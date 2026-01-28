ভিড়িঙ্গি কালী মন্দিরে পুজো নীতিন নবীনের, সভামঞ্চের 'ফাঁকা চেয়ার' নিয়ে কটাক্ষ তৃণমূলের

ভিড়িঙ্গি কালী মন্দিরে পুজো নীতিন নবীনের, সভামঞ্চের 'ফাঁকা চেয়ার' নিয়ে কটাক্ষ তৃণমূলের
বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের বাংলায় প্রথম পদার্পণ ঘটল দুর্গাপুরে কমল মেলা আয়োজনের হাত ধরে ।
Published : January 28, 2026 at 4:12 PM IST
দুর্গাপুর, 28 জানুয়ারি: 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে 'মিশন বেঙ্গল'কে পাখির চোখ করে আক্রমণাত্মক মেজাজে ময়দানে নামল বিজেপি । বুধবার সকালে দুর্গাপুরের ঐতিহ্যবাহী ভিরিঙ্গি কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে রাজ্য সফরের দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচি শুরু করলেন বিজেপির নবনিযুক্ত জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীন ।
মূলত দলের শীর্ষ পদে বসার পর এটাই তাঁর প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সফর । এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের একাধিক শীর্ষ নেতা । মন্দির চত্বরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের জমায়েত কার্যত শক্তি প্রদর্শনে পরিণত হয় । রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার আগে ধর্মীয় বার্তা দেওয়াই ছিল বিজেপির এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ।
এদিন সকালে মন্দিরে পৌঁছে নীতিন নবীন দেবী দর্শনের পাশাপাশি দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি ও আসন্ন নির্বাচনে সাফল্য কামনা করে প্রার্থনা করেন । পুজো শেষে গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা করেন তিনি । মন্দিরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য নেতা রাহুল সিনহা । তিনি বলেন, "ভিরিঙ্গি কালী মন্দিরের ইতিহাস জানার পর মাকে সচক্ষে দর্শন ও পুজো দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন নীতিনজি । তাই আজ সকালে সেই মতো মন্দিরে মাকে পুজো দিতে আসেন তিনি ৷ মাকে পুজো দিয়ে ও ইতিহাস সম্পর্কে জেনে তিনি খুশি ও আপ্লুত ।"
বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে বিকশিত বাংলা গড়ার ডাক
কমল মেলার উদ্বোধনে মঙ্গলবার দু'দিনের সফরে দুর্গাপুরে আসেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীন । দিল্লি থেকে উড়ানে অন্ডাল বিমানবন্দরে নামার পরে সোজা তিনি আসেন সিটি সেন্টার একটি তিনতারা হোটেলে । সেখান থেকে রওনা দেন রাজীব গান্ধির স্মারক ময়দানে কমল মেলার আয়োজনস্থলে । মঞ্চে তখন চাঁদের হাট । হাজির বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য,বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ, সাংসদ সৌমিত্র খান, নিশীথ প্রামাণিক, সুনীল বনসল, অমিত মালব্য-সহ বহু বিজেপি নেতা-নেত্রীরা ।
প্রথম দিন প্রকাশ্যে নির্বাচনী কোনও কথা না-বলে বরং বিজেপির জাতীয় সভাপতি আগামী 2047-এর মধ্যে বিকশিত ভারত ও বিকশিত বাংলা গড়ার জন্য তরুণদের আহ্বান জানান । স্বামী বিবেকানন্দকে সামনে রেখে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করেন তিনি । তাঁর বক্তব্যে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যজিৎ রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এমনকি বাংলা চলচ্চিত্রের মহানায়ক উত্তম কুমারের কথাও উঠে আসে ৷ তবে একটিবারের জন্যও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নাম তাঁর মুখে শোনা যায়নি ।
নীতিন নবীন বলেন, "2047 সালে বিকশিত ভারত গড়তে গেলে বিকশিত বাংলা গড়তে হবে ৷ তাহলেই আমরা সফল হব ৷ আর বাংলাকে বিকশিত করার জন্য তার সংস্কৃতি ও শিল্পকলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ৷ আর এখান থেকে সেই প্রয়াস করা হচ্ছে ৷ প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাধারা অনুযায়ী, তরুণদের রোজগার ও নতুন সুযোগের সঙ্গে এগিয়ে দিয়ে হবে, সঙ্গে সঙ্গে তরুণদের সঠিক দিশা দেখাতে হবে ৷ তরুণরা রাজনীতি ও সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে এগোতে চাইলে তার মধ্যে ধৈয্য থাকা দরকার ৷ যেমন স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না ৷ আমি আজকের তরুণদের বলব, জীবনের লক্ষ্য পূরণে লড়াই করুন, নিরন্তন প্রয়াস করে যান ৷ কারণ আপনাদের অবদানের মাধ্যমে বিকশিত ভারত গড়ে উঠবে ৷"
নীতিনের বঙ্গসফরের প্রথম দিনেই ফাঁকা শত শত চেয়ার
এদিকে কমল মেলার উদ্বোধনে বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী মোনালি ঠাকুরকে এনে, আলোয় আলোকিত গোটা রাজীব গান্ধি স্মারক ময়দান ৷ লক্ষ টাকার আতশবাজির প্রদর্শনী, বাচ্চাদের জন্য বহু জয় রাইড বিনামূল্যে ঘোষণা, গোটা স্টিল টাউনশিপের রাস্তায় বড়বড় হোর্ডিং ব্যানার দিয়ে মুড়ে ফেলে, অযোধ্যার রামমন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি করেও, নিতীন নবীনের অনুষ্ঠানে চেয়ার ভরানো গেল না বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল ।
বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী বলেন, "এটা বিহার বা দিল্লি নয়, এটা বাংলা । এখানে ক্ষমতা নেওয়া খুব কঠিন । বাংলার মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেমন সম্মান করে, তেমনই পাশে দাঁড়িয়েও সাহায্য করে । ওরা এতদিন পর্যন্ত বলতো এই সরকার মেলা খেলার সরকার । আমাদের কাছ থেকেই শিখছে এরা মেলা খেলা । বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের কাছে এখন শিখুক । ওদের শিখতে হবে আমাদের কাছে । ওরা যতই বেলুন ফোলানোর চেষ্টা করুক সব ফুস হয়ে যাবে ।"
যদিও চেয়ার ফাঁকা থাকার বিষয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ বিজেপি নেতৃত্ব । পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ তা বলেন, "এইসব তৃণমূলের অপপ্রচার । আমাদের কর্মীরা উৎসাহিত ছিল । জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীন অনেক কথা বলেছেন । আমরা উৎসাহিত । আগামিদিনে দলের আরও শক্তি বাড়বে ।"
বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা মেলা খেলার বিরোধিতা করিনি । শিল্প অঞ্চলে আমরা শিল্পায়নের কথা বলব । এর আগে সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রী সভা করেছেন । একবছর আমাদের সময় দিন আমরা করে দেখাব শিল্প ।"
বিজেপি সূত্রের খবর, দলের জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীন সিটিসেন্টারের একটি বেসরকারি অভিজাত হোটেলে রাত্রিবাস করেন মঙ্গলবার এবং সেখানে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে একটি সাংগঠনিক বৈঠক করেন ৷ যেখানে বুথ স্তর থেকে শুরু করে জেলা সংগঠন ঢেলে সাজানো, কর্মীদের মাঠে নামানো এবং পশ্চিমবঙ্গের ভোটযুদ্ধে আক্রমণাত্মক রণকৌশলের রূপরেখা চূড়ান্ত করা হয় ৷