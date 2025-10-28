নাবালিকা ধর্ষণ ! 5 বছর পালিয়ে বেড়ানোর পর গ্রেফতার বিজেপি বিধায়কের ভাইপো

নাবালিকা ধর্ষণ ! 5 বছর পালিয়ে বেড়ানোর পর গ্রেফতার বিজেপি বিধায়কের ভাইপো
প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে গ্রেফতার অভিযুক্ত সহদেব ঘোড়ুই ৷ সিটি সেন্টারের বাইরে প্রতিবাদ মঞ্চে শুভেন্দু অধিকারীকে আহ্বান নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ৷
Published : October 28, 2025 at 2:22 PM IST
দুর্গাপুর, 28 অক্টোবর: দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের বিজেপির বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের ভাইপো তথা গেরুয়া শিবিরের কর্মী সহদেব ঘোড়ুই ৷ 2020 সালে দলেরই এক কর্মীর নাবালিকা কন্যাকে ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে মাদক মিশিয়ে খাওয়ানো এবং তাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে সহদেবের বিরুদ্ধে ৷ দীর্ঘ পাঁচ বছর গা-ঢাকা দিয়ে থাকার পর, মঙ্গলবার সকালে অবশেষে সহদেবকে গ্রেফতার করতে সফল হল পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, দু-তিনদিন আগে কাঁকসা থানা এলাকার রাজবাঁধে একজনের বাড়িতে আসেন সহদেব ঘোড়ুই ৷ এতদিন আত্মগোপন করে থাকলেও, এ দিন প্রাতঃভ্রমণে বেরোন তিনি ৷ সেই সময় সহদেবকে দেখে চিনতে পারেন স্থানীয়দের কেউ ৷ সেই ব্যক্তিই কাঁকসা থানায় ফোন করে খবর দেন ৷ সেই মতো পুলিশ ওই এলাকায় পৌঁছে সহদেব ঘোড়ুইকে গ্রেফতার করে ৷
কাঁকসা থানা এলাকার আমলাজোড়া গ্রামের বাসিন্দা সহদেব ঘোড়ুই দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের নিজের ভাইপো ৷ একসময় কাকার সঙ্গেই দলের বিভিন্ন কাজকর্মে এই সহদেবকে দেখা যেত একেবারে সামনের সারিতে ৷ বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সহদেবকে ৷
2020 সালে সহদেব ঘোড়ুই বিজেপির এক একনিষ্ঠ কর্মীর নাবালিকা মেয়েকে দুর্গাপুরে ঘুরতে নিয়ে আসেন ৷ অভিযোগ, তাকে একটি ঘরে ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে মাদক মিশিয়ে খাইয়ে দেন তিনি এবং ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করেন ৷ এমনকি সেই ঘটনার ভিডিয়ো করে রাখেন সহদেব ৷ পরে সেই ভিডিয়ো দেখিয়ে নাবালিকাকে ব্ল্যাকমেল করে এবং তাকে একাধিকবার ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ৷ কাঁকসা থানায় সহদেব ঘোড়ুইয়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন ওই বিজেপি কর্মী ৷ এর পরেই গা-ঢাকা দেন সহদেব ৷
সেই ঘটনায় নির্যাতিতা নাবালিকার বাবা তথা বিজেপির ওই কর্মী প্রতিবাদ-আন্দোলন শুরু করেন ৷ কিন্তু, তাঁর হয়ে বিজেপির কোনও নেতা এগিয়ে আসেননি বলে অভিযোগ ওঠে ৷ এই পাঁচ বছরের মধ্যে পুলিশ সহদেবের খোঁজে তল্লাশি চালিয়েও ব্যর্থ হয় ৷ পুলিশের পক্ষ থেকেও বারবার আদালতে জানানো হয়, সহদেবকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ৷ শেষমেষ তাঁর খোঁজ না-পেয়ে, আদালত সহদেবের সম্পত্তি ক্রোক করার নির্দেশ জারি করেছিল ৷ তবে, পাঁচ বছর পর জনসমক্ষে আসতেই গ্রেফতার হলেন লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের ভাইপো ৷
সহদেব ঘোড়ুইয়ের গ্রেফতারি নিয়ে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা বলেন, "অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ওয়ারেন্ট জারি ছিল ৷ তিনি গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন ৷ আজকে গ্রেফতার হয়েছেন ৷ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ৷"
তবে, সহদেব ঘোড়ুই নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন এ দিন ৷ তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলার সময় সহদেব দাবি করেন, "আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ ৷ ওই মেয়েটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল ৷ তার পরিবারের সবাই জানতো ৷ আমাকে রাজনৈতিকভাবে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হল ৷"
এ নিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর খোঁচা, "আমি দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের আইনজীবীদের উদ্দেশে অনুরোধ রাখছি, ধর্ষণের বিরুদ্ধে আপনাদের লড়াই জারি আছে ৷ তাই ধর্ষণকারীর হয়ে যেন কোনও আইনজীবী আদালতে না-দাঁড়ান ৷ পাশাপাশি আমি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছে অনুরোধ রাখছি, আমরা এবার সিটি সেন্টারে মঞ্চ তৈরি করছি ৷ আসুন আপনারা, আপনাদের দলের কর্মী যে ধর্ষণকাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছেন, তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য একসঙ্গে আমরা লড়াই করব ৷"
অন্যদিকে, দলীয় বিধায়কের ভাইপোর গ্রেফতারিতে বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলার সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ দত্ত বলেন, "আইন আইনের পথেই চলবে ৷ দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁরও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি আমরা জানাব ৷ যদি সহদেব ঘোড়ুইয়ের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাহলে দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে আমরা চাইব আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ৷"