মোথাবাড়ির ঘটনা বড় পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, মমতার সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে মন্তব্য অনুরাগের

মোথাবাড়ির ঘটনা বড় পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, মমতার সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে মন্তব্য অনুরাগের
রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে এসে ভয় ও দুর্নীতি, ভাইপোরাজ মুক্ত বাংলার ডাক দিয়েছেন অনুরাগ ঠাকুর ৷
Published : April 4, 2026 at 4:30 PM IST
শিলিগুড়ি, 4 এপ্রিল: মোথাবাড়িতে বিচারকদের ঘেরাও এবং হামলার ঘটনায় এবার রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হলেন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর । তৃণমূল মানে T-টেরর বা আতঙ্ক , M-মার্ডার বা খুন রাহাজানি, C-ক্রাইম বা অপরাধ । এমনটাই মন্তব্য করলেন এই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ।
শনিবার দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলকে নতুন নামে কটাক্ষ করলেন অনুরাগ ঠাকুর । এদিন ইসলামপুরে নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার আগে তিনি বলেন, "টিএমসি মানে আতঙ্ক, খুন আর অপরাধ । শোষণ, মাফিয়াগিরি ও কাটমানিই এদের পরিচয় ।"
মালদা জেলার মোথাবাড়ির ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসকে দায়ী করেছেন ৷ পালটা তাঁকে কটাক্ষ করে অনুরাগ ঠাকুর বলেন, "আজ পশ্চিমবঙ্গে আধিকারিক ও বিচারকরাও নিজেদের সুরক্ষিত মনে করছেন না ৷ মালদার ঘটনা সামান্য ঘটনা নয় । যেভাবে আধিকারিকদের আটক করা হয়েছিল । ভয় দেখানোর কাজ করা হয়েছে ৷ বড় ষড়যন্ত্র ছিল এটা । এটাই প্রমাণ করে বাংলায় সাধারণ মানুষ কেমন আছে । 15 বছর ধরে বাংলায় দুনীতি, শোষণ, মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে । যুবদের উপর কী হচ্ছে তা দেখা যাচ্ছে ।"
তাঁর কথায়, "বাংলায় হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে । মন্ত্রীদের ঘরে থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে । দুর্নীতির তদন্ত করা এজেন্সিদের বিরুদ্ধে একমাত্র এই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদ করে বাধাদান করছেন । পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের ভয় দেখানোর কাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করছেন । তবে নির্বাচন কমিশনের অধিকার আছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ।"
এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বলেন, "কেন 74 বিধায়কদের টিকিট দেওয়া হল না, 15 জনের স্থান বদলানো হয়েছে ? এটা প্রমাণ করছে নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হারের অবস্থা তৈরি হয়েছে । তবে আমরা চাই বাংলায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হোক । নির্বাচন কমিশনের কাছে সেই আবেদনই করছি ৷ নির্বাচন পরবর্তী শান্তি বজায় থাকুক, এটাই বিজেপি চায় । বাংলা ভয় ও দুর্নীতি মুক্ত, ভাইপোরাজ মুক্ত হোক ৷ আমরা রাজ্যকে সোনার বাংলা তৈরি করব ৷"
এসআইআর-এ নাম বাদ পড়া সংখ্যালঘুদের নিয়ে তিনি বলেন, "গত দু'দশকে বাংলায় অনুপ্রবেশ হয়েছে । বাংলার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে । এসআইআর প্রক্রিয়ার সবাই সমান সুযোগ পেয়েছে ৷ যাঁরা এখানকার নাগরিক, তাঁরা ভোটার অধিকার পেয়েছেন৷ যাঁরা নন, তাঁদের নাম বাদ গিয়েছে ৷ বাংলার মানুষের ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে কি বাংলাদেশিদের অধিকার আছে । আধার কার্ড, রাজ্যবাসীর অধিকারের টাকা ও রেশন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দেওয়া হচ্ছিল ৷"
তিনি আরও বলেন, "চিকেনস নেককে যারা নিশানা করার চেষ্টা করছিল, তাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সুরক্ষা দেওয়ার কাজ করছে ৷ এমনকি মালদায় যে এলাকায় সবচেয়ে বেশি বোমা-বারুদ ও ভুয়ো নোট উদ্ধার হয় তাদের সুরক্ষা কে দিচ্ছিল ? তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার দিচ্ছিল ৷ এটা এমন একটা দল ক্ষমতায় থাকার জন্য রোহিঙ্গা ও অনুপ্রবেশকারীদের সুরক্ষা দেয়, কিন্তু ধর্ষণের পরও বাংলার মহিলাদের সুবিচার পেতে দেয় না ৷"
উল্লেখ্য, গত বুধবার মালদা জেলার মোথাবাড়ি থানা এলাকায় বিচারদের ঘেরাও করার ঘটনাটি ঘটে ৷ প্রথমে কালিয়াচক-2 ব্লক অফিসে কর্মরত সাতজন বিচারককে রাত সাড়ে 11টা পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখা হয় । এক বিচারককে মোথাবাড়ি থানার আমলিতলা এলাকায় যাওয়ার পথেই আটকে দেওয়া হয় । পরে বিচারকদের ব্লক অফিস থেকে বের করে আনার সময় তাঁদের গাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে । পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সুপ্রিম কোর্ট এই ঘটনার তদন্ত সিবিআই বা এনআইএ-র মাধ্যমে করানোর জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেয় । পরে নির্বাচন কমিশন এনআইএ-কে ঘটনার তদন্তভার তুলে দেয় ৷ নির্দেশ মতো ইতিমধ্যে তদন্তে নেমেছেন এনআইএ আধিকারিকরা ৷