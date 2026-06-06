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কালিম্পঙে নতুন মেডিক্যাল কলেজ, প্রশাসনিক তৎপরতায় শুরু জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া

উত্তরবঙ্গের কালিম্পঙে নতুন মেডিক্যাল কলেজ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৷ এর জন্য় প্রয়োজনীয় জমি চিহ্নিত করে সেই জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়াও শুরু হল ৷

West Bengal Government
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বৈঠক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 6, 2026 at 4:01 PM IST

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কালিম্পং, 6 জুন: পাহাড়ের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সূচনা হতে চলেছে ৷ কালিম্পং জেলায় একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের স্বপ্ন এখন বাস্তবায়িত হওয়ার পথে ৷ রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় 20 একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেই জমি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অনুকূলে হস্তান্তরের জন্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে ৷

গত 29 মে কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের উন্নয়ন নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা-সহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ওই বৈঠকে পাহাড়ের স্বাস্থ্য পরিষেবার সার্বিক উন্নতির উপর জোর দেওয়া হয় ৷ মুখ্যমন্ত্রী ওই বৈঠকে কালিম্পঙে একটি আধুনিক মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য দ্রুত জমি চিহ্নিতকরণ এবং বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরির কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতর তৎপর হয়ে ওঠে ৷ প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিম্পংয়ের ডংরা খাসমহল এলাকায় উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থিত 20 একর জমি মেডিক্যাল কলেজ তৈরির জন্য উপযুক্ত বলে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ এই জমিটি মূল্যায়নের জন্য ডব্লিউবিএমসিএল, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কালিম্পং এবং উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ দল যৌথ পরিদর্শন সম্পন্ন করেছে ৷ পরিদর্শনের পর তারা জানায়, মেডিক্যাল কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ভৌগোলিক ও পরিকাঠামোগত শর্ত এই জমির ক্ষেত্রে পূরণ করা সম্ভব ৷

এই উদ্যোগকে পাহাড়ের মানুষের জন্য 'স্বপ্নপূরণ' হিসেবে বর্ণনা করে দার্জিলিংয়ের সাংসদ তথা বিজেপি জাতীয় মুখপাত্র রাজু বিস্তা বলেন, "গত 29 মে, 2026 তারিখে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হই, যেখানে দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল ৷ বৈঠকের পর, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কালিম্পঙে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য জমি চিহ্নিতকরণ ও ডিপিআর তৈরির কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷"

তিনি আরও বলেন, “আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ডংরা, কালিম্পঙের উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে 20 একর জমি এই উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ এই জমি হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের কাছে পাঠানো হয়েছে ৷ পাহাড়ের মেডিক্যাল কলেজ আমাদের অঞ্চলের মানুষের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে ৷"

রাজু বিস্তা রাজ্যের বর্তমান সরকারের প্রশংসা করে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে গতিশীল এবং জনদরদি বিজেপি সরকারের অধীনে, আমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের অঞ্চল ও মানুষের জন্য ন্যায়বিচার প্রত্যক্ষ করছি ৷ আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের প্রতি তাঁদের অটল সমর্থন ও প্রতিশ্রুতির জন্য ৷”

গত 2 জুন কালিম্পঙের জেলাশাসকের কার্যালয় থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের প্রধান সচিবের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে ৷ 'ইন্টার-ডিপার্টমেন্টাল ট্রান্সফার'-এর মাধ্যমে এই জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে ৷ সরকারি নথিতে উল্লিখিত জমিগুলির দাগ নম্বর এবং আয়তনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে প্রস্তাবটি পেশ করা হয়েছে ৷

এখন যথাযথ কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ৷ কালিম্পঙে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার এই সিদ্ধান্ত পাহাড়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য যেমন নতুন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করবে, তেমনই চিকিৎসা পরিষেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিরও উন্নয়ন ঘটাবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহালমহল ৷

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KALIMPONG MEDICAL COLLEGE
WEST BENGA GOVERNMENT
NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE
কালিম্পঙে মেডিক্যাল কলেজ
MEDICAL COLLEGE IN KALIMPONG

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