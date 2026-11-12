SRFTI থেকে দূরদর্শন বা আকাশবাণী, গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজেপি বিধায়ক রূপা

SRFTI থেকে দূরদর্শন বা আকাশবাণী, গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজেপি বিধায়ক রূপা
BJP MLA Roopa on Doordarshan-Akashvani: এসআরএফটিআই, দূরদর্শন, আকাশবাণী নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন অভিনেত্রী তথা বিজেপি বিধায়ক রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ৷ বিশেষ প্রতিবেদন নবনীতা দত্তগুপ্তের ৷
Published : November 12, 2026 at 8:41 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: কেন্দ্রীয় সরকারের দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান কি বেসরকারি মিডিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে ? দর্শকদের টানছে ? সরাসরি প্রশ্ন তুললেন বিজেপি বিধায়ক তথা অভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ৷ শাসক দলের জনপ্রতিনিধি হয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমালোচনার সমর্থনে তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "সরকারের যা ভালো নয়, তাও বলতে হবে ৷" এদিন এসআরএফটিআই নিয়েও ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন অভিনেত্রী ৷
বৃহস্পতিবার, 12 নভেম্বর কলকাতার জে ডব্লিউ ম্যারিয়ট হোটেলে আয়োজিত হয় ‘মেকন 2026’ (MECON 2026) আলোচনা সভা । এখানেই আলোচনার ফাঁকে অভিনেত্রী-নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন তোলেন, "অতি সম্প্রতি কারা দূরদর্শন বা আকাশবাণীতে গিয়েছেন ? সেখানে কতটা জায়গা আছে ? সেই পরিকাঠামোর কতটা ব্যবহার করা হচ্ছে ? প্রোডাকশনের মান কী ?"
সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটউট (এসআরএফটিআই)-এর মতোই দূরদর্শন ও আকাশবাণীও কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে নির্মিত ৷ এর রাশ কেন্দ্রের হাতেই ৷ কিন্তু এই সংস্থাগুলির গুণগত মান কি অন্য বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারছে ? সংস্থার বিপুল পরিকাঠামোর কতটাই বা ঠিক করে ব্যবহার করা হচ্ছে, প্রশ্ন করেন তিনি ৷
রূপার বক্তব্য, "আমি লোককে বলব যে দূরদর্শন দেখো ৷ অথচ আমি অন্যান্য মিডিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠব না ৷ তাহলে কী করে হবে ?" সোনারপুর দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক রূপা কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলার সপক্ষে যুক্তি দেন, "মানে আমার সরকার, আমার পছন্দের, আমার লোক, তাই আমাকে সবকিছু ভালো বলতে হবে ? তার জন্য আমি রাজনীতিতে আসিনি ৷"
প্রবীণ অভিনেত্রীর কথায় "সরকারের যা ভালো নয়, তাও বলতে হবে ৷ তবে তার উন্নতি হবে ৷ কারণ, কোনটা ভালো করতে হবে, সেটা জানবার জন্য সত্যটাকে জানতে হবে এবং মানতে হবে এবং তার উন্নয়ন করতে হবে ৷"
এদিন কলকাতার জে ডব্লিউ ম্যারিয়ট হোটেলে আয়োজিত ‘মেকন 2026’ (MECON 2026) আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি শুভেন্দু অধিকারীর । হাজির ছিলেন অর্থ দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত, বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ এবং বিএফটিসিসি-র সভাপতি ফিরদৌসল হাসান-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা ।
বেঙ্গল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন চেম্বার অফ কমার্স (BFTCC)-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট কনক্লেভের মূল ভাবনা ছিল ‘ক্রিয়েটিভ ইকোনমি’ । অর্থাৎ, সৃজনশীল শিল্প ও বিনোদন জগতকে কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা যায়, তা নিয়েই হবে দিনভর আলোচনা হয়েছে ৷
চলচ্চিত্র নির্মাণের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটউট (এসআরএফটিআই) প্রসঙ্গে রূপা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "আমরা কি এসআরএফটিআই-এর মতো অত সুন্দর একটা জায়গায় শুটিং করতে পারি ? ওখানে কী কী ফিল্ম দেখানো হবে, সেই সিদ্ধান্তও কিছু লোক নেবে ৷ কেন হবে এরকম ? একটা প্রতিষ্ঠান, সেটা রাজ্য চালাক বা কেন্দ্রীয় সরকার বা বেসরকারি সংস্থা, সেই প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ চেহারাটা, বাস্তবে কতটা কাজে দিচ্ছে ? যে পরিকাঠামো রয়েছে, সেটা কি নষ্ট হচ্ছে ? নাকি আমরা সেটা যতটা সম্ভব ঠিকঠাক ব্যবহার করতে পারছি ? সেটাই ভাববার বিষয় ৷"
তাঁর বক্তব্য, "এখানে এইসব আলোচনা হওয়ার কথা এবং সেইসব বিষয় মন্ত্রালয়ে যাওয়ার কথা ৷ পড়াশোনা করার পরে বাস্তবের মাটিতে কীভাবে কার্যকর হবে ? সেখানেই তো তার সার্থকতা ৷ নয়তো আমি বাচ্চাদের অনেক পড়াশোনা করালাম, তারপর তাঁরা রাস্তায় ঘুরে বুঝতে পারছে না যে তাঁরা রোজগারটা কী করে করবে ?"
1988 সালে বিআর চোপড়ার 'মহাভারত'-এ দ্রৌপদীর চরিত্রে অভিনয় করে জাতীয় স্তরে খ্যাতি লাভ করেন বাংলার রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ৷ বাংলার পাশাপাশি মুম্বইয়েও তিনি কাজ করেছেন ৷ পরে তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়ে রাজনীতিতে পা রাখেন ৷ চলতি বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ সোনারপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থীকে পরাজিত করে বিধায়ক হন ৷