বাজেট বিতর্কে 'হাম্পটি ডাম্পটি'র পালটা 'চিমটি', চন্দ্রিমার জবাবে ওয়াকআউট বিজেপির

বাজেট বিতর্কে 'হাম্পটি ডাম্পটি'র পালটা 'চিমটি', চন্দ্রিমার জবাবে ওয়াকআউট বিজেপির
বিজেপির ওয়াকআউটের পরেও নিজের ভাষণ চালিয়ে যান চন্দ্রিমা । বলেন, বিরোধীরা সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পায় বলেই পালিয়ে গেল ।
Published : February 6, 2026 at 3:39 PM IST
কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: রাজ্য বাজেটকে 'হাম্পটি ডাম্পটি' বলে কটাক্ষ করেছিলেন বিজেপি বিধায়ক তথা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ী । বৃহস্পতিবার বিধানসভায় জবাবি ভাষণে সেই কটাক্ষের জবাব দিলেন অর্থমন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য । একইসঙ্গে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন এবং রাজ্যের ঋণের বোঝা নিয়ে বিরোধীদের যাবতীয় অভিযোগ নস্যাৎ করলেন তিনি । মন্ত্রীর ভাষণের মাঝেই অবশ্য প্রতিবাদ জানিয়ে অধিবেশন কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেন বিজেপি বিধায়করা । তবে বিরোধীদের অনুপস্থিতিতেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে চন্দ্রিমা বলেন, "যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা ।"
এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটকে 'হাম্পটি ডাম্পটি' বাজেট বলে কটাক্ষ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তবে গতকাল রাজ্য বাজেট পেশ হওয়ার পর ঘুরিয়ে সেই কথাই শাসকদলকে ফিরিয়ে দেন বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ী ৷ বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে তিনি বলেছিলেন, এই বাজেট 'হাম্পটি ডাম্পটি'র মতো, যার বিরাট পতন বা 'গ্রেট ফল' হবে ।
এদিন তার জবাবে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, "অশোকবাবু অর্থনীতিবিদ হতে পারেন, কিন্তু উনি বাংলার বাজেটকে হাম্পটি ডাম্পটি বলে আসলে চিমটি কাটতে চেয়েছেন । তবে ওঁর জানা উচিত, বাংলার অর্থনীতি হাম্পটি ডাম্পটি নয় যে দেওয়াল থেকে পড়ে যাবে ।" চন্দ্রিমা দাবি করেন, অশোক লাহিড়ী বাংলা মিডিয়ামে পড়ে এখন ইংরেজির অর্থনীতি আওড়াচ্ছেন, কিন্তু রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন ।
রাজ্যের ঘাড়ে ঋণের বোঝা চাপানো নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগের বিরুদ্ধে এদিন পরিসংখ্যান তুলে ধরেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী । তিনি বলেন, "কেন্দ্রের ফিসকাল ডেফিসিট বা রাজকোষ ঘাটতি যেখানে 4.3 শতাংশের বেশি, সেখানে রাজ্যের ঘাটতি মাত্র 2.91 শতাংশ । কেন্দ্রের ঋণের বোঝা জিডিপির 55.6 শতাংশ, আর রাজ্যের ক্ষেত্রে তা 37.98 শতাংশ ।" তিনি কটাক্ষ করে বলেন, কেন্দ্রের ঋণের বোঝা রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি, অথচ বিজেপি নেতারা বাংলাকেই দেউলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন ।
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে বিজেপি বিধায়কের সমালোচনারও কড়া জবাব দেন চন্দ্রিমা । তিনি স্পষ্ট করে দেন, বিধবা ভাতার সঙ্গে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কোনও সংঘাত নেই । চন্দ্রিমা বলেন, "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার 60 বছর বয়স হলে তা বার্ধক্য ভাতায় রূপান্তরিত হয়ে যায় । মুখ্যমন্ত্রী এতটাই মানবিক যে তিনি সব দিক বিবেচনা করেই এই প্রকল্প চালু করেছেন ।" বিরোধীরা এই প্রকল্পকে 'ভোটের লজেন্স' বা নির্বাচনী চমক বললেও, রাজ্য সরকার মা-বোনেদের হাতে নগদ অর্থ তুলে দিতে বদ্ধপরিকর বলে দাবি করেন চন্দ্রিমা ।
বাজেটে উত্তরবঙ্গকে বঞ্চনা করা হয়েছে বলে যে অভিযোগ বিজেপি তুলেছে, তা খণ্ডন করে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের বরাদ্দই শেষ কথা নয় । পূর্ত, সেচ, শিক্ষা-সহ সব দফতরের বাজেটের একটা বড় অংশ উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য খরচ করা হয় । তিনি বলেন, "আপনারা বলছেন উত্তরবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় নেই, হাসপাতাল নেই । কিন্তু আপনারা দেখতে পান না । আসলে উত্তরবঙ্গকে ভাগ করার চক্রান্ত ছাড়া বিজেপির আর কোনও এজেন্ডা নেই ।"
ভাষণের শেষ পর্বে সনাতন ধর্ম এবং রাজনীতি নিয়ে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন চন্দ্রিমা । তিনি বলেন, "সনাতন ধর্ম মানে সবাইকে গ্রহণ করা, ত্যাগের প্রতীক হওয়া । গেরুয়া পরলেই সাধু হওয়া যায় না । আপনারা রামের নাম করেন, কিন্তু সীতাকে বাদ দেন । আমরা রাম-সীতা দু'জনেই বিশ্বাসী । বিভাজনের রাজনীতি বাংলা মানবে না ।" চন্দ্রিমার এই আক্রমণের মুখেই বিধানসভায় শোরগোল শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা । স্পিকারের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁরা স্লোগান দিতে দিতে অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করেন ।
বিজেপির ওয়াকআউটের পরেও নিজের ভাষণ চালিয়ে যান চন্দ্রিমা । তিনি বলেন, বিরোধীরা সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পায় বলেই পালিয়ে গেল । রাজ্যের জিএসটি সংগ্রহ 18 শতাংশ এবং রেজিস্ট্রেশন ফি 16 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও বাংলা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উন্নয়ন করছে । বক্তব্যের শেষে তাঁর স্লোগান, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলাই আবার জিতবে ।"