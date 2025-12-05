সিপিএম অফিসে CAA-SIR সহায়তা কেন্দ্র বিজেপির, রাম-বাম অস্ত্রে শাণ তৃণমূলের

সিপিএম অফিসে CAA-SIR সহায়তা কেন্দ্র বিজেপির, রাম-বাম অস্ত্রে শাণ তৃণমূলের
সিপিএমের দাবি তাদের অন্ধকারে রেখেই এই ধরনের ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে ৷ পার্টি অফিস দখল করতেই এমনটা হচ্ছে বলে দাবি বাম শিবিরের ৷
Published : December 5, 2025 at 10:47 PM IST
হাবড়া, 5 ডিসেম্বর: বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে শাসক ও বিরোধী উভয়ই রাজনৈতিক দিক থেকে গুটি সাজাতে ব্যস্ত ৷ তখন নজিরবিহীন ঘটনা ঘটল হাবড়ায়। সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ে বিজেপির ব্যানার টাঙিয়ে খোলা হয়েছিল CAA এবং SIR সহায়তা ক্যাম্প !
ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে এলাকার ভোটারদের সাহায্য করতেই এমন উদ্যোগ । আর এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। রাম-বামের আঁতাতের অভিযোগ তুলে সিপিএম ও বিজেপিকে একযোগ কটাক্ষ করেছে শাসক শিবির। পাল্টা সিপিএম আবার চক্রান্তের অভিযোগ তুলে দলীয় কার্যালয় দখলের চেষ্টা চলছে বলে দাবি করেছে। গেরুয়া শিবির অবশ্য সিপিএমের ঘাড়েই দায় চাপিয়েছে। আর এই চাপানউতোর ঘিরে তুঙ্গে উঠেছে রাজনীতির পারদ।
হাবড়ার মছলন্দপুর 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপনে এলাকায় সিপিএমের একটি পার্টি অফিস রয়েছে। রাস্তার ধারে এই পার্টি অফিসটি বহু পুরনো। এক সময়ে দলীয় এই কার্যালয়ে কর্মীদের ভিড়ে গমগম করত। বর্তমানে সেই ভিড় দেখা না গেলেও স্থানীয় রাজনৈতিক যাবতীয় কর্মকাণ্ড এখনও পরিচালিত হয়ে থাকে এই পার্টি অফিস থেকে।
সেই পার্টি অফিসের তালা খুলে বুধবার হঠাৎই বিজেপির তরফে 'সিএএ ও এসআইআরের সহায়তা' ক্যাম্প করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এমনকী সিপিএম কার্যালয়ের দরজায় গেরুয়া রঙের রিবন এবং বেলুন দিয়ে সাজানোও হয়েছিল। এখানেই শেষ নয়, উদ্যোক্তারা পার্টি অফিসের ভিতরে এবং সামনের অংশ বিজেপির ব্যানার ও পতাকা দিয়ে মুড়েও দিয়েছিলেন। ঘটনা ঘিরেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।
সিপিএম নেতৃত্বের দাবি, 'খোকন মোহন্ত নামে দলীয় এক সদস্যের কাছে পার্টি অফিসের চাবি থাকে। সেই খোকনই বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই কাজ করেছেন। তাঁকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি তাদের পার্টি অফিস দখল নিতে চাইছে। সেটা জানা মাত্র পুলিশ ডেকে কার্যালয় থেকে বিজেপির ব্যানার ও পোস্টার সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত দলীয় সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'
শুক্রবার সন্ধ্যায় এলাকায় প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করে সিপিএম। জেলা কমিটির সদস্য নারায়ণচন্দ্র দাস বলেন, "বিজেপির কিছু লোকজন আমাদের পার্টি অফিসে এসআইআর ও সিএএ সহায়তা ক্যাম্প করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে পার্টি সদস্য খোকন মোহন্ত। সে-ই তালা খুলে এই ক্যাম্প করতে বিজেপিকে সহায়তা করেছে। সে যেটা করেছে সেটা দলবিরোধী কাজ। খোকনের সঙ্গে বিজেপির আঁতাত রয়েছে। আমাদের অনুমান, পার্টির আরও অনেকেই এসবের সঙ্গে জড়িত। তাঁরা খোকনকে এগিয়ে দিয়ে পিছন থেকে কলকাঠি নেড়েছেন। বিজেপির হাতে দলের পার্টি অফিস তুলে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। আমরা খোকনের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেব।"
তবে এ নিয়ে বিজেপির তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া না মিললেও দলের একটা বড় অংশ দাবি করছে, স্থানীয় সিপিএম কর্মীরা এখন তাদের দিকে ঝুঁকে রয়েছেন। মূলত তাঁদের উদ্যোগেই ওই সহায়তা কেন্দ্র করা হয়েছিল। শুধু তা-ই নয় যে খোকনকে এখনও দলের সদস্য বলে দাবি করছে সিপিএম তিনি অনেক আগেই বিজেপিতে সামিল হয়েছেন। তাই পার্টি অফিস দখল বা জোর করে কর্মসূচি করার প্রশ্নই নেই বলে দাবি করছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের একাংশ।
অন্যদিকে, এসব দেখে বিজেপি ও সিপিএমকে খোঁচা দিতে ছাড়ছে না শাসক শিবির। স্থানীয় তৃণমূল নেতা পুলক চট্টোপাধ্যায় বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কবে থেকে বলে আসছেন রাম-বাম যোগাযোগ আছে । হাবড়ায় সেটাই দেখলেন সকলে। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-বিজেপি এবং কংগ্রেস একে অপরের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। রাজ্যে অরাজকতার পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা চলছে । সেটা স্পষ্ট হল হাবড়া এক নম্বর ব্লকের উপনে মোড়ের ঘটনায়। সিপিএমের পার্টি অফিসে বিজেপি এসআইআর সহায়তা কেন্দ্র তৈরি করেছে। আবার ভোট এলে সিপিএমের ভোট ঠিক বিজেপিতে পড়ে যায়। সবই গট আপ। আমাদের দলের স্পষ্ট কথা কোনও নায্য ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। বিজেপি-সিপিএম- কংগ্রেসের আঁতাত মানুষ ধরে ফেলেছে। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে এঁদের উপযুক্ত জবাব দেবে বাংলার মানুষ।"
যাঁর বিরুদ্ধে দলীয় পার্টি অফিস খুলে বিজেপিকে ক্যাম্প করতে সহায়তা করার অভিযোগ উঠেছে সেই খোকন মোহন্তের সঙ্গে অবশ্য যোগাযোগ করা যায়নি ৷ বাবার পাশে দাঁড়িয়ে মুখ খুলেছেন খোকনের ছেলে রিপন মোহন্ত। তাঁর কথায়, "যে অভিযোগ করা হচ্ছে তার কোনও ভিত্তি নেই। সিপিএম নেতাদের জানিয়েই এই সহায়তা কেন্দ্র করা হয়েছে। এখন বাবাকে-ই সবাই দুষছে। অনেকেই ভাবছে পার্টি অফিস দখল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এরকম কোনও ব্যাপার নেই। এ নিয়ে বাবার সঙ্গে কোনও কথা না হলেও যতদূর জেনেছি ওখানে একটা সহায়তা কেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই হয়নি। বাবা-মা দু’জনেই সিপিএমের সদস্য। কীভাবে বিজেপির ব্যানার টাঙানো হয়েছিল কি না সেটা আমার জানা নেই।"