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পুলিশের গায়ে হাত, ক্ষমা চাইলেন বিজেপি বিধায়ক রেখা

প্রকাশ্য রাস্তায় রেখার মারামারি সংক্রান্ত একাধিক ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে। যদিও ওই ভিডিও সত্যতা ইটিভি ভারত যাচাই করেনি।

Rekha Patra
বিতর্কে বিজেপি বিধায়ক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 12, 2026 at 12:10 AM IST

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বারাসত, 12 সেপ্টেম্বর: পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে গন্ডগোলে জড়িয়ে পরে পুলিশের গায়ে হাত তোলেন হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক রেখা পাত্র। সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। ঘটনাটিকে ঘিরে আলোচনা হয় দলের অন্তরেও। অবশেষে পুলিশের গায়ে হাত তোলায় ক্ষমা চাইলেন রেখা।

শুক্রবার বারাসতে তিনি বলেন, 'পুলিশের গায়ে হাত দেওয়া ভুল হয়েছে।' সম্প্রতি পারিবারিক জমির দখল নিয়ে প্রকাশ্যে এক প্রতিবেশীর সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন বিধায়ক। গ্রামের এক কৃষক পরিবারকে মাঠ থেকে তাঁকে তুলে দিতেও দেখা যায়। তা নিয়ে গোলমাল হলে প্রকাশ্যে তিনি ওই পরিবারের সদস্যদের গায়ে হাত তোলেন। পুলিশ তাতে বাধা দিতে গেলে রেখা পুলিশেরও গায়ে হাত তোলেন। প্রকাশ্য রাস্তায় রেখার মারামারি সংক্রান্ত একাধিক ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে। যদিও ওই ভিডিও সত্যতা ইটিভি ভারত যাচাই করেনি।

নির্বাচিত একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে প্রকাশ্যে আইন হাতে তুলে নেওয়ায় জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ । সোশাল মিডিয়ায় বয়ে গিয়েছে নিন্দার ঝড়। বিজেপির অন্দরেও রেখার কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হয়।

শুক্রবার বারাসতে জেলাশাসক অফিসে একটি বৈঠকে যোগ দিতে আসেন রেখা। ওই বৈঠকের পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। প্রকাশ্যে পুলিশ কর্মীর গায়ে হাত তোলার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে রেখা সেদিনের ঘটনার বিবরণ দেন। তিনি দাবি করেন, তাঁদের পারিবারিক জমি প্রতিবেশী জোর করে দখল করেছেন। ওই জমিতে জোর করে তিনি চাষিবাদের কাজ করছেন। পুলিশকে সে বিষয়ে তিনি জানিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

পুলিশ কর্মীর গায়ে হাত তোলার প্রসঙ্গে রেখা বলেন, 'আমি পুলিশকর্মীর গায়ে হাত তুলতে চাইনি। সাদা পোশাকে থাকায় ওই পুলিশকর্মীকে আমি চিনতে পারিনি। তাই ভুল করে ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে।' তারপরেই রেখার সংযোজন, 'গত ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরে কিছু মানুষ তৃণমূল থেকে বিজেপিতে ঢুকে গিয়েছে। তারাই নানারকম গোলমাল পাকাচ্ছেন।'

2024 সালে সন্দেশখালি আন্দোলনের মুখ হিসেবে উত্থান রেখার। তিনি ছিলেন সন্দেশখালি আন্দোলনের প্রথম সারির নেত্রী। ওই বছর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি তাঁকে বসিরহাট কেন্দ্রে প্রার্থী করে। যদিও ওই ভোটে রেখা তৃণমূল প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলামের কাছে সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন। তারপর 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি তাকে হিঙ্গলগঞ্জ কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করে। তৃণমূল প্রার্থীকে হারিয়ে তিনি বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। তারপর থেকে বিতর্ক তার কিছু ছাড়ছে না।

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REKHA HITS POLICE
REKHA PARTRA CONRRO
SANDESHKAHLI INCIDENT
BJP MLA REKHA PATRA

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