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হাইকোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা ! পুলিশের সামনেই প্রতিবেশীকে উচ্ছেদের অভিযোগ রেখা পাত্রের বিরুদ্ধে

আদালতের নির্দেশ এবং বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও জমিতে কাজ করতে পারছেন না বলে অভিযোগ কৃষকের ৷ দাবি, রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে রেখা পাত্র বাধা দিচ্ছেন ৷

REKHA PATRA NEWS
রেখা পাত্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে প্রতিবেশীকে উচ্ছেদের অভিযোগ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2026 at 2:58 PM IST

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সন্দেশখালি, 8 সেপ্টেম্বর: কলকাতা হাইকোর্টের সুস্পষ্ট অন্তর্বর্তী নির্দেশ উপেক্ষা করে গায়ের জোরে এক কৃষক পরিবারকে চাষের জমি থেকে উচ্ছেদ ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের গুরুতর অভিযোগ উঠল বিজেপি নেত্রী তথা বিধায়ক রেখা পাত্রর বিরুদ্ধে । সন্দেশখালির বউ ঠাকুরান এলাকার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।

ইতিমধ্যেই রেখা পাত্রের ক্ষিপ্ত মেজাজের একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় রাজনৈতিক মহলেও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে । স্থানীয় ও প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বউ ঠাকুরান এলাকায় প্রায় 9 বিঘা কৃষিজমি নিয়ে 2014 সাল থেকে রেখা পাত্রের বাপের বাড়ির পরিবারের সঙ্গে প্রতিবেশী সুভাষ নস্করের বিরোধ । এলাকায় একাধিকবার মধ্যস্থতার চেষ্টা ব্যর্থ হলে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায় ।

উচ্ছেদের হুমকি পাওয়া অভিযোগকারীদের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, সুভাষ নস্কর এতদিন যেভাবে জমিতে চাষাবাদ করে আসছিলেন, সেভাবেই তিনি কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন বলে জানানো হয় । অভিযোগ, সেই নির্দেশ মোতাবেক জমিতে চাষের কাজ শুরু করতে গেলে রেখা পাত্র দলবল নিয়ে উপস্থিত হয়ে কৃষকদের কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেন এবং জমি থেকে বের করে দেন । ঘটনাস্থলে সন্দেশখালি থানার পুলিশ পৌঁছালেও পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকে ।

ঘটনার প্রেক্ষিতে জমির অংশীদার চন্দ্রকান্ত নস্কর অভিযোগ করে বলেন, "আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ এবং বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও রেখা পাত্র আমাদের জমিতে নামতে দিচ্ছেন না । আমাদের মেরে তুলে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে । উনি রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে আমাদের রুটিরুজির ওপর আঘাত করছেন ।"

অন্যদিকে, জমিতে কর্মরত প্রত্যক্ষদর্শী কৃষক সঞ্জিত নস্কর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "আমরা শান্তিপূর্ণভাবে চাষের কাজ করছিলাম । সেই সময় রেখা পাত্র দলবল নিয়ে এসে কাজ বন্ধ করতে বলেন । আমরা হাইকোর্টের নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি জানান আদালতের নির্দেশ মানেন না । পুলিশের উপস্থিতিতেই আমাদের জোরপূর্বক মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয় ।"

আইন অমান্য এবং প্রভাব খাটানোর এই অভিযোগের বিষয়ে রেখা পাত্রের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত সুরক্ষার দাবি জানিয়েছে ভুক্তভোগী পরিবারটি । যদিও বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অলকনন্দা ভাওয়াল বলেন, "কী হয়েছে আমি জানি না ৷ তবে ওটা আমাদের ম্যাটার না ওটা সিভিলের ম্যাটার ।"

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কৃষককে উচ্ছেদে অভিযুক্ত রেখা পাত্র
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