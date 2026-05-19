বেতন নেই-উধাও পিএফ, 25 দিনের রিলে অনশন চা-শ্রমিকদের; সরব বিজেপি সাংসদ
গত ছ'মাস ধরে বেতন পাননি ৷ উধাও পিএফের টাকা ৷ এই পরিস্থিতিতে চরম সঙ্কটে দিন কাটাচ্ছেন চা-শ্রমিকরা ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন বিজেপি সাংসদ ৷
Published : May 19, 2026 at 6:58 PM IST
শিলিগুড়ি, 19 মে: বকেয়া মজুরি ও পিএফের টাকার দাবিতে দার্জিলিং জেলার লংভিউ চা বাগানে শ্রমিকদের রিলে অনশন পঁচিশতম দিনে পড়ল মঙ্গলবার ৷ গত ছ'মাস ধরে তাঁরা বেতন পাননি ৷ এর সঙ্গে ভবিষ্যৎ তহবিলের টাকা উধাও হয়ে গিয়েছে ৷ স্বভাবতই এই পরিস্থিতিতে তীব্র আর্থিক সঙ্কটের মুখে পড়েছেন চা বাগানের শ্রমিকরা ৷
এই আবহে এদিন চা বাগানে আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করতে যান দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ তথা জাতীয় মুখপাত্র রাজু বিস্তা ৷ এই বিষয়টি জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন তিনি ৷ রাজু বিস্তা লেখেন, "লংভিউ চাবাগানের শ্রমিকরা গত 25 দিন ধরে রিলে অনশন করছেন ৷ আজ আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছি ৷ শ্রমিকরা গত ছ'মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না ৷ প্রফিডেন্ট ফান্ডের জন্য কষ্টার্জিত যে টাকা তাঁরা দিয়েছিলেন, তা উধাও হয়ে গিয়েছে ৷ গ্র্যাচুইটি, পিএফ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা মিলিয়ে শ্রমিকদের প্রায় 11 কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে বলে অভিযোগ ৷ গুরুতর অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন এই চা শ্রমিকরা ৷"
শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে এদিন বিগত রাজ্য সরকারকে তীব্র নিশানা করেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ । তিনি আরও জানান, "দীর্ঘ টালবাহানার পর নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী শ্রমিকদের সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচন পার হতেই যথারীতি তৃণমূল সরকার প্রতিশ্রুতি আর পূরণ করতে পারবে না। বিগত সরকার শ্রমিকদের সঙ্গে এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ।"
এদিন তিনি জেলা প্রশাসন থেকে পুলিশ এবং শ্রম দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে এই সমস্যার সমাধানে আলোচনা করেছেন বলে জানান ৷ বিজেপি সাংসদ লেখেন, "অবিলম্বে শ্রমিকদের এই ন্যায্য দাবি ও বকেয়া টাকা মেটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায়, যে বা যারা শ্রমিকদের এই বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করে তাদের প্রতারিত করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হবে ৷"
এদিন অনশনকারী শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে আশ্বাসের সুরে সাংসদ বলেন, "আপনাদের এই লড়াইয়ে আমরা পাশে আছি ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার শ্রমিকদের এই বঞ্চনার অবসান ঘটাবে এবং আপনাদের প্রাপ্য বিচার ও সমস্ত বকেয়া টাকা ফিরিয়ে দেওয়া নিশ্চিত করবে ৷" দীর্ঘদিন ধরে চলা এই অনশন এবং সাংসদের হুঁশিয়ারির পর জেলা প্রশাসন ও শ্রম দফতর এখন কী পদক্ষেপ করে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন লংভিউ চা বাগানের কয়েক হাজার শ্রমিক পরিবার ৷