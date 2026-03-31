বিজেপির চতুর্থ তালিকা প্রকাশ, কর্মীদের দাবি মেনে এক আসনে প্রার্থী বদল পদ্মের
চতুর্থ প্রার্থী তালিকায় 13 জন প্রার্থীর নাম প্রকাশ বিজেপির ৷ বাকি এখনও 6টি আসনে নাম ঘোষণা ৷ বিক্ষোভের জেরে এক আসনে প্রার্থী বদল ৷
Published : March 31, 2026 at 10:58 AM IST
কলকাতা, 31 মার্চ: চতুর্থ পর্যায়ে প্রকাশিত হল বিজেপির প্রার্থী তালিকা । তবে এখনও বাকি আরও 6টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা । রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বাকি থাকা 19টির মধ্যে 13টি আসনে মঙ্গলবার সকালে পদ্ম শিবির দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে । এর মধ্যে আগের ঘোষিত একটি আসনে রদবদল রয়েছে । বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের দাবি মেনে এদিন চতুর্থ তালিকা প্রকাশের সঙ্গে একটি আসনের প্রার্থী বদল করল গেরুয়া শিবির ৷
আজ দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির পক্ষ থেকে অনুমোদিত এই তালিকায় 13 জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে । তবে এই 13 জনের মধ্যে পূর্ববর্তী তালিকায় একটি আসনে রদবদল আনা হয়েছে গেরুয়া শিবিরের তরফে । তাই সংখ্যাটি বদল হলেও 14 জনের নাম ঘোষণা করে পদ্ম শিবির ৷ সংশোধিত যে আসনটি তা হল- জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি (এসসি) আসন ৷ এই কেন্দ্রে পূর্বে যিনি প্রার্থী ছিলেন তাঁর পরিবর্তে এখন ডালিম রায়কে প্রার্থী করা হল ।