রাষ্ট্রপতির সফরকে ঘিরে সরগরম উত্তরের রাজনীতি, সাংসদ রাজুর আক্রমণে পাল্টা মেয়র গৌতম

রাষ্ট্রপতির সফরকে ঘিরে সরগরম উত্তরের রাজনীতি, সাংসদ রাজুর আক্রমণে পাল্টা মেয়র গৌতম
দ্রৌপদী মুর্মুর বঙ্গ সফর ঘিরে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত চরমে ৷ রাষ্ট্রপতিকে অপমান করা হয়েছে এই অভিযোগে সরব বিজেপি সাংসদ । পাল্টা জবাব শিলিগুড়ির মেয়রের ।
Published : March 8, 2026 at 8:25 AM IST
দার্জিলিং, 8 মার্চ: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সফরকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে । একে-অপরের প্রতি তীব্র আক্রমণ শানাল, রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং প্রধান বিরোধী দল বিজেপি ।
দার্জিলিঙের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "রাজ্যের গাফিলতির কারণে এই পরিস্থিতি, এটা দেশের সাংবিধানিক প্রধানকে অপমান, আদিবাসী-সাঁওতাল সমাজকে অপমান ।" পাল্টা মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, "দেশের সংবিধানিক প্রধানকে নিয়ে বিজেপি নোংরা রাজনীতিতে নেমেছে, এতে গরিমা নষ্ট হচ্ছে ৷ রাষ্ট্রপতির জন্য এই জায়গা সমীচীন নয় রাজ্যের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল ।"
অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি দ্রোপদী মুর্মুর সফরকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ বিজেপির । এটা শুধুমাত্র দেশের রাষ্ট্রপতির পদ ও মর্যাদার অপমান নয়, দেশের সাংবিধানিক প্রধান এবং আদিবাসী ও সাঁওতাল সমাজের অপমান ৷ তবে থেমে থাকল না রাজ্যের শাসকদলও ।
বিরোধী শিবিরের পাল্টা প্রত্যুত্তরে তৃণমূলের পক্ষ থেকে পেশ করা হয় নথি । তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রীতিমতো লিখিত আকারে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল সভাস্থল সমীচীন নয় । এই ব্যর্থতা রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে যারা অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নিয়েছিল তাদের । ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতাল কনফারেন্সে যোগ দিতে এসে উষ্মাপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতিও । প্রথম অবস্থায় এই কর্মসূচি দু'দিনের থাকলেও শেষ মুহূর্তে গত পরশু শুক্রবারের দার্জিলিং সফর বাতিল হয় ।
শনিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন বাগডোগরার উত্তরা মাঠে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি । তবে এই অনুষ্ঠান ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার বিধাননগরে হওয়ার কথা ছিল । কিন্তু রাজ্য প্রশাসন থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল সুরক্ষা ব্যাবস্থা নিয়ে সেখানে সমস্যা হতে পারে । সেই স্থান পরিবর্তন করে গোঁসাইপুরের এয়ারপোর্ট অথরিটির এই মাঠকে চিহ্নিত করে রাষ্ট্রপতি ভবন । তবে অনুষ্ঠান মঞ্চ ঘিরে প্রথম থেকেই ছিল চরম অব্যবস্থা । অপরিচ্ছন্ন মাঠ থেকে রাষ্ট্রপতির গ্রিন রুম নিয়ে অভিযোগ করে খোদ বিজেপি । অন্যদিকে, সভামঞ্চ থেকে এই পরিস্থিতি পরিদর্শন করে উষ্মাপ্রকাশ করতে দেখা যায় স্বয়ং রাষ্ট্রপতিকেও ।
বাগডোগরায় অনুষ্ঠান সেরে হঠাৎই দ্রৌপদী মুর্মু রওনা দেন বিধাননগরের উদ্দেশে । যেখানে প্রথম এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল । তিনি নিজেই সেখানে পৌঁছে যান ৷ সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপর একরাশ অভিযোগ উগড়ে দেন ৷ তিনি সেখানে স্পষ্টত বলেন, "হয়তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান না আমি এখানে আসি । যে পরিমাণ জায়গা রয়েছে এখানে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক একসঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে ৷ হয়তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার উপর রাগ করে রয়েছেন ।"
রাষ্ট্রপতির এই ধরনের মন্তব্যের পরই ময়দানে নামে বিজেপি । রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করে শাসকদলের উপর ক্ষোভ উগড়ে দেন দার্জিলিং জেলা সাংসদ রাজু বিস্তা । তিনি বলেন, "আজ খুবই দুঃখজনক ঘটনা ঘটল । দেশের সাংবিধানিক প্রধানের অপমান হল । কিন্তু এটা উচিত হল না ৷ এটা শুধু ওনার অপমান নয়, আদিবাসী সমাজের অপমান । যেখানে সুরক্ষার দোহাই দিয়ে অনুষ্ঠানের জায়গা বাতিল করেছিল সেখানেই তিনি পৌঁছে যান ৷ হাজার মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ৷ এটা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আশা করা যায়নি ।"
অন্যদিকে রাজুর এহেন মন্তব্যের পরই পাল্টা সাংবাদিক বৈঠক করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব । তিনি একেবারে দস্তাবেজ নিয়ে বসেন । তাঁর কথায়, "এটা একটা বেসরকারি অনুষ্ঠান । যেখানে রাষ্ট্রপতি অংশগ্রহণ করবেন । রাষ্ট্রপতি ভবন এয়ারপোর্ট অথরিটির মাঠ চিহ্নিত করে । কিন্তু রাষ্ট্রপতির জন্য এই মাঠ সমীচীন নয় বলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে লিখিত আকারে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল । তারপরও, রাষ্ট্রপতি ভবনের সুরক্ষা বিভাগ পুরো মাঠের দায়ভার নিজের কাঁধে নিয়ে এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছে । এতে রাজ্যের কোনও গাফিলতি নেই । এটা নিয়ে যে রাজনীতি হচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না । দেশের সংবিধানিক প্রধানের গরিমা নষ্ট হচ্ছে ৷ রাষ্ট্রপতির মতো পদ মর্যাদার মানুষকে এই রাজনীতিতে না-টানলেও ভালো হত । আসলে ওরা কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছে না ।"