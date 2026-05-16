বদলে যাচ্ছে সিলেবাস, বাদ যাবে মমতার লেখা; ইঙ্গিত সজল ঘোষের
পাঠ্যক্রম বদলের প্রতিশ্রুতি বরানগরের বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষের ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বদল হবেই, বলে জানালেন পদ্ম শিবিরের বিধায়ক ৷
Published : May 16, 2026 at 4:27 PM IST
কলকাতা, 16 মে: বদলেছে সরকার, রাজ্যে নতুন সরকার গড়েছে বিজেপি। গেরুয়া শিবির সরকারে আসতেই শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য প্রশাসনিক মহলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবার সিলেবাস বদলের প্রতিশ্রুতি দিলেন বরানগরের বিধায়ক। বিধায়ক সজল ঘোষ শনিবার একটি এডুকেশনের ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং-এর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি পাঠ্যক্রম বদল থেকে কোর্স ফি কমানো একাধিক বিষয়ে সরব হন।
বর্তমান রাজ্য সরকারের স্কুলগুলিতে পড়ানো হয় সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গল্পও পড়েন পড়ুয়ারা। সেখানেই বদল আসার কথা জানালেন বিধায়ক সজল ঘোষ। তিনি এদিন বলেন, "এইগুলো থাকবে না। আসলে ইতিহাস এভাবে প্রকাশ পায়। ইতিহাসে আছে আকবর ছিলেন বিরাট ধার্মিক মানুষ। শাহজাহান প্রেমের প্রতীক। আসলে এইগুলো সব ওদের নিজেদের লোকেরা লিখেছিলেন ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়টাও একই। ফলে এইগুলোর বদল হবে।"
তাঁর সঙ্গে তিনি বর্তমানে অতিরিক্ত কোর্স ফি নিয়েও মুখ খোলেন। সজল ঘোষ বলেন, "কোনও কোর্সের ফি 1 কোটি টাকা! এটা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব বিষয়। তবে এক কোটির আসন বিক্রি হয়ে যাওয়ার বিষয়টি সরকারকে দেখতে হবে, যে এটা কারা কিনছে। যারা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে রয়েছে তারাও যাতে সমান সুযোগ পায় তাও সরকারকে দেখতে হবে। রাজ্য সরকারের কাছে আমার আবেদন যারা বাইরে থেকে পড়তে আসছে তাদের থেকে অতিরিক্ত ফি নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যারা বাংলার ছেলে, মেয়ে তাদেরকে সুযোগ দিয়ে ফি কমানো হোক। তাহলে আরও ছেলে, মেয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে।"
এছাড়াও রাজ্যে প্রায় 7-8 বছরের বেশিদিন ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি। সরকার বদলাতে সেই দাবি নিয়ে নতুন সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিল রাজ্যের ছাত্রদল গুলি। তা নিয়ে এদিন সজল ঘোষ বলেন, "ছাত্র সংসদ নির্বাচন ছাত্রদের অধিকার। এটা ইউজিসির নিয়ম। সেই অধিকার কেড়ে নেওয়ার সাহস কারোর নেই। এতদিন ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি কারণ তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল। দুর্ভাগ্যবশত কোনও ছাত্র সংগঠন এমনকী আমাদের ছাত্র সংগঠনও এই বিষয়ে কোনও কথা বলেনি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ছাত্র নির্বাচন থেকে আসা। ফলে তাঁর কাছে এই নিয়ে আবেদন জানাতে হবে না। তিনি নিজেই এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করবেন। আশা করছি, এই বছর থেকেই ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে।"
প্রসঙ্গত, প্রত্যেক বছরে ন্যায় এ বছরেও রাজ্য তথা বাইরের রাজ্য থেকে একাধিক কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে একটি এডুকেশন কেরিয়ার কাউন্সেলিং। আজ অর্থাৎ 16 থেকে 18 তারিখ তিনদিন ব্যাপী এই কাউন্সিলিংয়ের ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীরা কোন দিক বেছে নেবে সেই নিয়ে থাকছে জানার সুযোগ। সজল ঘোষ ছাড়াও এ দিন উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুকুরের বিধায়ক পূর্ণিমা চক্রবর্তী।