ডিবাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল । সকাল হতেই সেখান থেকে শীতলকুচি নিয়ে যাওয়ার কথা ৷ পুন্ডিবাড়ি যাওয়ার আগেই মহিষবাথান এলাকায় একটি বোলেরো গাড়ি চেপে সাত থেকে আট জন দুষ্কৃতী এসে সেই গাড়িতে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ । এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় । খবর পেয়ে বিজেপি নেতা, কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসে ৷ এরপর পুন্ডিবাড়ি মোড়ে পথ অবরোধ করে বিজেপি নেতা-কর্মীরা । যান চলাচল ব্যাহত হয় ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ ৷ তারপরও অবশ্য পথ অবরোধ চালিয়ে যায় বিজেপি । ঘটনার পর পরই সেই রথ ফিরিয়ে এনে বিজেপির জেলা কার্যালয়ের সামনে রাখা হয় ৷ বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, এদিন ফের ওই রথ একই রুটে শীতলকুচি নিয়ে যাওয়া হবে । এদিকে SIR ইস্যুতে এদিন সকাল 10টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত খাগড়াবাড়ি ও পুন্ডিবাড়ি চৌপথিতে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে তৃণমূল । শাসক-বিরোধী শিবিরের ফের একবার মুখোমুখি হওয়ায় ঝামেলার আশঙ্কা করছে স্থানীয়রা ।