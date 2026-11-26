রাঢ়বঙ্গের রাজধানী হোক দুর্গাপুর, মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের আগে মেগা উন্নয়নের ব্লু-প্রিন্ট পেশ বিজেপি বিধায়কের
CM Durgapur Visit: আগামিকাল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দুর্গাপুরে আসছেন ৷ এই আবহে বিশেষ দাবি জানালেন এলাকার বিজেপি বিধায়ক ৷ বিশেষ প্রতিবেদন সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷
Published : November 26, 2026 at 5:00 PM IST
দুর্গাপুর, 26 নভেম্বর: বছরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে শিল্পনগরী দুর্গাপুর ও আসানসোল শিল্পাঞ্চলের ভোল বদলে দিতে কি কল্পতরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ? আগামী 27 নভেম্বর দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক বৈঠক করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এই হাইভোল্টেজ বৈঠকের আগেই ইটিভি ভারতের ক্যামেরার সামনে দুর্গাপুরের সার্বিক উন্নয়নের একগুচ্ছ প্রস্তাব তুলে ধরলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
প্রশাসনিক এই বৈঠকে জেলার 9 জন বিজেপি বিধায়ক, জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তি, পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের পাশাপাশি মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল-সহ একাধিক ক্যাবিনেট মন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন ৷
বৈঠকের প্রাক্কালে দুর্গাপুরকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার দাবি জানিয়ে বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "দুর্গাপুরের বিধাননগরে রবীন্দ্র নজরুল অ্যাকাডেমি গঠন, দুর্গাপুরের মানুষের এবং শিল্পের প্রয়োজনের জন্য দামোদরে দ্বিতীয় ওয়াটার রিজার্ভার তৈরি, বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত এম এ এম সি, বিওজিএল, হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার সহ জেসপ-সহ বন্ধ থাকা বিভিন্ন বেসরকারি কারখানাগুলিতে যাতে নতুন করে শিল্প প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে, কাঁকসায় সরকারি খতিয়ানে থাকা 1 হাজার 300 একর জমিতে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প ছাড়াও এমএসএমই পার্ক তৈরির কথা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে ৷ সবচেয়ে বড় বিষয় কোভিড অতিমারির সময় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে আলাদা করে 100 শয্যার একটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল ৷"
বিধায়ক আরও বলেন, "বৃহস্পতিবার সেখানে বিধানসভার স্বাস্থ্য বিভাগের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা আসবেন ৷ ওই হাসপাতালটিকে আরও উন্নত করার জন্য সেখানে আইসিইউ, এইচডিইউ, সিসিইউ, ভেন্টিলেশনের সুব্যবস্থা করার কথা আমরা রোগী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে আলোচনা করেছি ৷ দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালকে মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পরিণত করা ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে প্রস্তাব দেব, কলকাতা যদি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী হয়, তাহলে রাঢ়বঙ্গের রাজধানী হবে দুর্গাপুর ৷"
বন্ধ কারখানার জমিতে নতুন শিল্পের স্বপ্ন
বাম আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া এমএএমসি (মাইনিং অ্যান্ড অ্যালায়েড মেশিনারি কর্পোরেশন) কারখানাটি তৃণমূল কংগ্রেস আমলে 100 কোটি টাকার বিনিময়ে ডিভিসি, কোল ইন্ডিয়া ও বিইএমএল— এই তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা অধিগ্রহণ করেছিল ৷ কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তিনটি সংস্থার সমন্বয়ের অভাবে আজও কারখানার তালা খোলেনি বলে অভিযোগ ৷ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে রাতের অন্ধকারে বহুমূল্য যন্ত্রপাতি চুরি হচ্ছে এবং বিস্তীর্ণ জমি আগাছায় ভরে জঙ্গলে পরিণত হয়েছে ৷ এমএএমসি ছাড়াও বিওজিএল, হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার, জেসপ-সহ একাধিক বন্ধ কারখানার পড়ে থাকা জমিতে নতুন করে শিল্প স্থাপনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিধায়ক ৷ তাঁর আশা, 27 তারিখের বৈঠকে এই জমিগুলিতে নতুন শিল্প গড়ার বিষয়ে বড়সড় সরকারি ঘোষণা করবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
পর্যটন, জলসংকট নিরসন ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় জোর
দুর্গাপুরের পানীয় জল ও শিল্পের জলের চাহিদা মেটাতে দামোদরে দ্বিতীয় ওয়াটার রিজার্ভার তৈরির পাশাপাশি, সেখানে রিসর্ট ও পর্যটকদের জন্য ওয়াটার স্পোর্টস চালুর প্রস্তাবও মুখ্যমন্ত্রীকে দিচ্ছেন চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এতে পর্যটন শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে বলে তাঁর দাবি ৷
অন্যদিকে, কাঁকসার জঙ্গলমহলে লক্ষ্মণ সেনের আমলের প্রাচীন শ্যামরূপার মন্দির, দেউল এবং আড়ার হেরিটেজ রাঢ়েশ্বর শিবমন্দিরকে জুড়ে একটি পৃথক 'পর্যটন করিডোর' ঘোষণার দিকেও তাকিয়ে রয়েছেন এলাকাবাসী ৷ পাশাপাশি, দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের 100 শয্যার কোভিড ভবনটিকে অত্যাধুনিক পরিকাঠামোয় সাজিয়ে পুরো হাসপাতালটিকে মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে উন্নীত করার দাবিও জোরালো হচ্ছে ৷
শিল্প ও পরিকাঠামোগত মেগা প্রকল্পের প্রত্যাশা
শুধু স্থানীয় প্রস্তাবই নয়, আসানসোল-দুর্গাপুর টুইন সিটির জন্য মেট্রো রেল প্রকল্প, অন্ডাল বিমাননগরীতে বহুল প্রতীক্ষিত আইটি ও এমএসএমই হাবের বাস্তবায়ন এবং পানাগড় শিল্পতালুকে মিতসুবিশির উদ্যোগে সেমিকন্ডাক্টর হাব (যা রাজ্য বাজেটে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ঘোষণা করেছিলেন) নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কী বার্তা দেন, সেদিকে তাকিয়ে শিল্পাঞ্চলের নতুন প্রজন্ম ৷
এছাড়া, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ডিএসপি ও এএসপি-তে যথাক্রমে 35 হাজার কোটি ও 1714 কোটি টাকার বিনিয়োগ, ডিভিসির নতুন ইউনিট এবং রাজ্য সরকারের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেডের (ডিপিএল) পুনরুজ্জীবন নিয়েও প্রশাসনিক বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের আশা করা হচ্ছে ৷
আইটি সেক্টরে চাকরি করতে এই মুহূর্তে দুর্গাপুর ছেড়ে বেঙ্গালুরু থাকেন যুবক অভিজিৎ রায় ৷ তাঁর কথায়, "দুর্গাপুরে নতুন করে শিল্প প্রতিষ্ঠা হোক ৷ আমরা ঘর ছেড়ে বহু দূরে এসে চাকরি করছি ৷ বাড়িতে বাবা-মা একা ৷ এখানে চাকরি জীবন অতিবাহিত করতে গিয়ে আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে শুধুমাত্র ফোনে যোগাযোগটুকু আছে ৷ আমরা আবার দুর্গাপুরে ফিরতে চাই ৷"
দুর্গাপুরের বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা সাহিত্যিক রণজিত গুহ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শিল্প ও সাহিত্য সংস্কৃতি ও পর্যটন তার বিকাশের জন্য যদি দুর্গাপুরকে বেছে নেন তাহলে আমরা তাঁকে সাধুবাদ জানাচ্ছি ৷ রবীন্দ্র ও নজরুল অ্যাকাডেমি দুর্গাপুরের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠতে পারে ৷ শিল্পক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা দুর্গাপুরে ছিল মাঝে থমকে গিয়েছিল ৷ যদি এই মুখ্যমন্ত্রীর সময়কালে দুর্গাপুর শিল্প সমৃদ্ধ হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই দুর্গাপুরবাসী হিসাবে আমি শুধু অত্যন্ত খুশি হব না, আগামী প্রজন্ম দুর্গাপুরে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াবে এটা বলতে পারি ৷ সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে যদি আমাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মত বিনিময় করেন তাহলে আমরা আরো সমৃদ্ধ হতে পারি ৷"
সব মিলিয়ে, আগামী 27 নভেম্বরের প্রশাসনিক বৈঠক যে গোটা পশ্চিম বর্ধমান তথা রাঢ়বঙ্গের শিল্প ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য ৷ এখন দেখার, বৈঠকের মঞ্চ থেকে দুর্গাপুরবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কী কী মেগা ঘোষণা করেন ৷