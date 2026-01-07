অগ্নিমিত্রা-জগন্নাথ-দীপকের পদোন্নতি, বিজেপির পদাধিকারিদের তালিকায় নেই দিলীপ

অগ্নিমিত্রা-জগন্নাথ-দীপকের পদোন্নতি, বিজেপির পদাধিকারিদের তালিকায় নেই দিলীপ
শমীক ভট্টাচার্য সভাপতি হওয়ার প্রায় 6 মাস বাদে রাজ্যের পদাধিকারিদের নাম ঘোষণা করল গেরুয়া শিবির ৷
Published : January 7, 2026 at 3:13 PM IST
কলকাতা, 7 জানুয়ারি: নয়া রাজ্য সভাপতি দায়িত্বে আসার প্রায় 6 মাস বাদে ঘোষিত হল রাজ্য় বিজেপির পদাধিকারিদের তালিকা ৷ সভাপতির পাশাপাশি সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং সম্পাদক পদে 30 জনের নাম ঘোষণা করল গেরুয়া শিবির ৷ এর আগে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের জায়গায় জুলাই মাসে দায়িত্বে আসেন শমীক ভট্টাচার্য ৷
বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র কযেক মাস আগে সংগঠনকে মজবুত করতে মোটের উপর পুরনো মুখেই ভরসা রাখল পদ্মশিবির ৷ এর আগে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করা অগ্নিমিত্রা পাল, জগন্নাথ সরকার এবং দীপক বর্মনকে সহ-সভাপতির দায়িত্বে আনা হয়েছে ৷ তালিকায় নাম নেই মাত্র কয়েকদিন আগে বিজেপির রাজনীতিতে নতুন করে সক্রিয় হওয়া প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের ৷
তবে তাঁর সময়ে দলের অন্যতম পরিচিত মুখ রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় গত কয়েক বছরে রাজনীতিতে কার্যত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছিলেন ৷ এবার তাঁকেও সহ-সভাপতির দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি সঞ্জয় সিংহ থেকে শুরু করে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী এবং লকেট চট্টোপাধ্যায়ের মতো পুরনো মুখেদের উপরই ভরসা রেখেছে গেরুয়া শিবির ৷
এর পাশাপাশি যুবমোর্চার সভাপতির দায়িত্বে থাকছেন ইন্দ্রনীল খাঁ ৷ মহিলা মোর্চার সভাপতি পদে থাকছেন ফাল্গুনি পাত্র ৷ রাজীব ভৌমিক থাকছেন কিষাণ মোর্চার দায়িত্বে ৷ ওবিসির মোর্চার নেতৃত্বে থাকছেন শুভেন্দু সরকার ৷ এসসি মোর্চার সভাপতির দায়িত্বে থাকছেন সুজিত বিশ্বাস ৷ সাংসদ খগেন মুর্মু এসটি মোর্চার সভাপতির দায়িত্ব সামলাবেন ৷ সংখ্যালঘুর মোর্চার সভাপতি আলি হোসেন ৷
কয়েকদিন আগে বঙ্গ সফরে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ মনে করা হয়েছিল, তাঁর সফর চলাকালীন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে দলের নেতৃত্ব কাদের হাতে থাকতে চলেছে সেই তালিকা প্রকাশিত হবে ৷ তবে শাহি সফর শেষ হওয়ার প্রায় সপ্তাহখানেক বাদে পদাধিকারিদের তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি ৷ এরপর তৈরি হবে রাজ্য কমিটি ৷ বিধানসভা নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক মাস বাকি ৷ তার আগে সংগঠনকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগ নিল গেরুয়া শিবির ৷
এর আগে বঙ্গ সফর শেষ করার আগে রাজ্যের বিজেপি নেতাদের একগুচ্ছ টার্গেট দিয়ে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ কলকাতা, যাদবপুর ও দমদম এলাকার 28টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে কমপক্ষে 20টি জেতার লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে যান বিজেপির ইতিহাসের সফলতম সভাপতি ৷ তাঁর বার্তা, ভোটারদের মধ্যে জনপ্রিয়তা না থাকলে কোনও প্রার্থীকে দল জিতিয়ে দিতে পারবে না ৷ এরপরই দলের সংগঠনকে মজবুত করার কাজ শুরু হল ৷ আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কারা কারা প্রার্থী হবেন তা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে বিজেপির অন্দরে ৷