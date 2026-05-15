বিধানসভা মারামারির জায়গা নয়, বিরোধীদের সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে ; স্পিকার নির্বাচনে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

বিধানসভা মারামারির জায়গা নয়, বিরোধীদের সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে ; স্পিকার নির্বাচনে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
Published : May 15, 2026 at 1:02 PM IST
কলকাতা, 15 মে: রাজ্যের সংসদীয় রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিধানসভায় একাধিক ইতিবাচক বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অধ্যক্ষ হিসেবে রথীন্দ্র বোস বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার পর অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, শাসকদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও বিরোধী দলের প্রতি কোনও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না। একই সঙ্গে, বিধানসভার সমস্ত কাজকর্মের লাইভ সম্প্রচার, ডিজিটাল ভোটিং পদ্ধতি চালু করা এবং ভবিষ্যতে একটি নতুন বিধানসভা ভবন নির্মাণের মতো বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাবও তুলে ধরেন তিনি। অতীত ভুলে গঠনমূলক বিরোধিতার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি, সাংবিধানিক রীতিনীতি মেনে চলার উপরেও বিশেষ জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
সরকারের পক্ষে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও বিরোধীদের কণ্ঠস্বর যাতে কোনওভাবেই রোধ করা না হয়, সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অবস্থান অত্যন্ত জোরালোভাবে এদিন স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন, "আমরা গঠনমূলক বিরোধিতা চাই। বহুদলীয় গণতন্ত্র আমাদের সংবিধানে স্বীকৃত। আমরা চাই না বিরোধী দলনেতাকে 11 মাস বিধানসভার বাইরে রেখে অধিবেশন চালানো হোক।" প্রসঙ্গত, 17তম বিধানসভায় একাধিক ইস্যুতে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শভেন্দু অধিকারীকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল ৷ এদিন ঘুরপথে সে কথাই মনে করিয়ে দেন শুভেন্দু ৷
বিধানসভা যে মারামারি করার জায়গা নয় এবং সেখানে ভাষা প্রয়োগে শালীনতা বজায় থাকা উচিত, তাও কড়া ভাষায় এদিন মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। শাসকদলের সংখ্যাধিক্য থাকলেও অধিবেশনে সময় বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিরোধীদের সঙ্গে কোনও বৈষম্য হবে না বলে আশ্বস্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "সংখ্যায় আপনারা অনেক কম হলেও আমরা 50-50 যে ভাগ আছে সেটা থেকে সরে যাব না। আমাদের সংখ্যা অনেক বেশি হলেও আপনাদের বেশি করে বলার সুযোগ যাতে অধ্যক্ষ দেন সেই ব্যবস্থা থাকবে।"
অন্যদিকে, নতুন স্পিকার জানান, আগামী 18 জুন থেকে শুরু হতে চলেছে 18তম বিধানসভার প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ৷ সংসদীয় রীতি মেনে রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে শুরু হবে অধিবেশন ৷ এদিন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলেন বিজেপি বিধায়ক রথীন্দ্র বোস ৷ উত্তরবঙ্গ থেকে এই পদে আসীন হওয়া প্রথম বিধায়ক হিসেবে নজির গড়লেন তিনি। বিধানসভায় তাঁর নাম প্রস্তাব করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ এরপর প্রোটেম স্পিকার তাপস রায় ধ্বনিভোটের মাধ্যমে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সর্বসম্মতিক্রমে বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয় রথীন্দ্র বোসকে ৷
অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ায় বিরোধী দলগুলিকে ধন্যবাদ জানিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, "আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাব সমস্ত সদস্যদের এবং প্রধান বিরোধীদল-সহ অন্যান্য বিরোধী দলকেও ৷ তারা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মহান ঐতিহ্য মেনে সর্বসম্মতিক্রমে স্পিকারকে নির্বাচিত করেছে।" এই ঐতিহ্য ও পরম্পরা আগামিদিনেও বজায় থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। নবনির্বাচিত সমস্ত সদস্য এবং নিজের মন্ত্রিসভার সতীর্থদের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন, এবারের বিধানসভা রাজ্যের মানুষের আশা, ভরসা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করবে।
নিজের দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি এই বিধানসভায় চতুর্থবারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। 2006, 2016 এবং 2021 সালের অম্লমধুর অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করলেও তিনি অতীতের ভুলত্রুটি আঁকড়ে ধরে বসে থাকতে যে নারাজ তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। সংসদীয় গণতন্ত্রের পরম্পরাকে সামনে রেখে নতুন করে শুরু করার ডাক দিয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, "নিশ্চয়ই বিরোধীদের প্রতিবাদ থাকবে, বিরোধীদের আবেদন থাকবে—কিন্তু প্রথম দিন থেকেই বিধানসভার কার্যপ্রণালী, বিধানসভায় বিএ কমিটিতে যা নির্দিষ্ট হবে সেই বিষয়গুলিকে বানচাল করার প্রয়াস থেকে তারা বিরত থাকবেন।"
বিধানসভার কার্যপ্রণালীতে স্বচ্ছতা আনতে এবং জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা বাড়াতে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। দেশেj অন্যান্য রাজ্যের বিধানসভার কাজকর্ম মানুষ সরাসরি দেখতে পেলেও, এ রাজ্যে তা এতদিন সেভাবে হয়ে ওঠেনি বলে তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "আমাদের এই বিধানসভায় বিধায়কদের পারফরম্যান্স কেমন ? তাঁরা আসছেন কি আসছেন না, তাঁদের দায়বদ্ধতা পূরণ করছেন কি করছেন না—এগুলো সম্পর্কে ভোটার, গণদেবতা, জনতা জনার্দন সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকে।" এরপরই তিনি স্পিকারের কাছে বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্ব, জিরো আওয়ার, বাজেট, বিল পেশ, কলিং অ্যাটেনশন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির লাইভ সম্প্রচারের ব্যবস্থা করার আবেদন জানান।
বিরোধী দলের বিধায়কদের প্রশাসনিক কাজে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রীদের নির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অতীতের প্রথা ভেঙে তিনি জানিয়েছেন, বিরোধী দলের বিধায়করা মন্ত্রীদের কাছে সময় চাইলে তাঁদের সময় দিতে হবে। কোনও মন্ত্রী এলাকায় গেলে স্থানীয় বিধায়ক যে দলেরই হোন না কেন, তাঁকে আগাম খবর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, "আপনারা আমাকে চিঠি দিলে দেবেন, প্রাপ্তি স্বীকারও পাবেন এবং কিছুটা ইতিবাচক ফলাফলও পাবেন। আশ্বস্ত থাকুন। ভারতীয় জনতা পার্টি 21টা রাজ্যে মাননীয় নরেন্দ্র মোদিজির মার্গদর্শনে যেভাবে সরকার চালাচ্ছে, এই সরকারও তার অন্যথা করবে না।"
বিধানসভার আধুনিকীকরণের উপর জোর দিয়ে ভোটাভুটির ক্ষেত্রে পুরনো কাগজের বদলে ইভিএম বা ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে আগামিদিনে ডিলিমিটেশনের কারণে আসন সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে স্পিকারের নেতৃত্বে ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় একটি নতুন বিধানসভা ভবন নির্মাণের পরিকল্পনার কথাও তিনি ঘোষণা করেছেন। পরিশেষে, গত তিনদিন ধরে প্রোটেম স্পিকার হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য বর্ষীয়ান নেতা তাপস রায়কে বিশেষ ধন্যবাদ জানান তিনি। সবমিলিয়ে নতুন সরকারের এই প্রথম অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে এক ইতিবাচক এবং সহযোগিতাপূর্ণ রাজনীতির ছবি ফুটে উঠেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।