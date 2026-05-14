বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে বিজেপির প্রার্থী রথীন্দ্র বোস, সর্বসম্মত নির্বাচনের আহ্বান শুভেন্দুর
বিধানসভার সচিবের কাছে তাঁর মনোনয়নপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দেওয়া হয়েছে । আগামিকাল, শুক্রবার বেলা 11টায় নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা ।
Published : May 14, 2026 at 1:40 PM IST
কলকাতা, 14 মে: 18তম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ (স্পিকার) পদের জন্য নিজেদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল ভারতীয় জনতা পার্টি । আসন্ন স্পিকার নির্বাচনে বিজেপির বাজি হলেন কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রথীন্দ্র বোস । মঙ্গলবার বিধানসভার সচিবের কাছে তাঁর মনোনয়নপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দেওয়া হয়েছে । মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলের কাছে আবেদন জানান, যাতে সংসদীয় ঐতিহ্য মেনে সর্বসম্মতিক্রমে স্পিকার নির্বাচন করা হয় । আগামিকাল, শুক্রবার বেলা 11টায় এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে ।
এদিন বিধানসভায় দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, দলের অভ্যন্তরে দীর্ঘ আলোচনার পরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । শুভেন্দু বলেন, "আমাদের বিধায়ক দলের সবার সঙ্গে পরামর্শ করে, রাজ্য সভাপতি-সহ রাজ্য পার্টির সঙ্গে আলোচনা করে এবং সর্বোপরি জাতীয় সভাপতির অনুমোদন নিয়ে আমরা রথীন্দ্র বাবুকে মনোনীত করেছি । পার্টির অত্যন্ত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং আদর্শবান নেতা হিসেবে তিনি কয়েক দশক ধরে ভারতীয় জনতা পার্টিকে নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা দিয়েছেন ।"
বিজেপির অধ্যক্ষ পদপ্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা করেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, "এই পদটি চালানোর জন্য রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি নিজে একজন সিএ (CA) বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট । এরকম একজন নিষ্ঠাবান কর্মীকে দল স্বীকৃতি দেওয়ায় আমরা সকলে আনন্দিত ।" স্পিকারের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদে রথীন্দ্র বোসের মতো শিক্ষিত ও মার্জিত ব্যক্তির প্রয়োজন রয়েছে বলেই মনে করছে পদ্ম শিবির ।
মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পাশাপাশি, বিধানসভার একটি বহু পুরনো প্রথার কথাও এদিন স্মরণ করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী । স্পিকার পদের নির্বাচনে সাধারণত ভোটাভুটি হয় না, বরং শাসক ও বিরোধী পক্ষের সম্মতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্পিকার নির্বাচনই সংসদীয় গণতন্ত্রের দস্তুর । সেই প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আমরা আশা করব পরম্পরা মেনে এখানে স্পিকার নির্বাচনে ভোটাভুটি হবে না । বিরোধী পক্ষের কাছেও আমি আবেদন করব, যাতে সর্বসম্মতিক্রমে এই ঐতিহ্য বজায় থাকে । গতবারেও আমরা 77 জন ছিলাম, কিন্তু স্পিকার পদে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিনি ।"
রাজনৈতিক মহলের মতে, বিজেপির এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । একদিকে তারা নিজেদের প্রার্থী দিয়ে শাসকদলকে চাপে রাখার কৌশল নিয়েছে, অন্যদিকে আবার সংসদীয় ঐতিহ্যের কথা বলে বল ঠেলে দিয়েছে ট্রেজারি বেঞ্চের দিকেই । এদিন স্পিকার নির্বাচনের প্রসঙ্গ টানতে গিয়ে বিগত বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না-করে কড়া সমালোচনাও করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, "আমরা এমন একজন স্পিকার চাই, যিনি অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে কাজ করবেন । অন্তত বিরোধী দলনেতাকে 11 মাস বিধানসভার বাইরে ফেলে রাখবেন না ।"
উল্লেখ্য, এর আগে তৃণমূল সরকারের সময় দেখা গিয়েছিল, অধিবেশনে বিশৃঙ্খলার অভিযোগে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা-সহ একাধিক বিজেপি বিধায়ককে বারবার সাসপেন্ড হতে হয় । সেই অভিজ্ঞতার কথাই এদিন শুভেন্দুর গলায় শোনা গিয়েছে ।
এর পাশাপাশি সোশাল মিডিয়াতেও এই নিয়ে একটি পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সেখানে তিনি রথীন্দ্র বোসকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি তাঁর জয়ের ব্যাপারে স্থির বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন । এখন দেখার বিষয়, শুক্রবার সকাল 11টায় বিধানসভায় নতুন স্পিকার নির্বাচনের সময় তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনের পথে হাঁটে, নাকি শেষ পর্যন্ত ভোটাভুটির মাধ্যমেই 18তম বিধানসভার অধ্যক্ষের নাম চূড়ান্ত হয় ।