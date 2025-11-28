ETV Bharat / state

সেবকে দ্বিতীয় করোনেশন সেতুর টেন্ডারের কাজ শেষ হবে ডিসেম্বরেই: রাজু বিস্তা

এই সেতু ও সংযোগকারী রাস্তাটি আগামীতে শিলিগুড়ি রিং রোড এবং শিলিগুড়ি থেকে গোরক্ষপুরের সংযোগকারী এক্সপ্রেসওয়ে তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হবে ।

সেবকে দ্বিতীয় করোনেশন সেতুর টেন্ডারের কাজ শেষ হবে ডিসেম্বরেই (নিজস্ব চিত্র)
Published : November 28, 2025 at 12:50 PM IST

শিলিগুড়ি, 28 নভেম্বর: উত্তরবঙ্গবাসীদের জন্য খুশির খবর । ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই সেবকের করোনেশন ব্রিজের বিকল্প সেতু তৈরির টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে চলেছে । শুক্রবার জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আধিকারিকদের সঙ্গে করোনেশন সেতু পরিদর্শনের পর এমনটাই দাবি করেছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা ।

সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "ইতিমধ্যেই সেতু-সহ সংযোগকারী অ্যাপ্রোচ রোডটি রাজ্যের পূর্ত দফতরের হাত থেকে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইচএআই)-এর কাছে হস্তান্তর হয়েছে । ডিসেম্বরের মধ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হবে এবং দ্রুত কাজ শুরু হবে । এই সেতু তৈরি হয়ে গেলে দার্জিলিং, কালিম্পং পাহাড় এবং তরাই-ডুয়ার্সই নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজ হবে । নতুন সেতু সেবক থেকে শুরু হয়ে এলেনবাড়িতে গিয়ে শেষ হবে । এই সেতু এবং সংযোগকারী রাস্তাটি আগামীতে শিলিগুড়ি রিং রোড এবং শিলিগুড়ি থেকে গোরক্ষপুরের সংযোগকারী এক্সপ্রেসওয়ে তৈরির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে । দ্বিতীয় সেতু তৈরি হলে করোনেশন সেতুর ওপরে চাপ অনেকটাই কমবে ।"

সেবকে দ্বিতীয় করোনেশন সেতুর টেন্ডারের কাজ শেষ হবে ডিসেম্বরেই (নিজস্ব ভিডিয়ো)

দীর্ঘদিনের আন্দোলন সফল হওয়ায় খুশি ডুয়ার্স ফোরামের সদস্যরা । এই ফোরামের অন্যতম সদস্য চন্দন রায় জানান, "দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে বিকল্প সেতু তৈরি হতে চলেছে । এটা খুবই খুশির খবর । তবে কাজ শুরু না-হওয়া পর্যন্ত আশ্বস্ত হওয়া যাচ্ছে না ।" পদ্মশ্রী করিমুল হক বলেন, "আমি নিজে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিকল্প সেতুর দাবির জানিয়েছিলাম । তবে যতক্ষণ না-পিলার তৈরির কাজ শুরু হচ্ছে ততক্ষণ উচ্ছ্বাসে গা ভাসাতে চাই না ।"

সেবকের করোনেশন ব্রিজের বিকল্প সেতু নির্মাণের উদ্যোগ (নিজস্ব চিত্র)

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, করোনেশন সেতু দুর্বল হয়ে যাওয়ায় তার উপর দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ করা হয়েছে । তার জন্য হাইট ব্যারিয়ার বসানোর কাজ শুরু হয়েছে । ভারী যানবাহন চলাচল আটকাতে পুলিশি নজরদারি রাখা হয়েছে । ডিসেম্বর মাসের মধ্যে হাইট ব্যারিয়ারের নির্মাণকাজ শেষ করতে বলা হয়েছে ।

করোনেশন সেতু পরিদর্শন করেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ (নিজস্ব চিত্র)

প্রসঙ্গত, সেবকের করোনেশন ব্রিজের বিকল্প সেতু তৈরির দাবি দীর্ঘদিনের । ওদলাবাড়ি, মালবাজার-সহ ডুয়ার্স থেকে এই দাবিতে বহু আন্দোলনও হয়েছে । এর পরেই কেন্দ্রীয় সরকার সেবকে বিকল্প সেতু তৈরির উদ্যোগ নেয় । 2012 সালের মাঝামাঝি সময়ে ওই সেতুতে ফাটল দেখা দেয় । সে সময় অনেক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে ফাটল মেরামত করার পর সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে আনা হয় । বর্তমানে সেখানে 10 টনের বেশি ভারী যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ রয়েছে ।

