ডামরা বালি ঘাটে হানা অগ্নিমিত্রার, বিধায়ককে দেখে পালালেন পাচারকারীরা !

ডামরা বালি ঘাটে হানা অগ্নিমিত্রার, বিধায়ককে দেখে পালালেন পাচারকারীরা !
বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের দাবি, ইডিকে চিঠি দিয়েও কোনও লাভ হয়নি ৷ দামোদরের ডামরা ঘাটে এখনও অবাধে বালি চুরি হয়ে যাচ্ছে ৷
Published : December 4, 2025 at 5:48 PM IST
আসানসোল, 4 ডিসেম্বর: সাতসকালে ডামরা বালি ঘাটে হানা আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের । নেত্রীকে দেখেই পালালেন পাচারকারীরা । পুলিশের সঙ্গেও বচসা বাঁধে তাঁর । হইচই পড়ে যায় ঘটনাস্থলে ।
কয়েকদিন আগেই দামোদরের ডামরা ঘাটে বালি চুরি নিয়ে সরব হয়েছিলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল । সরাসরি ইডিকে চিঠি দিয়ে অভিযোগ করেছিলেন, স্থানীয় কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তীর মদতেই চলছে বালি পাচার । কিন্তু ইডিকে সেই চিঠি দেওয়ার পরেও ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি । অভিযোগ, দামোদরের ঘাট থেকে প্রতিদিনই শয়ে শয়ে লরিতে বেআইনি বালি পাচার হচ্ছে । আর সেই অভিযোগ পেয়েই বৃহস্পতিবার সাতসকালে ডামরা ঘাটে হানা দেন অগ্নিমিত্রা পাল । সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, প্রচুর পরিমাণে ডাম্পারে বালি তোলা হচ্ছে ।
অগ্নিমিত্রার অভিযোগ, অবৈধভাবে এইসব বালি তোলা হচ্ছে । এমনকি ডাম্পারের নম্বর প্লেটও মুছে ফেলা হয়েছে । ঘটনায় তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেছেন অগ্নিমিত্রা পাল । তিনি ঘাটেই বসে থাকেন লরি আটকে । পুলিশ এলে তার সঙ্গেও বাদানুবাদ বাঁধে অগ্নিমিত্রা ও বিজেপি কর্মীদের । পুলিশ অগ্নিমিত্রা পালকে বলে, আদৌ লরিগুলিতে অবৈধ বালিপাচার হচ্ছে না কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে । পালটা অগ্নিমিত্রা বলেন, "এফআইআর করব আমি, আপনি তদন্ত করুন ।" তিনি দাবি করেন, সব লরিগুলিকে আটক করতে হবে ।
বালিচুরি নিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কটাক্ষ করেন । তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বলেন বালিচুরি বন্ধ করতে হবে । বেআইনি কাজ চলবে না । অথচ তার রাজ্যে চলছে অবাধে বালিচুরি । আমরা ভেবেছিলাম ইডিকে চিঠি দেওয়ার পর পুলিশ তৎপর হয়ে এই বালিচুরি বন্ধ করবে । কিন্তু এই বালি চুরি কার্যত পুলিশের মদতেই হচ্ছে ।"
আসানসোল দক্ষিণ থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "বালি চুরির কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ আমরা এখনও পাইনি । অভিযোগ পেলে নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে । লরিগুলিতে কী চালান আছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বিষয়টি ভূমি এবং ভূমি রাজস্ব বিভাগের আওতাধীন ।"
প্রসঙ্গত, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় দামোদরের ঘাট থেকে বালি চুরি হওয়ার অভিযোগ বহুকালের । কয়েকদিন আগেই হীরাপুর থানা এলাকায় দামোদর ঘাটে স্থানীয় বাসিন্দারা বালিপাচার রোধে ঝাড়ু নিয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন ।