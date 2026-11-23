আমার নাম করে তোলা চাইলে কলার ধরে পুলিশে দিন, বার্তা বিজেপি বিধায়কের
BJP MLA on extortion: দলীয় কর্মীদের একাংশ তোলা তুলছেন বলে স্বীকার করে নিলেন বিধায়ক । ব্যবসায়ীদের তাঁর অনুরোধ, "দশ পয়সাও দেবেন না ।"
Published : November 23, 2026 at 10:07 PM IST
হাবড়া, 23 নভেম্বর : রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর বিজেপি সরকারের সবচেয়ে বড় অস্বস্তির বিষয় হয়ে উঠেছে তোলাবাজি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী থেকে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য তোলাবাজির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির কথা বলেছেন। কিন্তু লাগাম পড়ছে না। সম্প্রতি বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে তোলাবাজি নিয়ে রীতিমতো রাস্তায় নেমে মাইকে প্রচার করতেও দেখা গিয়েছে বিজেপির দুই বিধায়ককে।
এবার নিজের দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে তোলাবাজি ইস্যুতে সরব হলেন হাবরড়ার বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে ব্যবসায়ীদের কাছে তোলা না দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। শুধু তাই নয়, বুধবার হাবড়ার বস্ত্রহাটের অলিগলিতে মাইক লাগিয়ে তোলাবাজির বিরুদ্ধে তিনি প্রচার করবেন বলে জানিয়েছেন।
উত্তর 24 পরগনার অন্যতম ব্যবসায়িক কেন্দ্র হাবড়া। শহরে চালের ব্যবসা থেকে সোনা থেকে সুতিবস্ত্র হাট-সহ ফল ও সবজির হাটও রয়েছে। রয়েছে বেশ কয়েকটি রাইস মিলও। 112 নম্বর জাতীয় সড়ক যশোর রোডের ধারের হাবড়ার জয়গাছি এলাকায় সুতির বস্ত্রের বিরাট হাট রয়েছে। সেখানে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় এক হাজার স্টল রয়েছে। হাটের বাইরেও খুচরো বিক্রেতারা বসেন।
অভিযোগ, সম্প্রতি হাবড়ার বিধায়কের নাম করে বিজেপি কর্মীরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তোলাবাজি শুরু করেছেন। তোলাবাজির বিষয়টি অবশ্য বিধায়ক দেবদাস মন্ডল নিজেই স্বীকার করেছেন। এদিন তোলাবাজি ইস্যুতে এদিন রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করে নিজের কেন্দ্রের ব্যবসায়ীদের কাছে তোলা না দেওয়ার আবেদনও তিনি করেছেন।
দেবদাসবাবু বলেন, 'আমার নাম করে সুতিবস্ত্র হাট এবং ফল ও সবজি হাটের ব্যবসায়ীদের কাছে তোলা আদায় করা হয়েছে। ওই ব্যবসায়ীদের কয়েকজন আমার কাছে অভিযোগ করেছেন। সেই প্রেক্ষিতেই হাবড়ার সব ব্যবসায়ীর অনুরোধ করছি, আমার নাম করে বা জেলা সভাপতির নাম করে কেউ তোলা চাইলে দশ পয়সাও দেবেন না। তার জামার কলার ধরে পুলিশের কাছে নিয়ে যাবেন। আমাকে বিষয়টি জানাবেন। তাঁকে গ্রেফতার করানোর দায়িত্ব আমার। হাবড়ায় তোলাবাজি সংস্কৃতি চলতে দেব না। বিজেপি সরকার তোলাবাজিকে প্রশ্রয় দেয় না।'
তোলাবাজি ইস্যুতে বিধায়ক আরও বলেন, 'অনেকেই আমার কাছে আসেন। তাঁদের সকলকে আমি চিনি না। বিধায়কের সঙ্গে ছবি তুলে যদি কেউ তোলা চায় তাহলে অনুরোধ করছি, আপনারা টাকা দেবেন না। আমি আগামী বুধবার সুতিবস্ত্র হাটের অলিগলিতে মাইক বাঁধব। ওই দিন নিজে মাইক হাতে নিয়ে প্রচার করব। তারপরেও কাজ না হলে, শহরের বিভিন্ন জায়গায় লাগাতার মাইকিং করে প্রচার চালাব।'