'আমাদের পার্টির লোকেদের জন্য মানুষের বেঁচে থাকা দায়...' বিস্ফোরক জিতেন্দ্র তিওয়ারি

'আমাদের পার্টির লোকেদের জন্য মানুষের বেঁচে থাকা দায়...' বিস্ফোরক জিতেন্দ্র তিওয়ারি
বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধেই বিস্ফোরক দলেরই বিধায়ক ৷ জিতেন্দ্র তিওয়ারি প্রকাশ্যে বললেন, চাঁদাবাজি ও দখলদারি তাঁদের বেড়েই চলেছে ৷ সব খবর পাচ্ছি... ভিডিয়ো ছড়াল সোশালে ৷
Published : July 18, 2026 at 4:52 PM IST
দুর্গাপুর, 18 জুলাই: বিজেপির অন্দরের অসন্তোষ এবার প্রকাশ্যে আনলেন দলেরই বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। এক বক্তব্যে তিনি নিজের দলের কিছু নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে বলেন, "ক্ষমতায় আসার পর অল্প সময়ের মধ্যেই দলের কিছু সদস্য এমন আচরণ করছেন, যা সাধারণ মানুষের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।" ইতিমধ্যেই তাঁর এই মন্তব্য ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷
পাণ্ডবেশ্বরের একটি সভা থেকে জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, "দুই মাসের মধ্যে আমাদের লোকজনরা তাঁদের চেয়েও বড় গুন্ডা হওয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের পার্টির লোকরা মানুষের বেঁচে থাকা দায় করে দিয়েছে। আগে মাসে চারটে কোয়ার্টার দখল হত, আর এখন এক সপ্তাহেই চারটে কোয়ার্টার দখল করা হচ্ছে। যেখানে ইচ্ছে চাঁদা তোলা হচ্ছে। ঠিকাদারদের হয়রানি করা হচ্ছে। তাঁদের বলা হচ্ছে, এই কাজ করতে হবে, ওই কাজ করা যাবে না, এর জন্য টাকা দিতে হবে, ওটার জন্যও টাকা দিতে হবে।"
তিনি আরও দাবি করেন, অনেকেই মনে করছেন তিনি এসব ঘটনার খবর জানেন না। কিন্তু সেই ধারণা ভুল বলে জানিয়ে জিতেন্দ্র বলেন, "তাঁরা ভাবছে জিতেন্দ্র তিওয়ারি কিছু জানতে পারবেন না। সব খবর পাচ্ছি।" জিতেন্দ্র তিওয়ারির এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা তৈরি করেছে। বিরোধীরা এই বক্তব্যকে হাতিয়ার করে বিজেপির সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এবং দলীয় নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা।
অন্যদিকে, এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিজেপি নেতাদের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও সামনে আসেনি। প্রকাশ্যে দলের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি, চাঁদার নামে তোলাবাজি ও দখলদারির অভিযোগ তোলায় জিতেন্দ্র তিওয়ারির এই বক্তব্য রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। জিতেন্দ্রের এই বক্তব্যের পর খনি অঞ্চলজুড়ে রীতিমতো তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। কর্মীদেরকে সতর্ক করতেই কি জিতেন্দ্র তিওয়ারি ভরা মঞ্চে প্রকাশ্যে এই বক্তব্য? উঠছে প্রশ্ন ৷