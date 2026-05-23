জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া দিতে বাধা, তিনবিঘা করিডরে বাংলাদেশিদের যাতায়াত বন্ধের হুঁশিয়ারি বিধায়কের

জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া দিতে বাধা, তিনবিঘা করিডরে বাংলাদেশিদের যাতায়াত বন্ধের হুঁশিয়ারি বিধায়কের
জিরো পয়েন্ট থেকে 50 গজ ভিতরে কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছে বিএসএফ ৷ 2010 সালে তিনবিঘা করিডর নিয়ে হওয়া চুক্তি না-মানার অভিযোগ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৷
Published : May 23, 2026 at 7:42 PM IST
তিনবিঘা করিডর (কোচবিহার), 23 মে: তিনবিঘা করিডরে কাঁটাতারের বেড়া দিতে বাধা বাংলাদেশিদের ৷ পালটা ফের 'তিনবিঘা আন্দোলন'-এর হুঁশিয়ারি সীমান্তবর্তী এলাকার ভারতীয় নাগরিকদের ৷ তাঁদের বক্তব্য, আগেও রক্ত দিয়েছেন, প্রয়োজনে ফের রক্ত ঝরাতে প্রস্তুত তাঁরা ৷ তবে, কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জের তিনবিঘা করিডরের জিরো লাইনে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ছাড়বেন বলে হুশিয়ারি সীমান্ত এলাকায় বাসিন্দাদের ৷
শুক্রবার সীমান্তের ওই এলাকায় BSF ও BGB’র মধ্যে ঝামেলার পর, শনিবার সকালে সেখানে আসেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক দধিরাম রায় ৷ তিনিও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, "জিরো লাইনেই কাঁটাতারের বেড়া হবে ৷ বাংলাদেশ যদি 2010 সালের চুক্তি না-মানে, তাহলে তিনবিঘা করিডর দিয়ে বাংলাদেশিরা 12 ঘণ্টার পরিবর্তে যে 24 ঘণ্টা যাতায়াত করতে পারে, তা বন্ধ করার জন্য বিজেপির পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হবে ৷"
উল্লেখ্য, কোচবিহার জেলায় 500 কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে ৷ সীমান্তের অধিকাংশ এলাকাতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া থাকলেও, জমি জটের কারণে প্রায় 100 কিলোমিটার অংশে কাঁটাতারের বেড়া নেই ৷ আর কাঁটাতার না-থাকার সুযোগে ওইসব এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশ ও পাচারের মতো ঘটনা প্রায়ই ঘটে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের ৷
প্রসঙ্গত, রাজ্যে এতদিন তৃণমূল সরকারের শাসনকালে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে, জমি না-দেওয়ার অভিযোগ উঠছিল ৷ রাজ্যে পালাবদল হতেই প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে সীমান্তে কাটাতারের বেড়া লাগানোর জন্য জমি অধিগ্রহণের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেই নির্দেশ মতো রাজ্য সরকারের তরফে সীমান্তে 27 কিলোমিটার অংশে জমি অধিগ্রহণ করা হয় প্রথম ধাপে ৷ তারপর নবান্ন সভাঘরে বিএসএফ-এর ডিজি-র হাতে সেই জমির নথি হস্তান্তর করা হয় ৷
তারপরেই শুরু হয়েছে সীমান্ত জমির মাপজোকের কাজ ৷ সেই মতো মেখলিগঞ্জের তিনবিঘা সংলগ্ন বাংলাদেশের দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা সীমান্তে জমির মাপজোক করছিল বিএসএফ ৷ অভিযোগ, শুক্রবার সেই কাজ চলাকালীন, বিজিবি অর্থাৎ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের বাহিনী ও বাংলাদেশিরা বাধা দেন ৷ সেখানে বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে বচসায় জড়ায় বিজিবি ৷
বিজিবি-র তরফে বলা হয়, জিরো পয়েন্ট থেকে 150 গজ ভিতরে কাঁটাতারের বেড়া দিতে ৷ কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী, ভারত চাইলে জিরো পয়েন্টেই কাঁটাতারের বেড়া দিতে পারে ৷ সেখানে ভারত জিরো লাইন থেকে 50 ফুট ভিতরে কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছে ৷ তা সত্ত্বেও কেন বিজিবি ও বাংলাদেশিরা বাধা দিচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷
তাই এবার সীমান্তে বসবাসকারী ভারতীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, চুক্তি অনুযায়ী তিনবিঘা করিডর দিয়ে বাংলাদেশিরা 12 ঘণ্টার পরিবর্তে 24 ঘণ্টা যাতায়াত করতে পারে ৷ যদি বাংলাদেশ চুক্তি না-মানে, তবে ভারতও চুক্তি মানবে না ৷ স্থানীয় এক বাসিন্দা পবিত্র রায় বলেন, "এর আগে তিনবিঘা করিডর নিয়ে আন্দোলন করেছি ৷ প্রয়োজনে এবারেও আন্দোলনে নামা হবে ৷ দরকার হলে ফের রক্ত দেব আমরা ৷"
যদিও, বিজিবি ও বাংলাদেশিদের বাধা উপেক্ষা করেই জমি জরিপ ও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ চলছে বলে জানা গিয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে সীমান্তে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় জারি রয়েছে ৷ যদিও বিজিবি-র হুমকিকে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না বিএসএফ ৷