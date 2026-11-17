বিজেপি না জিতলে ভালো হত বলিনি ! বিতর্ক বাড়তেই ইউটার্ন রত্নার
BJP MLA Ratna Debnath: বিতর্কের সৃষ্টি হতেই প্রেস বিবৃতি জারি করে রত্না দাবি করলেন তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করেছে সংবাদমাধ্যম ।
Published : November 17, 2026 at 9:23 AM IST
পানিহাটি, 17 নভেম্বর: দলীয় কর্মী খুন হওয়ার পর তিনি বলেছিলেন, 'বিজেপি না জিতলেই ভালো হত । কারও প্রাণ যেত না !' খুনের ঘটনায় দলের অন্য একটি অংশকেই দুষেছিলেন তিনি । 24 ঘণ্টার মধ্য়ে অবস্থান বদল করলেন পানিহাটির বিধায়ক তথা আরজি করে নির্যাতিতার মা রত্না দেবনাথ। প্রেস বিবৃতি জারি করে তিনি দাবি করলেন তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করেছে সংবাদমাধ্যম ।
বিবৃতিতে একাধিক প্রসঙ্গ তুলে ধরেন বিজেপি বিধায়ক । দাবি করেন, তাঁর কথার একটি অংশকে মূল বক্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছে সংবাদমাধ্যম । আর সেই কারণে বিধায়কের বক্তব্য হিসেবে যা প্রচারিত হয়েছে তা বিভ্রান্তিকর । শুধু তাই নয়, এমন বিকৃতির ফলে সমাজে বিতর্ক হচ্ছে এবং ভুল বার্তা যাচ্ছে বলেও তিনি মনে করেন ।
পাশাপাশি জানিয়েদেন, তাঁর রাজনীতিতে আসা বিজেপির মতাদর্শে বিশ্বাস করে । বিজেপির সংগঠনের প্রতি আস্থা রেখে । সেই অবস্থান থেকে তিনি সরে আসছেন না । একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টচার্য থেকে শুরু করে অন্যদের নেতৃত্বের প্রতি তিনি আস্থাশীল । আর তাই আগামিদিনেও বিজেপিতে থেকেই নিজের রাজনৈতিক যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান রত্না ।
বিবৃতিতে বিধায়কের দাবি "আমার একটি বিবৃতিকে সম্পূর্ণ বিকৃত করেছে সংবাদ মাধ্যম । যার জেরে বর্তমানে বিতর্ক ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে । আমার বক্তব্যের একটি অংশকে মূল বক্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে । এর ফলে সমাজে ভূল বার্তা যাচ্ছে । আমি স্পষ্ট জানাতে চাই, বিজেপি ক্ষমতায় না এলে ভালো হত এমন কোনও মন্তব্য করার অভিপ্রায় বা মনোভাব আমার বক্তব্যে ছিল না । আমার কথার অর্থকে বিকৃত করা হচ্ছে যেটা অনভিপ্রেত ।"
বিবৃতির পরবর্তী অংশে তিনি আরও লেখেন, "ভারতীয় জনতা পার্টির একজন নির্বাচিত বিধায়ক হিসেবে আমি দল, সংগঠন এবং দলের আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীল ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দলের সিদ্ধান্ত, নেতৃত্ব এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলার প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে । আমি আমার রাজ্যের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বের প্রতি 100 শতাংশ আস্থাশীল । একই সঙ্গে সম্মানীয় শমীক ভট্টাচার্য-সহ দলের সমস্ত নেতৃত্বের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে । আমি আবারও জানাতে চাই দল এবং সংগঠনের সঙ্গে আমি ছিলাম-আছি আগামীতেও সম্পূর্ণ আস্থাশীল ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে থাকব । আমার রাজনৈতিক পথ চলা এবং সমাজ সেবার মূল ভিত্তি ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শ এবং নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও সংগঠনের প্রতি দায়বদ্ধতা । এই অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয়নি আগামী দিনেও হবে না"
এর আগে রবিবার উত্তর 24 পরগনার পানিহাটিতে দলের একাংশের কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় মারধরে প্রাণ হারান অরূপ সাহা নামে এক বিজেপি নেতা ৷ ঘটনার পর তাঁর বাড়ি গিয়ে দলের একটি অংশের বিরুদ্ধে সরব হন বিজেপি বিধায়ক রত্না দেবনাথ । এই ঘটনার জন্য বিজেপির অন্য একটি অংশকেই তিনি দাবি করেন । মৃতের স্ত্রীর পাশে বসে কান্না ভেজায় গলায় তিনি জানান, পানিহাটিনতে অচলাবস্থ চলছে । সেই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, "বিজেপি না জিতলেই ভালো হত..." স্বভাবতই তাঁর বক্তব্য় ঘিরে তরজা তুঙ্গে ওঠে ।
শুধু তাই নয়, পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষের কথাও উঠে আসে রত্নার কথায় । আরজি করের ঘটনার পর থেকেই নির্মলকে দুষছেন রত্নারা । বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর নির্মল গ্রেফতারও হয়েছিলেন । এখন জামিন পেয়েছন । বিধায়কের দাবি বিজেপি নেতাদের একটি অংশ নির্মলের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছেন । আর নির্মলও রাজনীতিতে আবার সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছেন ।