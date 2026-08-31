চাঁচল কলেজে রবীন্দ্রনাথের ছবি পোড়ানোয় গুন্ডা দমন আইন প্রয়োগ ! হুঁশিয়ারি সাংসদের

চাঁচল কলেজে রবীন্দ্রনাথের ছবি পোড়ানোয় গুন্ডা দমন আইন প্রয়োগ ! হুঁশিয়ারি সাংসদের
2025 সালে মালদার চাঁচল কলেজে আন্দোলনের নামে মূল ফটকের সামনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি পোড়ানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে।
Published : August 31, 2026 at 7:50 PM IST
মালদা, 31 অগস্ট: মালদার চাঁচল কলেজে কবিগুরুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পোড়ানোর ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে এবার পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি। তৃণমূল আমলে কলেজের সামনে কবিগুরুর ছবি পোড়ানোর অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে। পালাবদলের পর সেই কলেজেরই পরিচালন সমিতির সভাপতি হয়ে এবার কড়া বার্তা দিলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। ‘গুন্ডা দমন’ আইনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন সাংসদ। সাংসদের এই বার্তার পরই রবীন্দ্রনাথের ছবি পোড়ানোর ঘটনা ঘিরে ফের তদন্ত শুরু হওয়ার জল্পনা ৷
উল্লেখ্য, 2025 সালে মালদার চাঁচল কলেজে আন্দোলনের নামে মূল ফটকের সামনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি পোড়ানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আন্দোলনে নেমেছিলেন। এরপর রাজ্যে পালাবদলের পর চাঁচল কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। সোমবার চাঁচল কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা বিজেপি সংসদ খগেন মুর্মুকে সম্বর্ধনা দেয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। তাঁর সম্বর্ধনা উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।
সেই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই ভয় মুক্ত কলেজ ক্যাম্পাস গড়তে বারবার বার্তা দেন সভাপতি। কলেজে রাজনীতিকরণ, গুন্ডামি এবং বহিরাগতদের প্রবেশ কোনওভাবেই চলবে না বলে সাফ বার্তা দেন। রবীন্দ্রনাথের ছবি পোড়ানোর ঘটনা নিয়ে অধ্যক্ষের কাছে তিনি জানান, এই ঘটনায় দিল্লিতে তাঁকে লজ্জিত এবং অপদস্থ হতে হয়েছিল । মঞ্চ থেকে এবং সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে গুন্ডা দমন আইনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন তিনি । অতীতের কোনও কিছুর পুনরাবৃত্তি হবে না বলেও নির্দেশ দেন সাংসদ । সেই ঘটনা নিয়েই এদিন বার্তা দেন খগেন মুর্মু। নিজের সাংসদ তহবিল থেকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়ামের জন্য অর্থ বরাদ্দের কথাও ঘোষণা করেন খগেন মুর্মু ।
এদিন সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, "আমাকে এই ঘটনার জন্য দিল্লিতে অপদস্থ হতে হয়েছিল । আমি বর্তমানে এই কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি । যাঁরা যাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে গুন্ডা দমন আইনে ব্যবস্থা নেব । কোনওরকম দাদাগিরি, নেশার কারবার কলেজ চত্বরে চলবে না ।"