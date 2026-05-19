2 দিনে পাথরখাদান থেকে সাড়ে 3 কোটি টাকা রাজস্ব, তৃণমূল আমলের দুর্নীতির তদন্তের দাবি

2 দিনে পাথরখাদান থেকে সাড়ে 3 কোটি টাকা রাজস্ব, তৃণমূল আমলের দুর্নীতির তদন্তের দাবি
জগন্নাথের দাবি, তৃণমূলের 15 বছরে 10 হাজার কোটি টাকা লুঠ হয়েছে ৷ এই টাকা কোথায় যেত তা জানতে তদন্ত করবে সরকার ৷
Published : May 19, 2026 at 7:50 PM IST
সিউড়ি, 19 মে: বীরভূমে বেআইনি পাথর কারবারে রাশ টানার ফল মিলল হাতেনাতে ৷ 2 দিনে সাড়ে 3 কোটি টাকা রাজস্ব জমা হল সরকারি কোষাগারে। তৃণমূল সরকারের আমলে একটা সময় রাজস্ব বাবাদ প্রতিদিন মাত্র 19 লক্ষ টাকা আয় হত ৷ পরে তা বেড়ে হয় 70 লক্ষ টাকা ৷
এই তথ্য তুলে ধরে বিজেপি'র দাবি তৃণমূলের 15 বছরে 10 হাজার কোটি টাকা লুঠ হয়েছে ৷ এমনই অভিযোগ তুলে সিউড়ির বিজেপি বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, এই বিপুল অঙ্ক কোথায় যেত তা জানতে তদন্ত শুরু হবে বলেও জানান রাজ্য বিজেপির এই সহ-সভাপতি ।
সিউড়িতে নিজের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে মঙ্গলবার তিনি বলেন, "রেশন কেলেঙ্কারির থেকেও বড় কেলেঙ্কারি বীরভূমের বেআইনি ডিসিআর। বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে চলত পাথরের কারবার। আমরা সরকারিভাবে চালান কেটে পাথর রফতানি শুরু করতেই 2 দিনে সাড়ে 3 কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। এই কাজ সঠিকভাবে চললে প্রতিদিন 3 কোটি টাকা পর্যন্ত রাজস্ব আদায় সম্ভব। তাহলে ভাবুন 15 বছরে কত টাকা লুঠ হয়েছে ! এর তদন্ত হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা ফাইল পাঠাব ৷"
তৃণমূলের আমলে বীরভূমে বেআইনি পাথর কারবার সংক্রান্ত ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠেছিল ৷ মহম্মদবাজার থেকে শুরু করে ময়ূরেশ্বর, নলহাটি, রামপুরহাট, মুরারই প্রভৃতি এলাকার 9টি চেক পয়েন্ট, অর্থাৎ ডিসিআর থেকে চলত পাথরের কারবার। এই চেক পয়েন্ট গুলি থেকে বড় বড় পাথর বোঝাই ডাম্পার, লরি থেকে টাকা সংগ্রহ করার দায়িত্ব ছিল বেসরকারি সংস্থার ৷
এই জেলায় কমপক্ষে 250টি সম্পূর্ণ বেআইনি পাথর খাদান রয়েছে ৷ সেগুলি থেকে পাথর উত্তোলন করে চেক পয়েন্ট টাকা দিয়ে চলত পাচার ৷ প্রশাসনি ও তৎকালীন শাসক দলের মদতেই বেআইনি কারবার চালানো হত বলে অভিযোগ । রাজ্যে পালাবদলের পর এই পাথরের বেআইনি কারবারে রাশ টানে সরকার ৷
জগন্নাথের অভিযোগ, পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যাচ্ছে 2025 সালের এপ্রিল মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রতিদিন 19 লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা পড়ত ৷ বিজেপি বেআইনি পাথরের কারবার নিয়ে আন্দোলন করায় 2025 সালের নভেম্বর মাস থেকে 2026 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রতিদিন 70 লক্ষ টাকা রাজস্ব জমা পড়েছে ৷ আর যখন থেকে এই চালান কাটার দায়িত্ব সরকার নিয়েছে তখন থেকেই ছবিটা বদলেছে ৷ গত 17 মে, 1 কোটি 20 লক্ষ টাকা রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা পড়েছে ৷ আর 18 মে 2 কোটি 30 লক্ষ টাকা পর্যন্ত জমা পড়েছে ৷ মাত্র দু-দিনে মোট সাড়ে 3 কোটি টাকার রাজস্ব এসেছে শুধুমাত্র পাথর কারবার থেকে ৷
হিসেব অনুযায়ী গত 15 বছরের কমপক্ষে 10 হাজার কোটি টাকা কার্যত লুঠ হয়েছে ৷ এর নেপথ্যে যারা রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হবে ৷ ইতিমধ্যে এই সংক্রান্ত তথ্যের ফাইল প্রশাসনের কাছে চাওয়া হয়েছে। সেই ফাইল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পাঠাবেন বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৷ এর সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রশাসনিক শীর্ষ কর্তারাও বাদ যাবেন না, জানিয়ে দিলেন বিজেপি বিধায়ক ৷