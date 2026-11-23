মা মরা নাবালিকাকে 2 বছর ধরে যৌন নির্যাতন বাবার, গুলি করে মারার নিদান বিধায়কের
Minor Girl Sexual Assault: জন্মদাতার কাছেই নিরাপদ নয় সন্তান ৷ হাবড়ার ঘটনায় গ্রেফতার অভিযুক্ত বাবা ৷ ঘটনায় কী মন্তব্য বিজেপি বিধায়কের ?
Published : November 23, 2026 at 7:58 PM IST
হাবড়া, 23 নভেম্বর: বারুইপুর, গাইঘাটা ও রায়গঞ্জের 'ধর্ষক'কে পুলিশি এনকাউন্টারে খতম করা হলেও ধর্ষণে লাগাম টানা যায়নি । এবার বাবার বিরুদ্ধে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ । ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার হাবড়ায় । গ্রেফতার অভিযুক্ত ৷ স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল অভিযুক্তকে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারার নিদান দিয়েছেন ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাবড়ার নির্যাতিতা কিশোরীর বয়স 17 বছর । স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণিতে পড়ে । 2012 সালে মায়ের মৃত্যুর পর থেকে বোন ও বাবার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকত সে । অভিযোগ, কিশোরী একটু বড় হতেই বাবা তার উপর দিনের পর দিন যৌন লাঞ্ছনা চালিয়ে যায় । ভয়ে কাউকে বলতে পারছিল না নাবালিকা । এদিকে বাবার যৌন লালসা বাড়তেই থাকে ।
অভিযোগ, গত দু' বছর ধরে বাবার লাগাতার যৌন নির্যাতনের শিকার নির্যাতিতা ৷ সহ্য করতে না পেরে অবশেষে পাশের গ্রামের বাসিন্দা মাসিকে ঘটনা খুলে বলে সে । সব শুনে মাসি হাবড়া থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ জানাতেই গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত ৷ সোমবার অভিযুক্ত বারাসত আদালতে পেশ করা হলে বিচারক পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন ।
এই খবর শুনে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন হাবড়ার বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল । তিনি বলেন, "আমার বলতে ভীষণ খারাপ লাগছে, বাবার কাছেও তার মেয়ে নিরাপদ নয় ! পুলিশকে বলব, নাবালিকা যৌন নির্যাতন মামলায় আইনে যে ক'টি ধারা আছে, সবগুলো যেন অভিযুক্ত বাবার বিরুদ্ধে লাগু করা হয় । এই সমস্ত বাবার বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই । এই সব বাবাকে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে দেওয়া উচিত ।"
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রাজ্যে পালাবদলের পর ধর্ষণের অভিযোগের ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থান নিয়েছে বিজেপি সরকার । দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর, উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটা ও উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে পরপর তিনটি ঘটনায় ধর্ষণে অভিযুক্তদের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে । পুলিশি এনকাউন্টারের যৌক্তিকতা নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা শুরু হলেও তাতে আমল দিতে নারাজ সরকার ৷ খোদ মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন মা-বোনেদের সঙ্গে হওয়া অন্যায় বা মাদক পাচারের মতো ঘটনায় পুলিশকে খোলা হাত দেওয়া আছে । এবার বিধায়ক দেবদাস মণ্ডলের দাঁড় করিয়ে গুলি করার নিদান দিলেন । তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে ফের জল্পনা শুরু হয়েছে ।