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যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলে ঋষি অরবিন্দ করার প্রস্তাব বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের

শর্বরীর দাবি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঋষি অরবিন্দের ঐতিহাসিক যোগ রয়েছে। যে লক্ষ্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, তার অন্যতম প্রধান ছিলেন ঋষি অরবিন্দ।

BJP MLA on Jadavpur University
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলের দাবি (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2026 at 8:37 PM IST

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কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে ঋষি অরবিন্দের নামে নামাঙ্কিত করার প্রস্তাব দিলেন যাদবপুরের বিজেপি বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার হরিপদ ভারতী স্মৃতি রক্ষা সমিতির উদ্যোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিগুণাসেন মঞ্চে আয়োজিত বেদ পাঠ ও জাতীয়তাবাদী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এই প্রস্তাব দেন তিনি ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহাও । শর্বরীর দাবি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঋষি অরবিন্দের ঐতিহাসিক যোগ রয়েছে । ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বাঙালি মেধার স্ফুরণ ঘটানোর যে লক্ষ্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, তার অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন ঋষি অরবিন্দ । সেই কারণেই তাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা উচিত বলে দাবি বিধায়কের ।

এদিন শর্বরী মুখোপাধ্যায় বলেন, “যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্রষ্টা ঋষি অরবিন্দ । যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বাঙালি মেধার স্ফুরণ ঘটানোর জন্যই এই প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল ।” তাঁর দাবি, এই বিষয়ে বৃহত্তর মানুষের মতামত নেওয়া হবে । প্রয়োজন হলে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে সেই আবেদনপত্র রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী এবং উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে । প্রয়োজন পড়লে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছেও সেই আবেদন জানানো হবে বলে জানান তিনি । তাঁর কথায়, “অনেক রাষ্ট্রবাদী মানুষ মনে করছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ঋষি অরবিন্দের নামাঙ্কিত হওয়াই উচিত ।”

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সাম্প্রতিক দেওয়াল লিখন ও তা মুছে ফেলা নিয়েও সরব হন শর্বরী । তাঁর বক্তব্য, যাদবপুরে বারবার দেওয়াল লিখন হচ্ছে এবং তা মুছে ফেলা হচ্ছে । এরপরেও যদি ফের রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্য লেখা হয়, তা হলে সেই দেওয়াল আবার সাদা করা হবে বলে দাবি করেন তিনি । তাঁর কথায়, “যতবার রাষ্ট্রবিরোধী কথা দেওয়ালে লেখা হবে, ততবার দেওয়াল হোয়াইটওয়াশ হবে। ততবার আমরা রাষ্ট্রবাদের পক্ষের কথা লিখব ।” একই সঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্য বন্ধ করার জন্য সর্বস্তরে প্রচেষ্টা চালানো হবে বলেও জানান তিনি।

যাদবপুরকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ‘রাষ্ট্রবাদী’ চেতনা তৈরি হয়েছে বলে দাবি শর্বরীর। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের বাইরের যাদবপুরের মানুষও এই ধরনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছেন । তাঁর বক্তব্য, “আমি রাষ্ট্রবাদের পক্ষে ছিলাম, আছি, আমৃত্যু থাকব ।” বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ চলতে থাকলে তা বন্ধ করার জন্য সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি । এরসঙ্গে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে আরও বলেন, "যাদবপুরে রাষ্ট্রবাদ দিচ্ছে ডাক, লেনিন-স্ট্যালিন-মাও-হোচিমিন নিপাত যাক ৷"

যাদবপুরের মাটিকে ‘রাষ্ট্রবাদের ঘাঁটি’ বলেও দাবি করেন বিধায়িকা । তাঁর বক্তব্য, যাদবপুরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাষ্ট্রবাদের পক্ষে আওয়াজ উঠছে । উদ্বাস্তু কলোনিগুলির প্রসঙ্গ টেনে শর্বরী জানান, দেশভাগের সময় বহু মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে নিজেদের জীবন ও পরিবারের সম্মান রক্ষা করে নতুন করে বসতি গড়েছিলেন। সেই মানুষদের মধ্যে থেকেও দেশের বিরুদ্ধে কথা না বলার দাবি উঠছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এদিনের অনুষ্ঠানে আরও কড়া ভাষায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা । তাঁর দাবি, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে হিটলার, মুসোলিনি এবং আরএসএসকে লক্ষ্য করে দেওয়াল লিখন করা হয়েছে । সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনওভাবেই মাওবাদী, নকশালবাদী এবং ভারতবিরোধী শক্তিকে ‘ডেরা’ গাড়তে দেওয়া হবে না । আগের সরকার মুখে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে কথা বললেও বাস্তবে সেই অবস্থান কার্যকর করেনি ।" তাঁর কথায়, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখে বলেছিল, কিন্তু কাজে করেনি । তলায় তলায় মাওবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ।” একই সঙ্গে বিজেপির কাছে দলের রাজনীতির থেকেও আগে ‘ভারতমাতা’—এই বার্তাও দেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, “বিজেপি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টি নয় । অতএব আমাদের কাছে বিজেপির চেয়েও আগে হচ্ছে ভারতমাতা ।”

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ও ঐতিহ্যকে কোনওভাবেই ‘খারাপ’ হতে দেওয়া হবে না বলে দাবি করেন রাহুল । তাঁর বক্তব্য, এই কারণেই এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে অনুষ্ঠান করা হয়েছে । তাঁর কথায়, “আজকে ঢুকে প্রোগ্রাম করলাম । আজকে ঢুকে মিছিল হল, বন্দে মাতরম হল, জাতীয় পতাকা উড়ল ।” এরপরেও যদি পরিস্থিতির পরিবর্তন না হয়, তা হলে আরও কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেন তিনি। রাহুলের কথায়, “একটা একটাকে এখান থেকে বার করে খালি করব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় । কোনও মাওবাদ, নকশালবাদ বাঁচাতে পারবে না ।”

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যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদল
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
BJP MLA ON JADAVPUR UNIVERSITY

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