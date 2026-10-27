মহিলাদের ভোগ্যপণ্য ভাবে যারা, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই: রত্না দেবনাথ
Gaighata encounter: মমতাকে নিশানা করে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, "আগের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা হয়ে বলেছিলেন, আটটার পর বাইরে যাবেন না। এই মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, সকালে জমা, বিকালে খরচ।"
Published : October 27, 2026 at 5:14 PM IST
ব্যারাকপুর ও গাইঘাটা, 27 অক্টোবর: একদিকে নিজের মেয়ের ধর্ষণ ও খুনের বিচারের অপেক্ষা, অন্যদিকে গাইঘাটায় ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্তের পুলিশি গুলিতে মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের পদক্ষেপের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন । আরজি করের নির্যাতিতার মা তথা বিজেপি বিধায়ক রত্না দেবনাথের বক্তব্য ঘিরে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে । তাঁর কথায়, "যারা মহিলাদের সম্মান করতে জানে না, যারা মহিলাদের ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই ।"
গাইঘাটার ঘটনায় পুলিশের পদক্ষেপকে যথাযথ বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি । একই সঙ্গে নিজের মেয়ের মামলার প্রসঙ্গ টেনে আগের সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন রত্না । তাঁর অভিযোগ, আরজি করের ঘটনায় অপরাধের পুনর্নির্মাণ করা হয়নি, বিচারও মেলেনি । বর্তমান সরকারের প্রশাসনিক পদক্ষেপে অবশ্য তাঁর আস্থা বাড়ছে বলে জানিয়েছেন তিনি ।
ঘটনার সূত্রপাত শনিবার রাতে । বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গাইঘাটার একটি গ্রামে দুর্গাপুজোর গানের জলসা দেখতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় এক কিশোরী । রবিবার সকালে প্রতিবেশীর বাড়ির উঠোন থেকে তার অর্ধনগ্ন ও রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, কিশোরীকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে । ঘটনায় প্রহ্লাদ দাস নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ । পুলিশি হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে অপরাধের কথা স্বীকার করেছে বলে দাবি তদন্তকারীদের ।
রবিবার রাতে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য ধৃতকে ওই গ্রামে নিয়ে যায় পুলিশ । ভোররাতে পুনর্নির্মাণ সেরে ফেরার পথে ধৃত যুবক এক পুলিশকর্মীর কোমর থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়ে গুলি চালানোর চেষ্টা করে বলে পুলিশের দাবি । অভিযোগ, সে তিন রাউন্ড গুলি চালায় । পরিস্থিতি সামাল দিতে অন্য এক পুলিশকর্মী পাল্টা গুলি চালান । পুলিশের বক্তব্য, চার রাউন্ড গুলির মধ্যে একটি পুলিশের গাড়িতে লাগে । বাকি গুলির মধ্যে একটি অভিযুক্তের পায়ে এবং দু’টি বুকের দু'পাশে লাগে । ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় ।
গাইঘাটার ঘটনা নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে রত্না বলেন, "পুলিশ মূল অভিযুক্তকে অপরাধের পুনর্নির্মাণের জন্য ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়েছিল । সে হয়তো এমন কিছু ভুল করেছিল, যার ফলে পুলিশকে স্বাভাবিকভাবেই এই পদক্ষেপ নিতে হয় । প্রতিটি মৃত্যুই বেদনাদায়ক । তবে যারা মহিলাদের সম্মান করতে পারেন না, তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়াকে আমি সমর্থন করি ।’’
এর পরেই আরও কঠোর ভাষায় নিজের বক্তব্য জানান আরজি করের নির্যাতিতার মা । তাঁর কথায়, "যারা মহিলাদের ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই । অভিযুক্তের মায়ের কষ্ট হতে পারে । কিন্তু একজন মা হিসেবে তিনি নিজের ছেলেকে ভাল মানুষ করে তুলতে পারেননি । পুলিশ যা করেছে, তা যথাযথ ।"
গাইঘাটার ঘটনার সঙ্গে নিজের মেয়ের মামলার তুলনা টেনেছেন রত্না । আরজি করের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছেন তিনি । এ বারও সেই ক্ষোভের কথা উঠে এসেছে তাঁর বক্তব্যে । রত্নার দাবি, "আমার মেয়ের মৃত্যুর পর এই ধরনের কোনও পুনর্নির্মাণ করা হয়নি । অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কেও পুনর্নির্মাণের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়নি । আগের সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি, বিচারও দেয়নি ।" একই সঙ্গে তিনি বলেন, "এখনকার প্রশাসন সঠিক কাজ করছে । তাতে আমাদের মনে বল ও ভরসা বাড়ছে । আমরাও আমাদের মেয়ের বিচার পাব । তবে আমি এনকাউন্টারের ঘটনাটিকে সমর্থন করি ।"
গাইঘাটার ঘটনায় পুলিশের পদক্ষেপকে সমর্থন করেছেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়াও । তাঁর দাবি, অপরাধ দমনে পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সেই কারণেই অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে পারছে পুলিশ । বনগাঁর পুলিশ সুপার বিদিশা কলিতা দাশগুপ্ত-সহ সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মীদের প্রশংসাও করেছেন তিনি ।
অশোকের বক্তব্য, গাইঘাটার ঘটনায় অভিযুক্ত পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে গুলি চালানোর চেষ্টা করেছিলেন বলে দাবি পুলিশের । এমন পরিস্থিতিতে পুলিশ হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না । তাঁর কথায়, "যারা অপরাধ করে এসেছে, তারা আর পার পাবে না । বাংলাকে অপরাধমুক্ত করার চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী ।"
দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরের পর উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটায় ধর্ষণ ও খুনের মামলায় অভিযুক্তের পুলিশি গুলিতে মৃত্যু ঘিরে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে । সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী এই ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকারকে নিশানা করেছেন । তার জবাবে অশোক কীর্তনিয়ার অভিযোগ, রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে অপরাধের যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তার দায় অতীতের বাম সরকার এবং পরবর্তী তৃণমূল সরকারেরও রয়েছে ।
রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকারও নারী নিরাপত্তার প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকার প্রশংসা করেছেন । তাঁর বক্তব্য, এমন পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন, যাতে কোনও নির্যাতনকারী মহিলাদের দিকে তাকানোর সাহস না পায়। আগের সরকারের নারী নিরাপত্তা সংক্রান্ত অবস্থানের সমালোচনা করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে সুমনা বলেন, "আগের মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের আটটার পর বাইরে বেরোতে না করেছিলেন। এই মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, সকালে জমা, বিকালে খরচ । এটা দরকার ছিল । কোনও নির্যাতনকারী যাতে মহিলার দিকে তাকাতে না পারে ।" মন্ত্রীর মতে, নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান জরুরি ।
গাইঘাটার ঘটনায় অভিযুক্তের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজ্যে নারী নিরাপত্তা, অপরাধ দমন এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে । একদিকে শাসক শিবিরের নেতারা ঘটনাটিকে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা হিসেবে তুলে ধরছেন । অন্যদিকে, পুলিশি হেফাজতে অভিযুক্তের মৃত্যু কী পরিস্থিতিতে হল, তা নিয়ে তদন্তের স্বচ্ছতা এবং আইনি প্রক্রিয়া মেনে চলার প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ।