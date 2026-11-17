পঞ্চায়েতে চুরির ঘটনায় 'চুপ' প্রধান ! 2 দিন সময় বেঁধে হুঁশিয়ারি বিধায়কের
MLA Jitendra Tiwari on Panchayat Theft: আবাসন নির্মাণে অসঙ্গতির তদন্ত চলাকালীন পঞ্চায়েতে চুরি ৷ কর্মীদের মুখে কুলুপ ৷ সেই পঞ্চায়েতে হানা দিলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি ৷
Published : November 17, 2026 at 8:08 PM IST
পাণ্ডবেশ্বর, 17 নভেম্বর: পঞ্চায়েতে আটটি আলমারি ভেঙে চুরির ঘটনায় এবার সরাসরি জবাব চাইলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি । যদিও কী কী চুরি গিয়েছে, তার সদুত্তর দিতে পারলেন না পঞ্চায়েতের প্রধান ও কর্মীরা । তাতেই প্রশ্ন তুললেন বিধায়ক ।
মঙ্গলবার জেমুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শনে গিয়ে প্রধান ও কর্মীদের দু'দিনের সময়সীমা দিয়ে বিধায়ক স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, দু'দিনের মধ্যে চুরির সম্পূর্ণ হিসাব দিতে হবে । কোনও বেআইনি কাজের প্রমাণ মিললে কাউকেই রেয়াত করা হবে না ।
ঘটনার সূত্রপাত পঞ্চায়েতের বহুতল আবাসন নির্মাণে অনিয়ম ও গাফিলতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে । অভিযোগ ওঠে, আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে । বিষয়টি বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারির নজরে আসতেই তিনি দুর্গাপুর-ফরিদপুরের বিডিওর কাছে অভিযোগ জানান । এরপরই চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে তদন্ত শুরু হয় । কিন্তু সেই তদন্ত চলাকালীনই জেমুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ঘটে যায় রহস্যজনক চুরির ঘটনা ।
13 নভেম্বর দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের জেমুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের আটটি আলমারি ভেঙে চুরির অভিযোগ সামনে আসে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় । অভিযোগের আঙুল ওঠে তৃণমূল পরিচালিত জেমুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীদের একাংশের দিকে । যদিও এই অভিযোগের সত্যতা এখনও তদন্তসাপেক্ষ । কিন্তু আটটি আলমারি ভেঙে ঠিক কী কী নথি, সামগ্রী বা গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র উধাও হয়েছে, তা নিয়ে তৈরি হয় ধোঁয়াশা ।
সেই ধোঁয়াশা কাটাতেই মঙ্গলবার জেমুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে হাজির হন বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি । পঞ্চায়েত প্রধান ও কর্মীদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানতে চান, আটটি আলমারি ভেঙে ঠিক কী কী চুরি হয়েছে, কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ নথি বা সামগ্রী উধাও হয়েছে ৷ কিন্তু বিধায়কের প্রশ্নের মুখে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি পঞ্চায়েতের প্রধান ও কর্মীরা । এরপরই রীতিমতো কড়া সুরে প্রধান ও কর্মীদের দু'দিনের সময়সীমা বেঁধে দেন তিনি ।
প্রশ্ন উঠেছে পঞ্চায়েতের সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ থাকা নিয়ে । বিধায়কের দাবি, পঞ্চায়েত কর্মীদের তরফে জানানো হয়েছে, যেদিন থেকে পঞ্চায়েত ছুটি হয়েছে, সেদিন থেকেই সিসিটিভি ক্যামেরাও বন্ধ রয়েছে । পঞ্চায়েত বন্ধ হলেই কেন বন্ধ হয়ে যাবে সিসিটিভি ক্যামেরা ? নিরাপত্তার স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কার্যালয়ের নজরদারি ব্যবস্থা বন্ধ থাকার পিছনে কী কারণ তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ৷
জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, "পঞ্চায়েতের কর্মীরা আবার বলছেন, যেদিন থেকে পঞ্চায়েত ছুটি হয়েছে, সেদিন থেকেই সিসিটিভি ক্যামেরাও বন্ধ । এর মধ্যেও রহস্য থাকতে পারে । পঞ্চায়েত বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিসিটিভি ক্যামেরা কীভাবে বন্ধ থাকতে পারে ? তবে এখনই আমি কিছু বলছি না । দু'দিন সময় দিয়েছি । দু'দিনের মধ্যে কী চুরি হয়েছে, আর কী চুরি হয়নি, সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে জানানোর কথা বলেছি । যদি কেউ বেআইনি কিছু করে থাকেন, তাহলে কাউকে ছাড়া হবে না । ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"