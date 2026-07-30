'দোলা সেন-পুর্ণেন্দু বসুরা মাওবাদী, ওদের...' বিজেপি বিধায়কের বিস্ফোরক মন্তব্য

'দোলা সেন-পুর্ণেন্দু বসুরা মাওবাদী, ওদের...' বিজেপি বিধায়কের বিস্ফোরক মন্তব্য
শ্রমিকদের অধিকার, সম কাজের সম বেতন এবং শ্রম আইন কার্যকর করার দাবিতে ভারতীয় মজদুর সংঘের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বিস্ফোরক মন্তব্য বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখরের ৷
Published : July 30, 2026 at 2:27 PM IST
দুর্গাপুর, 30 জুলাই: শ্রম আইন কার্যকর করার দাবিতে ভারতীয় মজদুর সংঘের বিক্ষোভ ৷ সেখানই কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের দুই নেতা, নেত্রীকে তীব্র আক্রমণ দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর কথায়, "দোলা সেন, পূর্ণেন্দু বসুরা মাওবাদী। এরা কখনও সিপিআইএম, আবার কখনও তৃণমূলের চটি পায়ে গলিয়েছে। এই মাওবাদীরা শ্রমিকদের এবং মালিকদের কাছ থেকে অন্ন ছিনিয়ে খেয়েছেন ৷"
শ্রমিকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, সম কাজের সম বেতন এবং কেন্দ্রীয় শ্রম আইন কার্যকর করার দাবিতে বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের এবিএলের একটি বেসরকারি কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ ও সভার আয়োজন করে ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপি ও বিএমএসের একাধিক নেতা-কর্মী এবং শ্রমিকরা। তাঁর সংযোজন, "দুর্গাপুরের কারখানা থেকে কাটমানি নিয়ে গিয়েছে। তাই এবার আর কারখানার গেটের বাইরে শ্রমিক সংগঠনের কোনও কার্যালয় থাকবে না। সমস্ত শ্রমিককে ন্যায্য অধিকার দিতে হবে।"
সভা থেকে চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, "দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক সংগঠনগুলি কারখানার শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থ দেখেছে। শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার বদলে বিভিন্ন কারখানা থেকে কাটমানি তোলার সংস্কৃতি চালু ছিল। এবার আর কোনও শ্রমিক সংগঠন থাকবে না, শ্রমিকদের সরাসরি সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শ্রম কোড এই কারখানাতেও কার্যকর করতে হবে। কোনও শ্রমিককে বঞ্চিত করা যাবে না। সম কাজের জন্য সম বেতন নিশ্চিত করতে হবে।"
এই বিষয়ে দোলা সেনের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি বলেন, "কে এই চন্দ্রশেখর ? যার তার কথার উত্তর দেব না। এই বিষয়ে কোনও কিছুই বলার নেই আমার। নো কমেন্টস।"