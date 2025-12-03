ETV Bharat / state

হটন রোডে 'অবাধ্য' টোটোর ভিড় দেখে অগ্নিশর্মা অগ্নিমিত্রা, সিভিককে ধমক

বুধবার সকালের ঘটনা৷ বিধায়কের ধমক খেয়ে সিভিক ভলান্টিয়ারের স্বীকারোক্তি, তাঁর কথা কেউ শোনে না৷

Asansol Hutton Road
আসানসোলের হটন রোডে যান নিয়ন্ত্রণ করছেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 3, 2025 at 3:18 PM IST

3 Min Read
আসানসোল, 3 ডিসেম্বর: সাতসকালে আসানসোলের হটন রোডে হট্টগোল৷ তীব্র যানযটে আটকে পড়লেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল৷ তার জেরেই বুধবার সকালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে৷ যান নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না-কেন, এই নিয়ে তাঁকে ধমকও দিতে গেল কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ারকে৷

ধমক খেয়ে সিভিকের কাঁচুমাচু উত্তর, "আমাদের কথা কেউ শোনে না৷" স্থানীয়দের অভিযোগ, সামগ্রিক পরিস্থিতির জন্য দায়ী টোটো চালকরাই৷ তাঁরাই হটন রোডে যত্রতত্র টোটো রাখেন৷ যাত্রীও ওঠানো-নামানো করেন যেখানে-সেখানে, সেই কারণেই আসানসোলের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় চলাচল করাই দায় হয়ে উঠেছে৷

উল্লেখ্য, হটন রোড মোড় আসানসোল শহরের প্রাণকেন্দ্র। আসানসোল বাজার এবং সিটি বাস স্ট্যান্ডের মধ্যস্থলে এই হটন রোড মোড়। হটন রোড দিয়েই আসানসোল জেলা হাসপাতাল যাওয়ার পথ। অভিযোগ, অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ পথটি দখল করে রাখে শয়ে শয়ে টোটো। চালকরা কোনও নিয়ম-নীতি না-মেনে যেখানে সেখানে যাত্রী ওঠান-নামান। টোটো রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে। যার ফলে আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে হটন রোড। প্রতিদিনই সৃষ্টি হয় তীব্র যানজটের।

রোজ সেই যানজটে নাকাল হতে হয় সাধারণ মানুষকে৷ কিন্তু এদিন বিধায়ক যানজটে পড়তেই পুরো বিষয়টি নিয়ে হইচই পড়ে গেল৷ বুধবার সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করার সময় তীব্র যানজটে আটকে পড়েন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। বিরক্ত হয়ে তিনি গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। নেমেই দেখেন দায়িত্বপ্রাপ্ত সিভিক ফোনে কথা বলছেন, যে যার মতো গাড়ি চালাচ্ছে। অগ্নিমিত্রা পাল ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে ধমক দেন। ধমক খেয়ে সিভিকের কাঁচুমাচু উত্তর, "আমাদের কথা কেউ শোনে না৷"

Asansol Hutton Road
প্রসঙ্গত, বুধবার সকালে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের জনসংযোগ কর্মসূচি ছিল আসানসোলের মহিশীলা এলাকায়৷ সেখানে যাওয়ার পথে হটন রোড মোড়ে তীব্র যানজটে আটকে পড়েন তিনি। বিরক্ত হয়ে নিজের গাড়ি থেকে নেমে পড়েন অগ্নিমিত্রা পাল। প্রত্যেকটি টোটো চালককে ধমক দিয়ে রাস্তা থেকে নিজেই সরান। পাশাপাশি সিভিক ভলেন্টিয়ারকে ধমক দেন। ধমক খেয়ে কাঁচুমাচু হয়ে সিভিক ভলেন্টিয়ার বলেন, "আমাদের কথা কেউ শোনে না, অফিসার যদি কিছু না-বলে, আমাদের আর কতটুকু ক্ষমতা?’’

অগ্নিমিত্রা পাল তখন অফিসার কে আছেন, তাঁকে ডেকে পাঠান। যদিও অফিসারের দেখা পাওয়া যায়নি। অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "তৃণমূল নেতাদের মদতে টোটো চালকরা এতটাই সাহস পেয়েছে যে ট্রাফিকের দায়িত্বে যাঁরা, তাঁদের কথা শুনছে না। এটা পুলিশের ব্যর্থতা। গোটা হটন রোড জুড়ে জবরদখল। কর্পোরেশন সেটা সরানোর চেষ্টাও নাকি করেছিল। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে তা হয়নি।"

Asansol Hutton Road
পথচলতি মানুষও অগ্নিমিত্রা পালের কাছে অভিযোগ করেন, এই সমস্যা প্রতিদিনের। আসানসোল জেলা হাসপাতাল যাওয়ার পথে রোগী এবং রোগীর পরিবারের লোকেরা এই যানজটে প্রত্যেকদিন আটকে পড়েন। টোটো চালকরা কারও কথাই শোনে না।

আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায় বলেন, "শুনেছি উনি দায়িত্ব পালনকারী ট্রাফিক পুলিশদের ধমক দিয়েছেন। এটা একেবারেই উচিত নয়। প্রশাসন যথাসম্ভব চেষ্টা করে যাচ্ছে। আসানসোল পুরনিগমও চেষ্টা করছে। হটন রোড মোড়ে একটা ইতিমধ্যেই অটো স্ট্যান্ড করা হয়েছে। আগামিদিনে টোটো স্ট্যান্ডও করা হবে, যাতে টোটো রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে না-থাকে। তবে এরা এতদিন ধরে চালাচ্ছে। হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। সেই জন্য ধাপে ধাপে কাজ চলছে।’’

