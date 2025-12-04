ETV Bharat / state

ডামরা বালি ঘাটে হানা অগ্নিমিত্রার, বিধায়ককে দেখে পালালেন পাচারকারীরা !

বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের দাবি, ইডিকে চিঠি দিয়েও কোনও লাভ হয়নি ৷ দামোদরের ডামরা ঘাটে এখনও অবাধে বালি চুরি হয়ে যাচ্ছে ৷

Agnimitra Paul
ডামরা বালি ঘাটে বালি পাচারের অভিযোগ অগ্নিমিত্রা পালের (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 4, 2025 at 5:48 PM IST

2 Min Read
আসানসোল, 4 ডিসেম্বর: সাতসকালে ডামরা বালি ঘাটে হানা আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের । নেত্রীকে দেখেই পালালেন পাচারকারীরা । পুলিশের সঙ্গেও বচসা বাঁধে তাঁর । হইচই পড়ে যায় ঘটনাস্থলে ।

কয়েকদিন আগেই দামোদরের ডামরা ঘাটে বালি চুরি নিয়ে সরব হয়েছিলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল । সরাসরি ইডিকে চিঠি দিয়ে অভিযোগ করেছিলেন, স্থানীয় কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তীর মদতেই চলছে বালি পাচার । কিন্তু ইডিকে সেই চিঠি দেওয়ার পরেও ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি । অভিযোগ, দামোদরের ঘাট থেকে প্রতিদিনই শয়ে শয়ে লরিতে বেআইনি বালি পাচার হচ্ছে । আর সেই অভিযোগ পেয়েই বৃহস্পতিবার সাতসকালে ডামরা ঘাটে হানা দেন অগ্নিমিত্রা পাল । সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, প্রচুর পরিমাণে ডাম্পারে বালি তোলা হচ্ছে ।

ডামরা বালি ঘাটে হানা অগ্নিমিত্রার, বিধায়ককে দেখে পালালেন পাচারকারীরা ! (ইটিভি ভারত)

অগ্নিমিত্রার অভিযোগ, অবৈধভাবে এইসব বালি তোলা হচ্ছে । এমনকি ডাম্পারের নম্বর প্লেটও মুছে ফেলা হয়েছে । ঘটনায় তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেছেন অগ্নিমিত্রা পাল । তিনি ঘাটেই বসে থাকেন লরি আটকে । পুলিশ এলে তার সঙ্গেও বাদানুবাদ বাঁধে অগ্নিমিত্রা ও বিজেপি কর্মীদের । পুলিশ অগ্নিমিত্রা পালকে বলে, আদৌ লরিগুলিতে অবৈধ বালিপাচার হচ্ছে না কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে । পালটা অগ্নিমিত্রা বলেন, "এফআইআর করব আমি, আপনি তদন্ত করুন ।" তিনি দাবি করেন, সব লরিগুলিকে আটক করতে হবে ।

বালিচুরি নিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কটাক্ষ করেন । তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বলেন বালিচুরি বন্ধ করতে হবে । বেআইনি কাজ চলবে না । অথচ তার রাজ্যে চলছে অবাধে বালিচুরি । আমরা ভেবেছিলাম ইডিকে চিঠি দেওয়ার পর পুলিশ তৎপর হয়ে এই বালিচুরি বন্ধ করবে । কিন্তু এই বালি চুরি কার্যত পুলিশের মদতেই হচ্ছে ।"

Agnimitra Paul
দলীয় কর্মীদের নিয়ে ডামরা ঘাটে যান তিনি (নিজস্ব ছবি)

আসানসোল দক্ষিণ থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "বালি চুরির কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ আমরা এখনও পাইনি । অভিযোগ পেলে নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে । লরিগুলিতে কী চালান আছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বিষয়টি ভূমি এবং ভূমি রাজস্ব বিভাগের আওতাধীন ।"

প্রসঙ্গত, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় দামোদরের ঘাট থেকে বালি চুরি হওয়ার অভিযোগ বহুকালের । কয়েকদিন আগেই হীরাপুর থানা এলাকায় দামোদর ঘাটে স্থানীয় বাসিন্দারা বালিপাচার রোধে ঝাড়ু নিয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন ।

