তৃণমূল আমলে চুরি ছাড়া কিছু হয়নি, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে তোপ খগেনের

তৃণমূল আমলে চুরি ছাড়া কিছু হয়নি, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে তোপ খগেনের
রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর চোরেদের দল হয় গা ঢাকা দিয়েছে অথবা বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছে বলেও তোপ দাগেন সাংসদ ৷
Published : July 20, 2026 at 2:08 PM IST
মালদা, 20 জুলাই: হাসপাতালে এসেছিলেন সাংসদ কোটার টাকায় কেনা অ্যাম্বুল্যান্সের উদ্বোধন করতে ৷ সেখানেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ৷ তাঁর সাফ কথা, তৃণমূলের আমলে শুধু চুরি ছাড়া আর কোনও কাজ হয়নি ৷ রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর চোরেদের দল হয় গা ঢাকা দিয়েছে অথবা বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছে ৷
এদিনের অনুষ্ঠানে সাংসদের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য আদর্শ রাম-সহ আরও অনেকে ৷ সাংসদ জানান, রোগীরা বিনামূল্যে এই অ্যাম্বুল্যান্স ব্যবহার করতে পারবেন ৷
এদিকে, দীর্ঘদিন ধরেই হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকার বাসিন্দারা ৷ হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে তাঁদের ৷ এলাকার লক্ষাধিক মানুষ এই হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল ৷ কিন্তু পর্যাপ্ত চিকিৎসক কিংবা স্বাস্থ্যকর্মী নেই ৷ সেই সুযোগে এলাকায় রমরমিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছিলেন হাতুড়ে চিকিৎসকরা ৷ সাপ্তাহিক হাটে রীতিমতো চেম্বার করে চলছিল তাঁদের 'স্বাস্থ্য ব্যবসা' ৷ অস্ত্রোপচারও করছিলেন তাঁরা ৷ ইটিভি ভারতে সেই খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসেছিল জেলা স্বাস্থ্য দফতর ৷ বন্ধ করে দেওয়া হয় হাতুড়ে চিকিৎসকদের কার্যকলাপ ৷
বিষয়টি সাংসদের কাছে তুলে ধরতেই তিনি বলেন, “যারা কোনওদিন ডাক্তারির 'ড' পড়েনি, তাদেরই বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়োগ করেছিল তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে দিয়ে ডাক্তার বানিয়েছিলেন ৷ এসব আর চলবে না ৷ এখন থেকে প্রকৃত চিকিৎসকদেরই এই হাসপাতালে নিয়োগ করা হবে ৷ শুধু চিকিৎসক পদেই নয়, সমস্ত সরকারি পদে যোগ্যদের নিয়োগ করবে সরকার ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংকল্প পত্র প্রকাশের সময় বলেছিলেন, 45 দিনের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত সমস্যা সমাধান করার কাজ চালু হবে ৷ সেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ বিভিন্ন শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে ৷”
সাংসদ আরও বলেন, “তৃণমূলই কোয়াক ডাক্তার বানিয়েছিল ৷ শুধু এখানে নয়, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও কোয়াক ডাক্তার ঢোকানো হয়েছিল ৷" প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বিজেপি সাংসদ বলেন, "তিনি আবার সব বিষয়ে পারদর্শী ! সমস্ত সার্টিফিকেট তাঁর রয়েছে ৷ তিনি একাধারে চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, গবেষক, বিজ্ঞানী-সব কিছু ৷ তাঁর আমলেই এই রাজ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো হাতুড়ে ডাক্তারখানা শুরু হয়েছিল ৷ এখন তারা নিজেরাই সেসব ভেঙে দিচ্ছে ৷ সিভিক-নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে ৷ যাদের ন্যূনতম যোগ্যতা নেই তাদের সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে ৷ এখন সিভিকদের পরীক্ষা হবে ৷ যারা পরীক্ষায় পাশ করবে তাদের কাজ থাকবে, নয়তো চাকরি থাকবে না ৷ সমস্ত ক্ষেত্রেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ৷”