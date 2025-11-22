ETV Bharat / state

দু'দেশেরই ভোটার বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য ! পেয়েছেন এন‍্যুমারেশন ফর্মও, শোরগোল স্বরূপনগরে

ওই বিজেপি নেতার কথায়, কীভাবে বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না । সিএএ-এর আবেদন করবেন ৷

BjP leader
অভিযুক্ত বিজেপি নেতা সুভাষচন্দ্র মণ্ডল (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 22, 2025 at 7:17 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

স্বরূপনগর, 22 নভেম্বর: কখনও ভোটার তালিকায় গরমিল । আবার কখনও ভোটার তালিকায় বাংলাদেশি ভোটারের হদিশ ৷ এসআইআর আবহে আকছার এই ধরনের ঘটনা সামনে আসতে শুরু করেছিল রাজ‍্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে । তারই মধ্যে এবার উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগরে প্রকাশ্যে এল বিজেপি নেতার ‘কীর্তি’ ৷

দলের পঞ্চায়েত সদস্য হয়েও ভারত ও বাংলাদেশ, দু'দেশেরই ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে বিজেপি নেতা সুভাষচন্দ্র মণ্ডলের । যা ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগরের বিথারী-হাকিমপুর পঞ্চায়েত এলাকায় ।

দু'দেশেরই ভোটার বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য ! পেয়েছেন এন‍ুমারেশন ফর্মও, শোরগোল স্বরূপনগরে (ইটিভি ভারত)

দলীয় পঞ্চায়েত সদস্যের আজব এই কীর্তিতে অস্বস্তি বেড়েছে গেরুয়া শিবিরের । আর এসআইআর আবহে হাতে গরম ইস্যু পেয়ে আসরে নেমে পড়েছে শাসক শিবির । তারা ইতিমধ্যে ওই বিজেপি নেতার পঞ্চায়েত সদস্যের পদ খারিজের দাবি তুলে সরব হয়েছে । যদিও ভারতের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে তাঁর নাম বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় রয়েছে,তা বুঝেই উঠতে পারছেন না অভিযুক্ত বিজেপি নেতা সুভাষচন্দ্র মণ্ডল । তবে, বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন ।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর কাজ চলছে জোরকদমে । ইতিমধ্যে বিএলও-রা দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে এন‍্য়ুমারেশন ফর্ম দেওয়া ও জমা নেওয়া শুরু করে দিয়েছে । সেই সূত্রে স্বরূপনগরের বিজেপি নেতা সুভাষচন্দ্র মণ্ডলের বাড়িতেও পৌঁছে গিয়েছিল এন‍্য়ুমারেশন ফর্ম । পরে, বিজেপি নেতার দু'দেশের ভোটার তালিকায় নাম থাকার বিষয়টি জানতে পারেন স্থানীয় বিএলও এবং তৃণমূল নেতারা । আর তা প্রকাশ‍্যে আসতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক ।

BjP leader
বিথারী-হাকিমপুর পঞ্চায়েত সদস্যের কীর্তি ফাঁস (নিজস্ব ছবি)

জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার রুদ্রপুরে বাড়ি সুভাষের । সেদেশের ভোটার তালিকায় তাঁর ঠিকানা রীতিমতো জ্বলজ্বল করছে । সেখানকার ভোটার তালিকায় এ-ও দেখা যাচ্ছে, কলারোয়া উপজেলার লাঙ্গলঝাড়া ইউনিয়নের 55 নম্বর বুথের 361 সিরিয়াল নম্বরে নাম রয়েছে সুভাষ মণ্ডলের ।

অন‍্যদিকে, এদেশের ভোটার তালিকাতেও জ্বলজ্বল করছে তাঁর নাম । 2025 সালের সংশোধিত যে ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, স্বরূপনগর বিধানসভার অন্তর্গত 100 নম্বর বুথের 502 নম্বর সিরিয়ালে নাম রয়েছে বিজেপি নেতা সুভাষচন্দ্র মণ্ডলের । বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় তাঁর বাবার নাম রাধাকান্ত মণ্ডল দেওয়া থাকলেও ভারতের ভোটার তালিকায় সুভাষের বাবার নাম হিসেবে রয়েছে রাধাপদ মণ্ডলের । এখানেই শেষ নয়, দু'দেশের ভোটার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও 2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি জয়ী হন বলে অভিযোগ ।

BjP leader
ভারতের ভোটার তালিকায় নাম (নিজস্ব ছবি)

বর্তমানে এই বিজেপি নেতা বিথারী-হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের 100 নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্য । ফলে এ নিয়ে বিতর্ক আরও দানা বেঁধেছে । প্রশ্ন উঠেছে, বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় নাম থাকার পরেও কীভাবে বিজেপি নেতার নাম ঢুকল 2025 সালের সংশোধিত ভারতের ভোটার তালিকায়? প্রশাসনই বা কী করছিল? কেন তাঁদের বিষয়টি নজরে এল না? আরও বড় প্রশ্ন, দু'দেশের ভোটার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও একজন বাংলাদেশি নাগরিক কীভাবে এদেশের জনপ্রতিনিধি হলেন? এর নেপথ্যে অবশ্য গেরুয়া শিবিরকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব ।

তৃণমূলের স্বরূপনগর উত্তর ব্লকের সভাপতি জিয়াউর রহমান বলেন, "2010-11 সালে বিজেপি নেতা সুভাষচন্দ্র মণ্ডল বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে ঢোকে । তাঁর বৈধ কাগজপত্র না-থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় বিজেপি নেতাদের মাধ‍্যমে তিনি ভারতের ভোটার হন । শুধু তাই নয়, 2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে গেরুয়া শিবিরের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি বিথারী-হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য পর্যন্ত হয়ে যান । আমাদের কাছে ওই বিজেপি নেতার দু'দেশের ভোটার লিস্টের তথ্য হাতে রয়েছে । আমাদের প্রশ্ন তিনি কাদের মদতে এদেশের ভোটার তালিকায় নাম তুললেন? কীভাবেই বা এখানকার পঞ্চায়েতের সদস্য হলেন? এর সঠিক তদন্ত হওয়া উচিত । প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি, যাঁদের মদতে তিনি এদেশের ভোটার হলেন, তাঁদের যেন উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয় । সেই সঙ্গে তাঁর পঞ্চায়েত সদস্যের পদও খারিজ করার দাবি জানাচ্ছি আমরা ।"

BjP leader
বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় নাম (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় 100 নম্বর বুথের বিএলও সুমন মণ্ডল বলেন, "আগে জানতাম না । এন‍্য়ুমারেশন ফর্ম দেওয়ার পর জানতে পারি উনি দু'দেশের ভোটার । কিন্তু, ওই ব‍্যক্তি এখনও এন‍্য়ুমারেশন ফর্ম ফিলাপ করে জমা দেয়নি আমার কাছে । এ নিয়ে পদক্ষেপ করার এক্তিয়ার আমার নেই । প্রশাসন নিতে পারে । আমি বিষয়টি উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে জানাব । তাঁরা তদন্ত করে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবে ।"

এদিকে, যার বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ উঠেছে সেই বিজেপি নেতা সুভাষচন্দ্র মণ্ডল অবশ্য দাবি করেছেন, তিনি অনেক আগেই বাংলাদেশ থেকে এদেশে চলে এসেছেন । এখানে থেকেই তিনি তাঁর পড়াশোনা চালিয়েছেন । তিনি বলেন, ‘‘আমার সবকিছুই এখানে । তার পরেও কীভাবে বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে, তা বুঝে ওঠতে পারছি না । কে বা কারা এই কাজ করল, সেটাও বুঝতে পারছি না । এর পিছনে কোনও চক্রান্ত থাকতে পারে ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘আমার পরিবারের লোকজন বাংলাদেশের নাগরিক এটা ঠিক । তবে, আমি খুব অল্প বয়সেই ভারতে এসে স্বরূপনগরে থাকতে শুরু করেছি । 2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় আমার নাম নেই । তাই সিএএ-তে আবেদন করব বলে ঠিক করেছি । শাসক দল তৃণমূল তো আমাদের বিরোধী । তাই বিরোধিতা করবেই । আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের কোনও সত‍্যতা নেই । মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে ।"

তবে তিনি ঠিক কত সালে ওপার বাংলা থেকে এদেশে এসেছেন, তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য তুলে ধরতে পারেননি এই বিজেপি নেতা ৷

TAGGED:

BJP LEADER
VOTER LIST
এসআইআর
বিজেপি নেতা দুদেশের ভোটার
SIR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.