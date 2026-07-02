অবৈধ ভাবে জমি দখল ! টালা প্রত্যয় পুজো কমিটির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

অবৈধ ভাবে জমি দখল ! টালা প্রত্যয় পুজো কমিটির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ
পুজো কমিটির কর্মকর্তা ধ্রুবজ্যোতি বসু ওরফে শুভ এবং তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি ৷
Published : July 2, 2026 at 4:28 PM IST
কলকাতা, 2 জুলাই: টালা পার্ক প্রত্যয় দুর্গোৎসব কমিটির বিরুদ্ধে থানায় গুরুতর অভিযোগ দায়ের করলেন কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি । এই পুজো কমিটির বিরুদ্ধে উত্তর কলকাতার টালা জিমখানা গ্রাউন্ডের জমি দখল এবং কলকাতা পুরসভার সম্পত্তি ভাঙচুরের অভিযোগ আনা হয়েছে ৷
শহর কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় দুর্গাপুজোর মধ্যে অন্যতম উত্তর কলকাতার টালা প্রত্যয় ক্লাবের পুজো । পুজো কমিটির কর্মকর্তা ধ্রুবজ্যোতি বসু ওরফে শুভ এবং তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি ৷ 1 জুলাই টালা থানায় এই এফআইআর করা হয়েছে ।
'টালা প্রত্যয়'-এর নামে করা অভিযোগে বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি দাবি করেছেন যে, 2018 সাল থেকে টালা জিমখানা মাঠের প্রায় 2 বিঘা জমি বেআইনিভাবে দখল করে রেখেছে টালা পার্ক প্রত্যয় দুর্গোৎসব কমিটি । এছাড়াও কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত এই মাঠের প্রায় 200 ফুট সীমানা দেওয়াল এবং একটি বড় লোহার গেট ও গ্রিল ভেঙে ফেলা হয়েছে । পার্কস অ্যান্ড স্কোয়ার্সের একটি ছোট পার্কের ওপর ক্লাবঘরও তৈরি করা হয়েছে ।
বিধায়ক আরও দাবি করেছেন যে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 111 নং ধারা অনুযায়ী এটি একটি সুসংগঠিত অপরাধ বা অর্গানাইজড ক্রাইম সিন্ডিকেটের কাজ । তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে, টালা পার্ক অ্যাসোসিয়েশনের নামে CESC থেকে প্রতারণামূলক ভাবে বিদ্যুৎ নেওয়া হয়েছে । যে ঠিকানায় এই সংযোগ নেওয়া হয়েছে সেটি আসলে কলকাতা পুরসভার 5 নম্বর ওয়ার্ডের একটি ফাঁকা জমি, যা ক্যালকাটা রেসকিউ নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল ।
আরও অভিযোগ উঠেছে যে, সারা বছর ধরেই মাঠের একটা বড় অংশ জুড়ে নানারকম কাঠামো ও জিনিসপত্র জমিয়ে রাখা হয় । ফলে এলাকার শিশু ও সাধারণ মানুষের মাঠে ঢোকার বা খেলাধুলো করার কোনও উপায় থাকে না । আর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলে ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাতেন । এমনই বেশকিছু গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে টালা প্রত্যয় ক্লাবের বিরুদ্ধে ৷
উল্লেখ্য, দক্ষিণ কলকাতায় দুর্গাপুজোর অন্যতম আকর্ষণ সুরুচি সংঘ ৷ এই ক্লাবের পুজো দেখতে ভিড় জমান হাজার হাজার মানুষ ৷ ওই ক্লাবের সম্পাদক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপের গ্রেফতারির পর নিউ আলিপুরের এই ক্লাবের বিরুদ্ধেও অভিযোগ ওঠে ৷ সুরুচি সংঘের ক্লাবের তালা ভেঙে ভাঙচুর চালায় বিক্ষুব্ধ জনতা । ক্লাবের ভিতরে একটি বিলাসবহুল বেডরুমের হদিশ মেলায় এই নিয়ে চাঞ্চল্য সৃৃষ্টি হয় রাজ্যজুড়ে ৷