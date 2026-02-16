ETV Bharat / state

ভাতা নয়, চাকরি চাই; স্লোগান তুলে বিক্ষোভ বিজেপি সাংসদ থেকে বিধায়কের

যুবসাথী ভাতা নয়, চাকরি চাই ৷ এই দাবিকে সামনে রেখে বিক্ষোভ বিজেপি যুব মোর্চার ৷ ড্রপবক্সে দাবি সংগ্রহ করে পাঠানো হবে নবান্নে ৷

YUVA SATHI
স্লোগান তুলে বিক্ষোভ বিজেপি সাংসদ থেকে বিধায়কের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 16, 2026 at 9:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলিগুড়ি, 16 ফেব্রুয়ারি: 'যুবসাথী ভাতা নয়, চাকরি চাই'। এই স্লোগান তুলে বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হল বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠিক জেলা যুব মোর্চা। সোমবার শিলিগুড়ির সফদর হাসমি চকে চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপির যুব মোর্চা। রীতিমতো টেন্ট বানিয়ে যুবসাথী ভাতা নয়, চাকরি তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মতামত গ্রহণ করা হয় ৷

পোস্টকার্ডে চিঠি লিখে ড্রপ বক্সে সংগ্রহ করে নবান্নে পাঠানো হবে। আর এই মতামত ও দাবি গ্রহণের পর চাকরির দাবিতে শিলিগুড়ি পুরনিগম অভিযান করে বিজেপির যুব মোর্চা ৷ পুরনিগমের সামনে পুলিশি ব্যারিকেডে আটকে যায় মিছিল। সেখানেই বিক্ষোভ অবস্থানে বসে পড়েন বিজেপি যুব মোর্চার কর্মীরা ৷

যুবসাথী ভাতা নয় চাকরি চাই দাবি তুলে বিজেপি যুব মোর্চার বিক্ষোভে শহরের রাজপথে। সফদর হাসমি চকে টেন্ট বানিয়ে ভাতা না চাকরি তা নিয়ে সাধারণ যুব সমাজের মতামত নেয় বিজেপি ৷ যুব মোর্চার বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন দার্জিলিং জেলা সাংসদ রাজু বিস্তা, শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ-সহ অন্যান্যরা ৷

রাজ্য সরকারকে একহাত নিয়ে তিনি এদিন রাজু বিস্তা, "রাজ্য সরকার 1500 টাকা করে দিয়ে যুবদের ঘরে বসাতে চাইছে ৷ কিন্তু আমরা চাকরির দাবি জানাচ্ছি। কেন শিল্প এই রাজ্য থেকে চলে যাচ্ছে তার জবাব দিক রাজ্য সরকার। আমাদের চাকরি চাই এটাই আমাদের দাবি। আমরা ক্ষমতায় আসলে 10 লক্ষ শূন্যপদ ছয়মাসের মধ্যে পূরণ করব।"

শঙ্কর ঘোষ বলেন, "এই সরকারের চাকরির পক্ষে নয়। কোনও শিল্প আসেনি। আর যা চাকরি হচ্ছে তাতেও দুর্নীতি। আর এবার এই যুবসাথী সবটাই ভোটের রাজনীতি।"

এই বিষয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, "বিজেপির নেতারা যাই বলুক না কেন, আমাদের সরকার মানুষের জন্য কাজ করে আর মানুষের পাশে থাকে। ফলে তাদের কথা আমাদের শুনে লাভ নেই।"

TAGGED:

যুব সাথী
BJP SLAMS YUVA SATHI
ভাতা নয় চাকরি চাই
BJP AGITATION
YUVA SATHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.