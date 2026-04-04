মোথাবাড়ির ঘটনা বড় পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, মমতার সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে মন্তব্য অনুরাগের

রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে এসে ভয় ও দুর্নীতি, ভাইপোরাজ মুক্ত বাংলার ডাক দিয়েছেন অনুরাগ ঠাকুর ৷

বাগডোগরা বিমানবন্দরে বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর (নিজস্ব ছবি)
Published : April 4, 2026 at 4:30 PM IST

শিলিগুড়ি, 4 এপ্রিল: মোথাবাড়িতে বিচারকদের ঘেরাও এবং হামলার ঘটনায় এবার রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হলেন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর । তৃণমূল মানে T-টেরর বা আতঙ্ক , M-মার্ডার বা খুন রাহাজানি, C-ক্রাইম বা অপরাধ । এমনটাই মন্তব্য করলেন এই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ।

শনিবার দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলকে নতুন নামে কটাক্ষ করলেন অনুরাগ ঠাকুর । এদিন ইসলামপুরে নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার আগে তিনি বলেন, "টিএমসি মানে আতঙ্ক, খুন আর অপরাধ । শোষণ, মাফিয়াগিরি ও কাটমানিই এদের পরিচয় ।"

মালদা জেলার মোথাবাড়ির ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসকে দায়ী করেছেন ৷ পালটা তাঁকে কটাক্ষ করে অনুরাগ ঠাকুর বলেন, "আজ পশ্চিমবঙ্গে আধিকারিক ও বিচারকরাও নিজেদের সুরক্ষিত মনে করছেন না ৷ মালদার ঘটনা সামান্য ঘটনা নয় । যেভাবে আধিকারিকদের আটক করা হয়েছিল । ভয় দেখানোর কাজ করা হয়েছে ৷ বড় ষড়যন্ত্র ছিল এটা । এটাই প্রমাণ করে বাংলায় সাধারণ মানুষ কেমন আছে । 15 বছর ধরে বাংলায় দুনীতি, শোষণ, মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে । যুবদের উপর কী হচ্ছে তা দেখা যাচ্ছে ।"

তাঁর কথায়, "বাংলায় হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে । মন্ত্রীদের ঘরে থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে । দুর্নীতির তদন্ত করা এজেন্সিদের বিরুদ্ধে একমাত্র এই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদ করে বাধাদান করছেন । পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের ভয় দেখানোর কাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করছেন । তবে নির্বাচন কমিশনের অধিকার আছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ।"

নির্বাচনী প্রচারে রাজ্যে বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর (নিজস্ব ছবি)

এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বলেন, "কেন 74 বিধায়কদের টিকিট দেওয়া হল না, 15 জনের স্থান বদলানো হয়েছে ? এটা প্রমাণ করছে নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হারের অবস্থা তৈরি হয়েছে । তবে আমরা চাই বাংলায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হোক । নির্বাচন কমিশনের কাছে সেই আবেদনই করছি ৷ নির্বাচন পরবর্তী শান্তি বজায় থাকুক, এটাই বিজেপি চায় । বাংলা ভয় ও দুর্নীতি মুক্ত, ভাইপোরাজ মুক্ত হোক ৷ আমরা রাজ্যকে সোনার বাংলা তৈরি করব ৷"

এস‌আইআর-এ নাম বাদ পড়া সংখ্যালঘুদের নিয়ে তিনি বলেন, "গত দু'দশকে বাংলায় অনুপ্রবেশ হয়েছে । বাংলার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে । এসআইআর প্রক্রিয়ার সবাই সমান সুযোগ পেয়েছে ৷ যাঁরা এখানকার নাগরিক, তাঁরা ভোটার অধিকার পেয়েছেন৷ যাঁরা নন, তাঁদের নাম বাদ গিয়েছে ৷ বাংলার মানুষের ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে কি বাংলাদেশিদের অধিকার আছে । আধার কার্ড, রাজ্যবাসীর অধিকারের টাকা ও রেশন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দেওয়া হচ্ছিল ৷"

অনুরাগ ঠাকুরকে সংবর্ধনা বিজেপি নেতা-কর্মীদের (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "চিকেনস নেককে যারা নিশানা করার চেষ্টা করছিল, তাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সুরক্ষা দেওয়ার কাজ করছে ৷ এমনকি মালদায় যে এলাকায় সবচেয়ে বেশি বোমা-বারুদ ও ভুয়ো নোট উদ্ধার হয় তাদের সুরক্ষা কে দিচ্ছিল ? তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার দিচ্ছিল ৷ এটা এমন একটা দল ক্ষমতায় থাকার জন্য রোহিঙ্গা ও অনুপ্রবেশকারীদের সুরক্ষা দেয়, কিন্তু ধর্ষণের পরও বাংলার মহিলাদের সুবিচার পেতে দেয় না ৷"

উল্লেখ্য, গত বুধবার মালদা জেলার মোথাবাড়ি থানা এলাকায় বিচারদের ঘেরাও করার ঘটনাটি ঘটে ৷ প্রথমে কালিয়াচক-2 ব্লক অফিসে কর্মরত সাতজন বিচারককে রাত সাড়ে 11টা পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখা হয় । এক বিচারককে মোথাবাড়ি থানার আমলিতলা এলাকায় যাওয়ার পথেই আটকে দেওয়া হয় । পরে বিচারকদের ব্লক অফিস থেকে বের করে আনার সময় তাঁদের গাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে । পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সুপ্রিম কোর্ট এই ঘটনার তদন্ত সিবিআই বা এনআইএ-র মাধ্যমে করানোর জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেয় । পরে নির্বাচন কমিশন এনআইএ-কে ঘটনার তদন্তভার তুলে দেয় ৷ নির্দেশ মতো ইতিমধ্যে তদন্তে নেমেছেন এনআইএ আধিকারিকরা ৷

