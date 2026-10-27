কৌস্তভের 'গায়ে আগুন দেওয়ার' হুঁশিয়ারিই সার ! উত্তমের বাড়ি বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ে বিজেপির প্রতিনিধি দল

কৌস্তভের 'গায়ে আগুন দেওয়ার' হুঁশিয়ারিই সার ! উত্তমের বাড়ি বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ে বিজেপির প্রতিনিধি দল
BJP delegation meets Uttam das: বিজেপি বিধায়ক কৌস্তভ বলেন, উত্তম দাসের সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে গেছেন, তাঁরা দলের কোনও দায়িত্বে নেই ৷
Published : October 27, 2026 at 8:03 PM IST
ব্যারাকপুর, 27 অক্টোবর: মাত্র 24 ঘণ্টা আগে যাঁকে দলে নেওয়া হলে তিনি 'গায়ে আগুন দেওয়ার' হুমকি দিয়েছিলেন, সেই ব্যক্তির সঙ্গেই মঙ্গলবার দেখা করে এল বিজেপির প্রতিনিধি দল ! বিধায়ক কৌস্তভ বাগচীর হুঁশিয়ারিকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে 24 ঘণ্টার মধ্যেই ব্যারাকপুরের প্রাক্তন পুরপ্রধান উত্তম দাসের বাড়িতে মিষ্টি নিয়ে পৌঁছে গেলেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা । বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করে হল কোলাকুলিও ! খাইয়ে দেওয়া হল মিষ্টি ৷
আর যাঁর হুমকিকে 'উপেক্ষা' করে এত কিছু ঘটে গেল, ব্যারাকপুরের সেই বিজেপি বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী কী বলছেন ? প্রশ্ন শুনে প্রথমে খানিক বিরক্তি দেখালেও পরে আইনজীবী-বিধায়ক বলেন, "উত্তম দাসের সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে গিয়েছেন, তাঁরা দলের কোনও দায়িত্বে নেই ৷ মণীশ শুক্লা হত্যায় যাঁদের হাতে রক্ত লেগে আছে, তাঁদেরকে গিয়ে কেউ অন্তত মিষ্টি খাওয়াবে বলে আমি বিশ্বাস করি না ৷ আর এটা দলের বার্তা কি না তাও স্পষ্ট নয় ৷ ঈশ্বর আমাদের সুবুদ্ধি দিন ৷"
এদিন প্রাক্তন পুরপ্রধান উত্তম দাস অবশ্য জানিয়ে দিলেন সবটাই সৌজন্য সাক্ষাৎ, বিজেপিতে যোগদানের কোনও প্রসঙ্গ এখানে নেই । বিধায়ক কৌস্তভকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "সমাজের সব মানুষ সমান নয় ৷ কেউ দুধ বেচে মদ খাচ্ছে । আর কেউ মদ বেচে দুধ খাচ্ছে !"
কৌস্তভও কালারফুল !
রাজনীতিতে কৌস্তভ বেশ বর্ণময় চরিত্র হিসেবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন ৷ অতীতে (এখন প্রাক্তন) মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়কে সরানোর চ্যালেঞ্জ নিয়ে চুল কেটে মাথা ন্যাড়া করেও ফেলেছিলেন ! দল বদলে কংগ্রেস ছেড়ে চলে এসেছেন বিজেপিতে ৷ বিধায়ক হিসেবে প্রথম পুজোয় ধরা দিয়েছেন রঙিন মেজাজে । পুজো মণ্ডপে হাজির হয়ে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে তাঁকে আনন্দ উপভোগ করতেও দেখা গিয়েছে । আবার বিজেপির প্রবীণ নেতাদের আচরণ পছন্দ না হলে গায়ে আগুন দেওয়ার হুমকি দিতেও তাঁর আটকায়নি ৷
সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে কৌস্তভ বলেছিলেন, যদি ব্যারাকপুরের প্রাক্তন পুরপ্রধান উত্তম দাস ও টিটাগড়ের প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রশান্ত চৌধুরীকে বিজেপিতে নেওয়া হয় তাহলে তিনি রাজ্য সদর দফতরের সামনে গিয়ে গায়ে আগুন দেবেন ।
অর্জুনেই 'লক্ষভেদ' !
এই সূত্রে রাজ্যের মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ তিনি জানিয়ে বলেন, "সব সময় ছোটদের অবজ্ঞা করা উচিত নয়, তাদের কথা মেনে নেওয়া উচিত ৷ অর্জুনবাবু অনেক বড় ব্যক্তিত্ব ৷ দলের অনেক বড় নেতা ৷ কিন্তু অনেক সময় বড় মানুষরাও ছোটখাটো ভুল করে ফেলেন । তিনি উত্তম দাসের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়ে ফটো তুলছেন ৷ এইগুলো মোটেও ভালো 'ছবি' নয় ৷ তবে তিনি এগুলি ইচ্ছাকৃত করছেন না অনিচ্ছাকৃত ভুল সেটা উনি বলতে পারবেন । এই ধরনের ছবি বাইরে প্রকাশিত হচ্ছে এতে অর্জুন সিংয়েরই ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। উত্তম দাস এবং প্রশান্ত চৌধুরীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ ছিল ৷ সেখানে আবার তাঁদের পাশে নিয়েই অর্জুন সিংয়ের মতো নেতারা যদি ছবি তোলেন, তাতে ভালো বার্তা যায় না । এই সমস্ত অভিযুক্তরা বিজেপিতে আসবে সেটা মেনে নেওয়া যাবে না ।" এনিয়ে অবশ্য অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷
তবে কৌস্তভের সাংবাদিক সম্মেলনের পরে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে বিজেপির গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব ফের একবার প্রকাশ্যে আসে । এদিন উত্তম দাসের বাড়িতে প্রতিনিধি দলের উপস্থিতি বিজেপির সেই গোষ্ঠিদ্বন্দ্বের আগুনেই ঘি ঢালল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ ।
"কৌস্তভ সুযোগসন্ধানী"
বিজেপির ন্যাশনাল কাউন্সিলের সদস্য অহীন বসু দাবি করেন, "যিনি গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করবেন বলছেন, তিনিও তো কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে এসেছেন । কৌস্তভ বাগচীর নামেও অনেক অভিযোগ আছে । উনি হঠাৎ করে টিকিট পেয়ে বিজেপির বড় নেতা হয়ে গিয়েছেন । উত্তম দাস তিনি যে কোনও দলেরই হতে পারেন তবু সৌজন্য সাক্ষাৎ সবাই করতে পারে ৷ কৌস্তভ জলঘোলা করছেন । গায়ে আগুন দিতে যদি হত, তাহলে আগেই দেওয়া উচিত ছিল । শুভেন্দু অধিকারী সম্পর্কেও কটু কথা বলেছিলেন কৌস্তভ বাগচী । তিনি কি ধোয়া তুলসীপাতা ? কে ভালো কে খারাপ, সেটা দল ঠিক করবে । উত্তম দাস বিজেপিতে যোগদান করবেন, কি করবেন না, সেটা নেতৃত্ব ঠিক করবে । তৃণমূল যতদিন থাকবে মাথায় চুল গজাতে দেবেন না বলেছিলেন, তাহলে তিনি বিজেপিতে এলেন কেন ? কংগ্রেসে থেকেই তো সেই দাবিটা করতে পারতেন । কৌস্তভ বাগচী সুযোগসন্ধানী । "
এই বিজেপি নেতা আরও বলেন, "অর্জুন সিং আমাদের সকলের নেতা ৷ উনি রাজ্যের মন্ত্রী ৷ উনি বা আমরা ব্যারাকপুরে গিয়েছি । সেখানে উত্তম দাসের সঙ্গে একমঞ্চে ছিলাম । ইত্যাদি নিয়ে যা নয় তাই বলে বেড়াচ্ছেন । এটা উচিত নয় । উত্তম দাসের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সৌজন্যের সম্পর্ক ৷ যাঁরা খারাপ কথা বলছেন, তাঁরা নিম্নমানের রাজনীতি করেন ৷ আর রাজনীতি বহমান, কে কখন কোন দলে যাবে, তা বলা যায় না ।"
ব্যারাকপুরে প্রাক্তন চেয়ারম্যান উত্তম দাস এই প্রসঙ্গে বলেন, "দুর্গাপুজোয় কোনও জাতের মধ্যে ভেদাভেদ থাকে না, কোনও রাজনীতি থাকে না ৷ প্রত্যেকের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো ৷ অর্জুন সিং দীর্ঘদিনের নেতা ৷ আমরা একসঙ্গেই ছিলাম । অর্জুন সিং দলবদল করলেও রাজনীতির বাইরে আমাদের সৌজন্যের সম্পর্ক । তাই তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখা গিয়েছে ৷ আমার বাড়িতে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা কেউই তৃণমূলের নন ৷ কিন্তু তবুও সকলের সঙ্গেই আমার ভালো সম্পর্ক । আমি এখনও বলছি, একবারও বলিনি আমি বিজেপিতে যোগ দেব আর বিজেপিই বা কেন আমাকে বলবে তাদের দলে যোগ দিতে? " বিজেপির প্রতিনিধি দল বা উত্তম দাস মুখে যা-ই বলুন, তাঁদের পারস্পরিক সাক্ষাৎপর্ব যে কৌস্তভ বাগচীকে নতুন করে ভাবাবে তাতে সন্দেহের কোনও কারণ নেই ।