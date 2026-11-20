6 মাথার কার্তিক পুজোর মেলায় বিবাদ, থামাতে গিয়ে মারধরে মৃত্যু বিজেপির মণ্ডল সহ-সভাপতির !
BJP Mandal Vice President Killed in Malda: অভিযুক্ত যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ পুলিশের ৷ মৃত বিজেপি নেতা পুজো কমিটির সম্পাদকও ছিলেন ৷
Published : November 20, 2026 at 2:20 PM IST
মালদা, 20 নভেম্বর: কার্তিক পুজোর মেলায় মদ্যপ যুবকদের মধ্যে বিবাদ ! আর সেই বিবাদ থামাতে গেলে পালটা মারধরের অভিযোগ ও তার জেরে মৃত্যু হল পুজো কমিটির সম্পাদক তথা বিজেপির মণ্ডল সহ-সভাপতির ৷ বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার হবিবপুর থানার অন্তর্গত ঋষিপুরের চাঁদপুর গ্রামে ৷ ঘটনায় মৃত বিজেপি নেতার নাম চন্দন মণ্ডল (50) ৷ পুলিশ এক অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে ৷ বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ৷
ঋষিপুর এলাকার বাসিন্দা চন্দন মণ্ডল পেশায় ডেকরেটরের ব্যবসায়ী ৷ হবিবপুরের ছয় মাথার কার্তিক পুজো মালদা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাতেও বিখ্যাত ৷ সেই পুজো কমিটির সম্পাদক ছিলেন তিনি ৷ পাশাপাশি, এলাকায় বিজেপির মণ্ডল সভাপতিও ছিলেন চন্দন ৷ বিখ্যাত এই পুজোকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় অন্তত 15 দিন ধরে চলে জমজমাট মেলা এবং নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৷
অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে মেলায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ৷ সেই সময় কয়েকজন মদ্যপ যুবক নিজেদের মধ্যে বচসা শুরু করেন ৷ যা একসময় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায় ৷ বিষয়টি নজরে আসতে চন্দন মণ্ডল দু’তরফের বিবাদ থামাতে হস্তক্ষেপ করেন ৷ তিনি দু’পক্ষকেই আলাদা করার চেষ্টা করেন ৷ অভিযোগ, সেই সময় এক যুবক তাঁকে আঘাত করেন ৷ যার জেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি ৷ এমনকি জ্ঞান হারান ৷
বিষয়টি নজরে আসতেই পুজো কমিটির বাকি সদস্যরা চন্দন মণ্ডলকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ কিন্তু, সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ৷ জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে ৷ আপাতত এক যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷"
পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে, চন্দন মণ্ডল হৃদরোগের রোগী ছিলেন ৷ তবে, মৃত্যুর কারণ নিয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করতে নারাজ তদন্তকারীরা ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্টের এলেই মৃত্যুর নির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷
অন্যদিকে, চন্দন মণ্ডলের ভাই স্বদেশ মণ্ডল বলেন, "সঠিকভাবে আমার ঘটনাটি জানা নেই ৷ শুনেছি গতকাল রাতে কোনও বিষয় নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল ৷ সেখানে একজন যুবককে আটক করে রাখা হয়েছিল ৷ পরে দাদা সেখানে ঝামেলা মেটাতে গিয়েছিল ৷ সেই সময় ওই যুবক কনুই দিয়ে দাদার বুকে আঘাত করে ৷ ঘটনাস্থলেই দাদা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ৷ স্থানীয় লোকজন দাদাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে জানান ৷ পুলিশ ওই যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে গেছে ৷"