ETV Bharat / state

নাবালিকা ধর্ষণ ! 5 বছর পালিয়ে বেড়ানোর পর গ্রেফতার বিজেপি বিধায়কের ভাইপো

প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে গ্রেফতার অভিযুক্ত সহদেব ঘোড়ুই ৷ সিটি সেন্টারের বাইরে প্রতিবাদ মঞ্চে শুভেন্দু অধিকারীকে আহ্বান নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ৷

LAKSHMAN GHORUI NEPHEW ARRESTED
প্রতীকী ছবি ৷ (ইটিভি ভারত গ্রাফিক্স)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2025 at 2:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

দুর্গাপুর, 28 অক্টোবর: দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের বিজেপির বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের ভাইপো তথা গেরুয়া শিবিরের কর্মী সহদেব ঘোড়ুই ৷ 2020 সালে দলেরই এক কর্মীর নাবালিকা কন্যাকে ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে মাদক মিশিয়ে খাওয়ানো এবং তাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে সহদেবের বিরুদ্ধে ৷ দীর্ঘ পাঁচ বছর গা-ঢাকা দিয়ে থাকার পর, মঙ্গলবার সকালে অবশেষে সহদেবকে গ্রেফতার করতে সফল হল পুলিশ ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, দু-তিনদিন আগে কাঁকসা থানা এলাকার রাজবাঁধে একজনের বাড়িতে আসেন সহদেব ঘোড়ুই ৷ এতদিন আত্মগোপন করে থাকলেও, এ দিন প্রাতঃভ্রমণে বেরোন তিনি ৷ সেই সময় সহদেবকে দেখে চিনতে পারেন স্থানীয়দের কেউ ৷ সেই ব্যক্তিই কাঁকসা থানায় ফোন করে খবর দেন ৷ সেই মতো পুলিশ ওই এলাকায় পৌঁছে সহদেব ঘোড়ুইকে গ্রেফতার করে ৷

Lakshman Ghorui Nephew Arrested
কাকা লক্ষ্মণ ঘড়ুইয়ের সঙ্গে সহদেব ঘোড়ুই ৷ (ইটিভি ভারত)

কাঁকসা থানা এলাকার আমলাজোড়া গ্রামের বাসিন্দা সহদেব ঘোড়ুই দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের নিজের ভাইপো ৷ একসময় কাকার সঙ্গেই দলের বিভিন্ন কাজকর্মে এই সহদেবকে দেখা যেত একেবারে সামনের সারিতে ৷ বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সহদেবকে ৷

2020 সালে সহদেব ঘোড়ুই বিজেপির এক একনিষ্ঠ কর্মীর নাবালিকা মেয়েকে দুর্গাপুরে ঘুরতে নিয়ে আসেন ৷ অভিযোগ, তাকে একটি ঘরে ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে মাদক মিশিয়ে খাইয়ে দেন তিনি এবং ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করেন ৷ এমনকি সেই ঘটনার ভিডিয়ো করে রাখেন সহদেব ৷ পরে সেই ভিডিয়ো দেখিয়ে নাবালিকাকে ব্ল্যাকমেল করে এবং তাকে একাধিকবার ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ৷ কাঁকসা থানায় সহদেব ঘোড়ুইয়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন ওই বিজেপি কর্মী ৷ এর পরেই গা-ঢাকা দেন সহদেব ৷

Lakshman Ghorui Nephew Arrested
বর্ধমান-দুর্গাপুরের প্রাক্তন সাংসদের সঙ্গে সহদেব ঘোড়ুই ৷ (ইটিভি ভারত)

সেই ঘটনায় নির্যাতিতা নাবালিকার বাবা তথা বিজেপির ওই কর্মী প্রতিবাদ-আন্দোলন শুরু করেন ৷ কিন্তু, তাঁর হয়ে বিজেপির কোনও নেতা এগিয়ে আসেননি বলে অভিযোগ ওঠে ৷ এই পাঁচ বছরের মধ্যে পুলিশ সহদেবের খোঁজে তল্লাশি চালিয়েও ব্যর্থ হয় ৷ পুলিশের পক্ষ থেকেও বারবার আদালতে জানানো হয়, সহদেবকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ৷ শেষমেষ তাঁর খোঁজ না-পেয়ে, আদালত সহদেবের সম্পত্তি ক্রোক করার নির্দেশ জারি করেছিল ৷ তবে, পাঁচ বছর পর জনসমক্ষে আসতেই গ্রেফতার হলেন লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের ভাইপো ৷

সহদেব ঘোড়ুইয়ের গ্রেফতারি নিয়ে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা বলেন, "অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ওয়ারেন্ট জারি ছিল ৷ তিনি গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন ৷ আজকে গ্রেফতার হয়েছেন ৷ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ৷"

তবে, সহদেব ঘোড়ুই নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন এ দিন ৷ তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলার সময় সহদেব দাবি করেন, "আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ ৷ ওই মেয়েটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল ৷ তার পরিবারের সবাই জানতো ৷ আমাকে রাজনৈতিকভাবে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হল ৷"

এ নিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর খোঁচা, "আমি দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের আইনজীবীদের উদ্দেশে অনুরোধ রাখছি, ধর্ষণের বিরুদ্ধে আপনাদের লড়াই জারি আছে ৷ তাই ধর্ষণকারীর হয়ে যেন কোনও আইনজীবী আদালতে না-দাঁড়ান ৷ পাশাপাশি আমি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছে অনুরোধ রাখছি, আমরা এবার সিটি সেন্টারে মঞ্চ তৈরি করছি ৷ আসুন আপনারা, আপনাদের দলের কর্মী যে ধর্ষণকাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছেন, তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য একসঙ্গে আমরা লড়াই করব ৷"

অন্যদিকে, দলীয় বিধায়কের ভাইপোর গ্রেফতারিতে বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলার সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ দত্ত বলেন, "আইন আইনের পথেই চলবে ৷ দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁরও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি আমরা জানাব ৷ যদি সহদেব ঘোড়ুইয়ের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাহলে দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে আমরা চাইব আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ৷"

TAGGED:

MINOR GIRL RAPED
POCSO
BJP
নাবালিকার ধর্ষণ
LAKSHMAN GHORUI NEPHEW ARRESTED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.