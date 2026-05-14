বিজেপি কর্মীদের হামলায় আক্রান্ত প্রাক্তন MLA ! হাসপাতালে দেখতে গেলেন বিজেপি বিধায়ক

বিজেপি কর্মীদের হামলায় আক্রান্ত প্রাক্তন MLA ! হাসপাতালে দেখতে গেলেন বিজেপি বিধায়ক
ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে নিজেই গ্রামে গ্রামে ঘুরেছিলেন নব নির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক সৌমেন কার্ফা ৷ এবার তাঁর এলাকাতেই প্রাক্তন বিধায়কের উপর হামলায় অভিযুক্ত বিজেপি ৷
Published : May 14, 2026 at 7:17 AM IST
ভাতার, 14 মে: পূর্ব বর্ধমানের ভাতার বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারীর উপর হামলার অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে । ঘটনায় আহত হন প্রাক্তন বিধায়ক । পরে তাঁকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে । ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ইতিমধ্যেই চারজনকে আটক করেছে ভাতার থানার পুলিশ ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেল থেকেই ভাতারের এরুয়ার গ্রামে রাজনৈতিক উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয় । অভিযোগ, এদিন তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে ।
ভাতারের প্রাক্তন বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারীর বাড়ির পাশেই এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ । খবর পেয়ে ওই কর্মীকে বাঁচাতে সেখানে যান মানগোবিন্দ । সেই সময়ই তাঁর উপর চড়াও হয় একদল দুষ্কৃতী । হামলায় তার মাথা ও কানে আঘাত লাগে । আহত অবস্থায় তাকে দ্রুত বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ।
ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে যান ভাতারের বিজেপি বিধায়ক সৌমেন কার্ফা । তিনি আহত প্রাক্তন বিধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলেন ।
নির্বাচনে জেতার পরেই ভাতার বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে শান্তির পরিবেশ বজায় রাখতে প্রচার করেছিলেন ভাতারের বিজেপি বিধায়ক সৌমেন কার্ফা । এমনকি প্রাক্তন বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গে তিনি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেও তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন বিধায়ক ।
এদিন অবশ্য হাসপাতালে দাঁড়িয়ে সৌমেন কার্ফা দাবি করেন, এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই । তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী চন্দন ঠাকুর স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে আবাস যোজনার নামে কাটমানি তুলেছিল । সেই টাকা ফেরতের দাবিতেই গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে তার বাড়িতে যায় । সেই সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং প্রাক্তন বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী আক্রান্ত হন । তবে সেখানে বিজেপির কেউ ছিল না । জনরোষের ঘটনা ঘটেছে ।
অন্যদিকে, আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী নবারুণ গোস্বামী অভিযোগ করেন, বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা পরিকল্পিতভাবে এলাকায় হামলা চালিয়েছে । শুধু তাঁর বাড়ি নয়, আরও একাধিক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে । কর্মীদের মারধর করা হয়েছে এবং মহিলাদের তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি ।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভাতার এলাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে । তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগ তোলা হয়েছে । যদিও বিজেপি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে ।