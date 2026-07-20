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তৃণমূল আমলে চুরি ছাড়া কিছু হয়নি, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে তোপ খগেনের

রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর চোরেদের দল হয় গা ঢাকা দিয়েছে অথবা বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছে বলেও তোপ দাগেন সাংসদ ৷

BJP MP Khagen Murmu
খগেন মুর্মু (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 20, 2026 at 2:08 PM IST

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মালদা, 20 জুলাই: হাসপাতালে এসেছিলেন সাংসদ কোটার টাকায় কেনা অ্যাম্বুল্যান্সের উদ্বোধন করতে ৷ সেখানেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ৷ তাঁর সাফ কথা, তৃণমূলের আমলে শুধু চুরি ছাড়া আর কোনও কাজ হয়নি ৷ রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর চোরেদের দল হয় গা ঢাকা দিয়েছে অথবা বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছে ৷

এদিনের অনুষ্ঠানে সাংসদের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য আদর্শ রাম-সহ আরও অনেকে ৷ সাংসদ জানান, রোগীরা বিনামূল্যে এই অ্যাম্বুল্যান্স ব্যবহার করতে পারবেন ৷

এদিকে, দীর্ঘদিন ধরেই হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকার বাসিন্দারা ৷ হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে তাঁদের ৷ এলাকার লক্ষাধিক মানুষ এই হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল ৷ কিন্তু পর্যাপ্ত চিকিৎসক কিংবা স্বাস্থ্যকর্মী নেই ৷ সেই সুযোগে এলাকায় রমরমিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছিলেন হাতুড়ে চিকিৎসকরা ৷ সাপ্তাহিক হাটে রীতিমতো চেম্বার করে চলছিল তাঁদের 'স্বাস্থ্য ব্যবসা' ৷ অস্ত্রোপচারও করছিলেন তাঁরা ৷ ইটিভি ভারতে সেই খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসেছিল জেলা স্বাস্থ্য দফতর ৷ বন্ধ করে দেওয়া হয় হাতুড়ে চিকিৎসকদের কার্যকলাপ ৷

বিষয়টি সাংসদের কাছে তুলে ধরতেই তিনি বলেন, “যারা কোনওদিন ডাক্তারির 'ড' পড়েনি, তাদেরই বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়োগ করেছিল তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে দিয়ে ডাক্তার বানিয়েছিলেন ৷ এসব আর চলবে না ৷ এখন থেকে প্রকৃত চিকিৎসকদেরই এই হাসপাতালে নিয়োগ করা হবে ৷ শুধু চিকিৎসক পদেই নয়, সমস্ত সরকারি পদে যোগ্যদের নিয়োগ করবে সরকার ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংকল্প পত্র প্রকাশের সময় বলেছিলেন, 45 দিনের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত সমস্যা সমাধান করার কাজ চালু হবে ৷ সেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ বিভিন্ন শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে ৷”

সাংসদ আরও বলেন, “তৃণমূলই কোয়াক ডাক্তার বানিয়েছিল ৷ শুধু এখানে নয়, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও কোয়াক ডাক্তার ঢোকানো হয়েছিল ৷" প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বিজেপি সাংসদ বলেন, "তিনি আবার সব বিষয়ে পারদর্শী ! সমস্ত সার্টিফিকেট তাঁর রয়েছে ৷ তিনি একাধারে চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, গবেষক, বিজ্ঞানী-সব কিছু ৷ তাঁর আমলেই এই রাজ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো হাতুড়ে ডাক্তারখানা শুরু হয়েছিল ৷ এখন তারা নিজেরাই সেসব ভেঙে দিচ্ছে ৷ সিভিক-নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে ৷ যাদের ন্যূনতম যোগ্যতা নেই তাদের সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে ৷ এখন সিভিকদের পরীক্ষা হবে ৷ যারা পরীক্ষায় পাশ করবে তাদের কাজ থাকবে, নয়তো চাকরি থাকবে না ৷ সমস্ত ক্ষেত্রেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ৷”

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