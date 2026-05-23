হাইকোর্টের রাজ্য সরকারি আইনজীবীর প্যানেলে বিজেপি বিধায়কের নাম, জোর জল্পনা

হাইকোর্টের রাজ্য সরকারি আইনজীবীর প্যানেলে বিজেপি বিধায়কের নাম, জোর জল্পনা
যদিও বিধায়ক হওয়ার পর প্যানেলে থাকা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন অনন্তদেব অধিকারী ।
Published : May 23, 2026 at 5:28 PM IST
জলপাইগুড়ি, 23 মে: কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে রাজ্য সরকারি আইনজীবীর প্যানেলে বিজেপি বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারীর নাম । আর এই ঘটনাকে ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে জলপাইগুড়িতে । যদিও বিধায়কের দাবি, তিনি জানেনই না কেন তাঁর নাম রয়েছে ওই প্যানেলে । পাশাপাশি বিজেপির আইনজীবী সেলের একাংশও প্যানেলের কিছু নাম নিয়ে দলকে অসন্তোষ জানিয়েছে বলে খবর ।
গত 23 ও 29 এপ্রিল রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৷ এরপর 4 মে ফল ঘোষণা হয় ৷ 207টি আসনে বিপুল জয়লাভ করে বিজেপি ৷ এর মাধ্যমে রাজ্যে পালাবদল ঘটে ৷ বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর রাজ্য সরকারের প্যানেলের আইনজীবীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে । আর এই নাম ঘোষণার পরেই বিজেপির আইনজীবীদের অন্দরে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে ।
জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে রাজ্য সরকারের প্যানেল আইনজীবীদের 19 জনের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয় । তাতে গ্রুপ এ ফৌজদারি মামলার আইনজীবী হিসেবে জলপাইগুড়ির বিজেপি বিধায়ক আইনজীবী অনন্তদেব অধিকারীর নাম রয়েছে সেই তালিকায় । যা নিয়ে জল্পনা শুরু হয় । এদিকে জলপাইগুড়ি (সদর) বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী বলেন, "আমি এখন বিধায়ক । আমি জানি না কেন আমাকে প্যানেলে রাখা হয়েছে । বিধায়ক রয়েছি তাই আমি আর প্যানেলে থাকতে পারছি না বলে জানিয়ে দিয়েছি ।"
কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে সহকারী অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাগৃতি মিশ্রকে । এজিপির দায়িত্ব পেয়েছেন কুণালজিৎ ভট্টাচার্য, সিনিয়র জিপি করা হয়েছেন অরিজিৎ ঘোষ, জুনিয়র জিপি করা হয়েছে সুপ্রিয়া সিংহকে । এপিপি হয়েছেন অভ্রজ্যোতি দাস ।
জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের গ্রুপ এ সিভিল প্যানেলে অজয় সিংহানিয়ার নাম রয়েছে । তিনি ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্যানেলে রয়েছেন । কিন্তু তারপরেও তাঁকে আবার রাজ্য সরকারের প্যানেলে রাখা হয়েছে ৷ যদিও তিনি রাজ্যের প্যানেল থেকে অব্যাহতি চেয়ে ইমেল পাঠিয়েছেন । কারণ, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারি সিনিয়র প্যানেল কাউন্সিল, তিনি রাজ্যের দায়িত্ব নিতে পারবেন না ।
উল্লেখ্য, গত 17 জানুয়ারি পাহাড়পুরে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নতুন ভবনের উদ্বোধন হয় । উদ্বোধন করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুর্যকান্ত । উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি-সহ ওড়িশা ও কেরল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরা । এরপর 11 ফেব্রুয়ারি থেকে সেখানে শুরু হয় আদালতের কাজ ।