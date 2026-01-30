লোকসভায় মালদা বিমানবন্দর নিয়ে প্রশ্ন বিজেপি সাংসদের, শীঘ্রই পরিষেবা শুরুর আশ্বাস মন্ত্রীর

লোকসভায় মালদা বিমানবন্দর নিয়ে প্রশ্ন বিজেপি সাংসদের, শীঘ্রই পরিষেবা শুরুর আশ্বাস মন্ত্রীর
সামনেই লোকসভা ভোট৷ তাই মালদার বিমানবন্দরের ইস্যু তুলে বিজেপি ভোটের মুখে প্রতারণার রাজনীতি করছে, এমনই অভিযোগ তৃণমূলের৷
মালদা, 30 জানুয়ারি: ভোটের মুখে ফের ভেসে উঠল মালদার বিমান পরিষেবা৷ বৃহস্পতিবার লোকসভায় এই নিয়ে স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মালদা উত্তর কেন্দ্রের সাংসদ খগেন মুর্মু৷ এর উত্তরে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু জানিয়েছেন, খুব তাড়াতাড়ি মালদাবাসী বিমান পরিষেবা পেতে পারেন৷
বৃহস্পতিবার লোকসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে খগেন মুর্মু বলেন, “মালদা বিমানবন্দর একটি পুরনো বিমানবন্দর৷ বিমানবন্দরের আয়তনও ছোট৷ সেই আয়তন বড় করা সম্ভব নয়৷ তাই আমি সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রীর সঙ্গে একাধিকবার দেখা করেছি৷ তাঁকে বলেছি, মালদায় নতুন একটি বিমানবন্দর স্থাপন করা হোক৷ কারণ, শিলিগুড়ি থেকে মালদার দূরত্ব আড়াইশো কিলোমিটার, কলকাতা থেকে দূরত্ব সাড়ে তিনশো কিলোমিটার৷ এখানে বিমানবন্দর হলে এই এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে বিহার ও ঝাড়খণ্ডের যাত্রীদেরও সুবিধে হবে৷”
জবাবে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু বলেন, “মালদায় একটি পুরনো এয়ার স্ট্রিপ রয়েছে৷ সাংসদ খগেন মুর্মু দীর্ঘদিন ধরে সেখানে বিমান পরিষেবা চালু করার আবেদন জানাচ্ছেন৷ কিন্তু 2016 সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার 30 বছরের একটি মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়৷ সেই চুক্তি অনুযায়ী এয়ারপোর্টের পরিকাঠামো তৈরির দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের৷ কিন্তু আমরা দেখেছি, ওই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর দীর্ঘ সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই কাজে কোনও উদ্যোগ নেয়নি৷ তবু আমরা মালদা বিমানবন্দর দিয়ে উড়ান পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নিয়েছি৷’’
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘ইতিমধ্যে ওই এয়ারস্ট্রিপকে নিলামের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে৷ একাধিক বিমান সংস্থা সেখানে উড়ান পরিষেবা চালু করার আগ্রহও প্রকাশ করেছে৷ কেন্দ্রীয় সরকারের উড়ান প্রকল্প 2026 সালে শেষ হয়ে যাচ্ছে৷ গত বাজেটে অর্থমন্ত্রী উড়ান প্রকল্পের একটি মডিফায়েড এক্সটেন্ডেড স্কিমের উল্লেখ করেছিলেন৷ সেই প্রকল্পে নতুন 120টি বিমানবন্দর চালু হবে৷ নতুন উড়ান প্রকল্পে আমরা মালদা বিমানবন্দরকে অন্তর্ভুক্ত করার সবরকম চেষ্টা করব৷”
মালদা উত্তরের সাংসদ বলেন, “লোকসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে আমি কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রীকে মালদা বিমানবন্দর চালু করার বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম৷ জবাবে তিনি জানিয়েছেন, মালদার পুরনো বিমানবন্দরের কাজ অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে৷ ওই কাজ করার জন্য 2016 সালে রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেয়৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমি জানিয়েছি, মালদায় জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৈরি করার জন্য এই বিমানবন্দরের জায়গা যথেষ্ট নয়৷ তাই আমি নতুন একটি বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য আবেদন করেছি৷ মন্ত্রী জানিয়েছেন, চলতি বাজেটে মালদা এয়ারপোর্টের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে৷ শুধু তাই নয়, মালদায় দ্রুত উড়ান পরিষেবা চালু করা হবে৷”
ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে এই বিষয়টিকে বিজেপি ইস্যু করতে পারে বুঝেই তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু বলেন, “মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু শীতঘুমে ছিলেন৷ ছাব্বিশের নির্বাচন আসছে৷ তাই হঠাৎ করে তাঁর শীতঘুম ভেঙেছে৷ নির্বাচনের আগে তিনি বিমানবন্দরের ধুয়ো তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন৷ মালদা বিমানবন্দরের জন্য দলের ঊর্ধ্বে উঠে মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন৷ কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতায় আমরা বিমান পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘খগেনবাবু এখন নাটক শুরু করেছেন৷ তাঁকে একটাই কথা বলব, আপনার নাটক দেখতে দেখতে মালদার মানুষ অনেকবার ঠেকেছে৷ একুশের নির্বাচনের আগে অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, ইসবার দোশো পার৷ বাংলার মানুষ আপনাদের মুখে ঝামা ঘষে বিদায় করেছে৷ নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, প্রত্যেক বেকার যুবক-যুবতীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 15 লাখ টাকা করে দেবেন৷ 15 টাকা না-দিয়ে বিজেপি সরকার মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে৷ আমরা আপনাদের কাছে সেই প্রতারণার জবাব চাই৷”