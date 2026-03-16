হুইলচেয়ার-কানের মেশিন বিতরণ, আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন লক্ষ্মণের !
ভোট ঘোষণার পরও হুইলচেয়ার থেকে কানের মেশিন বিতরণ বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের । যদিও তাঁর দাবি, নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হতে 24 ঘণ্টা সময় লাগে ৷
Published : March 16, 2026 at 5:36 PM IST
দুর্গাপুর, 16 মার্চ: পশ্চিমবঙ্গ-সহ মোট চার রাজ্যের ও এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়েছে রবিবার বিকেলে । আর আইন অনুযায়ী তার সঙ্গে সঙ্গেই এ রাজ্যে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হয়ে গিয়েছে ৷ তারপরেও রবিবার রাতে সাধারণ মানুষদের হুইলচেয়ার, কানের মেশিন, ব্যথা উপশমের জন্য হাঁটুর ও কোমরের বেল্ট বিতরণ করতে দেখা গিয়েছে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিদায়ী বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইকে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে শাসকদল তৃণমূল ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার বিকেলে দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার স্টেশন বাজার এলাকায় একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুঃস্থ ও প্রবীণ মানুষের হাতে এই সামগ্রী তুলে দেন লক্ষ্মণ ঘোড়ুই । তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও বিজেপি কর্মী সমর্থকরা ৷ আর এই ঘটনার খবর সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক । বিরোধীদের দাবি, আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হওয়ার পর এই ধরনের সামগ্রী বিতরণ করা নির্বাচন আচরণবিধির পরিপন্থী এবং এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়েছে । এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ।
রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার কটাক্ষ করে বলেন, "আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি সকলের উপর সমান ভাবে কার্যকর । কেউ মানবেন নাকি কেউ মানবেন না সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার । তবে বিজেপি সদস্যদের উপর বিশেষ ছাড় হয়তো থাকতে পারে । ওদের উপর কোনও আইন লাগু হয় না । বিশেষত ওঁদের মনোনীত নির্বাচন কমিশনার পদে বসেছেন সেই সাহসে হয়তো এইসব কাজ ওঁরা করছেন । যদি আইনে বাঁধা থাকে এটা করা একেবারে বাঞ্ছনীয় নয় । ওরা মানে না তবে আমরা আইন মেনে চলার চেষ্টা করি ৷"
যদিও দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপির বিদায়ী বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই হুইলচেয়ার, কানের মেশিন, ব্যথা উপশমের জন্য হাঁটুর ও কোমরের বেল্ট বিতরণের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ তবে তাঁর যুক্তি, "রবিবার বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে ৷ তারপর আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হতে 24 ঘণ্টা সময় লাগে । আর আমাদের এই কর্মসূচি একমাস ধরে চলছে ৷ সেই জন্যই আমরা আগেও যেরকম গরিব 60 ঊর্ধ্ব মানুষকে জিনিসপত্র বিতরণ করছিলাম, তাদের সাহায্যের জিনিসপত্র এখনও দিয়েছি । তৃণমূল জোর করে দোষ দেওয়ার চেষ্টা করছে ।"
তাঁর এই মন্তব্যের পরেই বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে একযোগে কটাক্ষ করেছে রাজ্য়ের শাসকদল ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, "বিজেপির বিধায়ক তো উনি । তাই ওঁর জন্য হয়তো নির্বাচন কমিশনের আলাদা আইন তৈরি হয়েছে । ভোট ঘোষণার পরেই আর সাধারণ ভোটারদের কর্মসূচির মাধ্যমে প্রভাবিত করা যায় না, এটাই নিয়ম বলে আমরা জানি । এরপরে উনি যখন বলছেন ওঁদের জন্য 24 ঘণ্টা সময়সীমা দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন, তাহলে নিশ্চিত নির্বাচন কমিশন বিজেপির বিধায়কদের জন্য আলাদা নিয়ম তৈরি করেছেন । আমরা অবিলম্বে এই বিষয়ে কমিশনারের কাছে অভিযোগ জানাব ।"
উল্লেখ্য, রবিবার চারটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা ভোটের দিন ঘোষণার পরই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছিলেন, আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷ এখন দেখার বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয় কি না ৷