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26 বছর লড়াইয়ের বড় পুরস্কার ! সর্বভারতীয় পদ পেয়ে কী বার্তা দিলেন মনোজ ?

চা-বাগান থেকে উঠে এসে এবার বিজেপির সর্বভারতীয় সংগঠনে বড় দায়িত্বে মনোজ। নিতিন নবীনের নতুন কেন্দ্রীয় টিমে বাংলা থেকে দু'জনকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷

BJP MP Manoj Tigga
মণ্ডল সভাপতি থেকে বিজেপির সর্বভারতীয় পদে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 19, 2026 at 4:30 PM IST

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আলিপুরদুয়ার, 19 অগস্ট: চা-শ্রমিক পরিবার থেকে সর্বভারতীয় রাজনীতির অলিন্দে। দলের একনিষ্ঠ কর্মী থেকে 26 বছর পর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদে বসলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা। 2000 সালে যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি হয়েছিলেন মনোজ ৷ তিনিই এবার বিজেপি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তৃণমূল স্তর থেকে দিল্লির কেন্দ্রীয় সংগঠন, 26 বছরে মনোজ টিগ্গার এই রাজনৈতিক উত্থানে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি শিবিরে খুশির হাওয়া। একেবারে স্থানীয় সংগঠন থেকে পথচলা শুরু করে ধাপে ধাপে জেলা, রাজ্য এবং সংসদীয় রাজনীতিতে নিজের জায়গা তৈরি করেছেন মনোজ। এবার বিজেপির সর্বভারতীয় সংগঠনেও নিজের জায়গা করে নিলেন তিনি।

কেমন ছিল মনোজের 26 বছরের রাজনৈতিক পথচলা ? 2000 সালে বিজেপিতে যোগ দেন মনোজ। 2009 সালে প্রথম বিজেপির টিকিটে লোকসভায় লড়াই করেন। এরপর 2016 সালে উত্তরবঙ্গে প্রথম বিজেপি বিধায়ক হন তিনি। 2021 সালে ফের সেই আসন থেকে বিধানসভা ভোটে জয়ী হন। 2024 সালে সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন। একনিষ্ঠ কর্মী থেকে এবার সর্বভারতীয় নেতা হিসেবে পরিচিত পেলেন তিনি ৷

মণ্ডল সভাপতি থেকে বিজেপির সর্বভারতীয় পদে (ইটিভি ভারত)

চা-বাগান থেকে উঠে এসে এবার বিজেপির সর্বভারতীয় সংগঠনে বড় দায়িত্বে মনোজ। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের নতুন কেন্দ্রীয় টিমে বাংলা থেকে দু'জনকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ তাঁদেরই একজন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ। সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোজ এবং সহ-সভাপতি হিসেবে মধুছন্দা করের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এই ঘোষণার পরেই আলিপুরদুয়ারে বিজেপির নেতা কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পরই ইটিভি ভারতের সামনে মুখ খুলেছেন মনোজ ৷ তিনি জানান, দলের একেবারে নিচুতলা থেকে একজন সাধারণ কার্যকর্তা হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক পথচলা শুরু। সেই জায়গা থেকে জাতীয় স্তরে এত বড় দায়িত্ব পাওয়া অত্যন্ত সম্মানের।

মনোজের কথায়, "দল আমার উপর যে আস্থা রেখেছে, তার মর্যাদা রাখাই এখন আমার প্রধান লক্ষ্য। সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সংগঠনের স্বার্থে কাজ করে যাব। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে দায়িত্ব দেবেন, তা যথাযথ পালন করে দলকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করব ৷" জাতীয় স্তরে দায়িত্ব পাওয়ার পর বাংলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আরও জোরালোভাবে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের চা-বাগান শিল্প ও চা-শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে কাজ করার ইচ্ছাও রয়েছে বলে জানান তিনি। তাঁর মতে, "চা-বাগান শুধু একটি শিল্প নয়, উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি ও মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে চা-বাগান ও শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করব।"

BJP MP Manoj Tigga
মণ্ডল সভাপতি থেকে বিজেপির সর্বভারতীয় পদে (ইটিভি ভারত)

চা-শ্রমিক পরিবারের সন্তান মনোজের রাজনৈতিক উত্থানের গল্পও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ছাত্রাবস্থায় জলপাইগুড়ির এসি কলেজে জীববিদ্যায় বিএসসি পড়ার সময় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সংস্পর্শে আসেন তিনি। সেখান থেকেই শুরু ছাত্র রাজনীতি। পরবর্তীতে বিজেপির মূল সংগঠনে যুক্ত হয়ে উত্তরবঙ্গে দলের সংগঠন বিস্তারের কাজে সক্রিয় হন তিনি। রাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষকতা ও সামাজিক কাজের সঙ্গেও দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন মনোজ । চা-বাগান এলাকার মানুষের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের যোগাযোগ । স্থানীয় চা-শ্রমিকদের মজুরি, অধিকার এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দাবিতে একাধিকবার সরব হয়েছেন তিনি। ফলে তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের সঙ্গে চা-বাগানের মাটি ও মানুষের সম্পর্কও বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ।

আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির অফিস সেক্রেটারি শংকর সিনহা বলেন, "2000 সালে যখন মনোজ টিগ্গা বিজেপিতে যোগ দেন, তখন আমি যুব মোর্চার জেলা সভাপতি। প্রথমে তিনি যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতির দায়িত্ব পান। সেখান থেকেই তাঁর সাংগঠনিক পথ চলা শুরু। আজ সেই কর্মীই দলের জাতীয় সম্পাদক।"

একইভাবে আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি গুণধর দাসের কথায়, "গ্রাসরুট থেকে দলের বিভিন্ন দায়িত্ব সামলে জাতীয় স্তরে পৌঁছনো মনোজ টিগ্গার এই উত্থান অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের।" চা-বাগানের মাটি থেকে বিধায়ক, জেলা সভাপতি, সাংসদ আর এবার বিজেপির জাতীয় সম্পাদক। মনোজের এই রাজনৈতিক উত্থানকে আলিপুরদুয়ারের জন্য বড় প্রাপ্তি হিসেবেই দেখছেন দলের নেতা ও কর্মীরা।

TAGGED:

মনোজ টিজ্ঞা
BJP MP MANOJ TIGGA
বিজেপি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক
BJP
BJP MP MANOJ TIGGA

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