গারুলিয়া-ভাটপাড়া পুরসভাকে দুর্নীতিমুক্ত করার ডাক অর্জুনের
বিজেপি বিধায়ক জানান, দুর্নীতিতে জড়িত কাউন্সিলর ও পুরসভার নানা কাজের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়ের করা হবে।
Published : May 18, 2026 at 10:17 PM IST
কলকাতা, 18 মে: গারুলিয়া ও ভাটপাড়া পুরসভায় দুর্নীতি থেকে শুরু নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ তুলে সরব হলেন নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অর্জুন সিং। সোমবার তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, পুরসভাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷ দুর্নীতিতে জড়িত কাউন্সিলর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়ের করা হবে।
অর্জুনের অভিযোগ, গারুলিয়া পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যানের আমলে বোর্ডের কাজকর্মে একাধিক গুরুতর অনিয়ম হযেছে। তাঁর দাবি, নিয়োগে দুর্নীতি, পুরসভার তহবিল অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া, কাজ না করেই বিল পাশ করানোর মতো একাধিক ঘটনা ঘটেছে ৷ আরও নানাভাবে সরকারি অর্থের অপব্যবহার দীর্ঘদিন ধরে চলছে পুরসভায়। এর জেরে পুর এলাকার উন্নয়ন কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। এমনকী পুরসভার সাধারণ কর্মীদের বেতন দিতেও সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন অর্জুন।
বিজেপি বিধায়ক আরও বলেন, “যাঁরা চুরি করে পুরসভায় বসে আছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আইন মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" তিনি জানান, রাজ্যজুড়ে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং এই লড়াই সরাসরি “চোরদের বিরুদ্ধে”। এদিকে, গারুলিয়া পুরসভার চেয়ারম্যান রমন দাস জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে একটি বৈঠক হয়েছে। তবে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, সে বিষয়ে তিনি এখনও স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাননি ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তৃণমূলের আমলে হওয়া 'দুর্নীতির' বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বাংলার প্রথম বিজেপি সরকার ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে বাকি মন্ত্রীরা একাধিকবার বলেছেন আগের সরকারের সময় বিভিন্ন সরকারি দফতরে বহু দুর্নীতি হয়েছে ৷ সে সবের বিরুদ্ধে কড়া ব্য়বস্থা নেওয়া হবে ৷ কাউকে ছাড়া হবে না ৷
মাত্র একদিন আগে রবিবার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের প্রচারে এসে দুর্নীতি প্রসঙ্গে তৃণমূলকে নিশানা করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ তাঁর স্পষ্ট বার্তা, যারা দুর্নীতি করেছে তাদের জেলে যেতে হবে ৷ কটাক্ষের সুরে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "তালিকা এত বড় যে দুটো জেলাকে জেল হিসেবে ঘোষণা করে দিতে হবে। না হলে নতুন করে জেলের জন্য সরকারি জমি দিতে হবে।" এদিনের সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক কেন ফলতায় প্রচারে আসছেন না সে প্রশ্নও তোলেন রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ ৷