ইংরেজবাজার পুরসভায় আসন পুনর্বিন্যাস, বিজেপির ভোট বৃদ্ধির পরিকল্পনা বলছে বিরোধীরা
Delimitation of Wards: একলাফে 11টি আসন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ৷ সর্বদল বৈঠক না-ডাকা নিয়ে সরব বিরোধী শিবির ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : November 20, 2026 at 7:25 PM IST
মালদা, 20 নভেম্বর: কলকাতা ও হাওড়া কর্পোরেশনের মতো এবার ইংরেজবাজার পুরসভাতেও ডিলিমিটেশন বা ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি পরিচালিত বোর্ড ৷ আগামী বছরের শুরুতে হতে চলা নির্বাচনের আগেই পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করতে চাইছে তারা ৷ বৃহস্পতিবার বোর্ড অফ কাউন্সিলের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এই ইংরেজবাজার পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা 29 থেকে বাড়িয়ে 40 করা হবে ৷
ইতিমধ্যে এই প্রস্তাব রাজ্য সরকারের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে ইংরেজবাজার পুরসভা সূত্রে খবর ৷ এনিয়ে চেয়ারম্যান অম্লান ভাদুড়ি বলেছেন, "এখনও পর্যন্ত বি-ক্যাটাগরি তালিকাভুক্ত ইংরেজবাজার পুরসভা ৷ এ-ক্যাটাগরি পুরসভার যোগ্যতা অর্জনের জন্য কমপক্ষে 2 লক্ষ 25 হাজার জনসংখ্যার প্রয়োজন ৷ বর্তমানে এর থেকে অনেক বেশি মানুষ এই শহরে বসবাস করেন ৷ তাই এই পুরসভাকে এ-ক্যাটাগরিতে নিয়ে যেতে গতকাল বিওসি বৈঠকে ওয়ার্ডের সংখ্যা 29 থেকে বাড়িয়ে 40টি করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ৷ এই প্রস্তাব রাজ্য সরকারকে পাঠানো হচ্ছে ৷"
1868 সালে গঠিত হয় ইংরেজবাজার পুরসভা ৷ 158 বছর বয়সী এই পুরসভায় একাধিকবার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস হয়েছে ৷ 2010-15 সালে এই পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ছিল 25টি ৷ 2015 সালের ডিলিমিটেশনে ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে হয় 29টি ৷ এবার বিজেপি পরিচালিত পুরবোর্ড ওয়ার্ড সংখ্যা 40 করতে চায় ৷
কিন্তু, ওয়ার্ড সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বিজেপির এই তৎপরতা কেন ? ঊনত্রিশের নির্বাচনের আগে বিজেপি লোকসভাতেও ডিলিমিটেশন বিল পাশ করিয়ে আসন সংখ্যা 543 থেকে বাড়িয়ে 833টি করতে চাইছে ৷ পুরনির্বাচনের আগে ওয়ার্ড বাড়ানোর চেষ্টা চলছে কলকাতা ও হাওড়া কর্পোরেশনেও ৷ তাহলে কি এর পিছনে পদ্ম শিবিরের রাজনৈতিক ফায়দা তোলার পরিকল্পনা লুকিয়ে রয়েছে ? কী বলছে বিরোধীরা ?
জেলা বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান তথা সিপিআইএম-এর জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্র বলছেন, "উন্নয়নের ক্ষেত্রে ডিলিমিটেশন অত্যন্ত জরুরি ৷ এটা আমরা অস্বীকার করছি না ৷ সেটা দেশের ক্ষেত্রে হতে পারে, রাজ্যের ক্ষেত্রে হতে পারে কিংবা পুরসভা ও পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রেও হতে পারে ৷ যেমন, ইংরেজবাজার পুরসভায় এমন অনেক ওয়ার্ড রয়েছে, যেখানে সেভাবে উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি ৷ অ্যাডেড এরিয়াগুলিতে এখনও মানুষ নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন ৷ নতুন ওয়ার্ড তৈরি হলে সেসব এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজে গতি আসবে ৷"
তিনি বলছেন, "একইভাবে অনেক ওয়ার্ডে মানুষের সংখ্যা বেশি ৷ সেখানে ওয়ার্ড ভেঙে নতুন ওয়ার্ড তৈরি হলে মানুষজনেরও সুবিধে হয় ৷ তার সঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন, ভোটার সংখ্যা বিবেচনা করে কখনও ডিলিমিটেশন হয় না ৷ মানুষের সংখ্যা দেখেই সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ কিন্তু, ডিলিমিটেশনের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে ৷ এর জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন ৷ অথচ সেসব কিছু মানা হচ্ছে না ৷"
এর পিছনে বিজেপির ভোটবৃদ্ধির কৌশল রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন কৌশিক মিশ্র ৷ তিনি বলছেন, "বিজেপি চাইছে যেসব ওয়ার্ডে তাদের ভোট কম, সেগুলিকে ভেঙে সেখানে পাশের ওয়ার্ডের কিছু অংশ সংযুক্ত করা, যেসব ওয়ার্ডে নিজেদের ভোট বেশি রয়েছে ৷ আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি ৷ নিয়ম মেনে ডিলিমিটেশন না-হলে তার প্রতিবাদ হবে ৷"
কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী ইটিভি ভারতকে বলেন, "এর পিছনে বিজেপির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে ৷ তা না-হলে তারা এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিয়ে বৈঠক করতে পারত ৷ সবার বক্তব্য শুনতে পারতো ৷ শুধু রাজনৈতিক দলগুলিকেই নয়, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জন প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলোচনার প্রয়োজন ছিল ৷ কিন্তু, সেটা তারা করেনি ৷ আমি আগেও বলেছি, বিজেপি লোকসভার আসন 543 থেকে বাড়িয়ে প্রায় 850 করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটা শুধু ভোট চুরি করতে ৷"
ভোট চুরির অভিযোগে ইশা খান চৌধুরী বলেন, "ওরা দেশের সংবিধান মানে না ৷ সংবিধান দেশবাসীকে নিরাপত্তার বিধান দিয়েছে ৷ কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলকে সুবিধে দেওয়ার জন্য সংবিধান বানানো হয়নি ৷ এখন তারা কর্পোরেশন ও পুরসভাগুলিতে একই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ৷ তারা নিজেদের সুবিধেমতো লোকসভার আসন কিংবা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করতে চাইছে ৷ ইংরেজবাজার পুরসভায় কিছু ওয়ার্ডে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ৷ সেটা আমরা মেনে নিচ্ছি ৷ কিন্তু, এর জন্য ডিলিমিটেশনের ক্ষেত্রে যেন কোনও রাজনৈতিক দল সুবিধে না-পায় ৷ যদি পুর কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা না-করে, তবে প্রয়োজনে আমরা আদালতের দ্বারস্থ হব ৷"
বিষয়টি নিয়ে বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় ইটিভি ভারতকে প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "ইংরেজবাজার পুরসভায় বর্তমানে যে জনসংখ্যা, তাতে পাঁচ বছর আগেই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা উচিত ছিল ৷ 3 নম্বর ওয়ার্ডে 10 হাজারের উপর ভোটার রয়েছে ৷ 20, 23, 25 নম্বর ওয়ার্ডেও ভোটার সংখ্যা অনেক বেশি ৷ এই পরিস্থিতিতে ওয়ার্ড ডিলিমিটেশন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ৷ আসলে বিরোধীদের 40টি ওয়ার্ডে প্রার্থী দেওয়ার ক্ষমতা নেই ৷ কংগ্রেস, সিপিআইএম, তৃণমূল একজোট হয়েও 40টি ওয়ার্ডে প্রার্থী দিতে পারবে না ৷ তার জন্যই এসব মন্তব্য করা হচ্ছে ৷"
তবে, ডিলিমিটেশনের আগে নিশ্চিতভাবে সর্বদলীয় বৈঠক হবে বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতা ৷ তিনি বলেন, "এসব সিদ্ধান্তের আগে যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন, সেটা বিজেপি এবং ইংরেজবাজার পুরসভার বোর্ড খুব ভালো করেই জানে ৷ এনিয়ে কারোর ব্যস্ত হওয়ার কারণ নেই ৷ আর পাশাপাশি ওয়ার্ড ভেঙেই কোনও নতুন ওয়ার্ড গঠন করা হয় ৷ পুরবোর্ডের এই সিদ্ধান্তের পিছনে কোনও চক্রান্ত খোঁজার প্রয়োজন নেই ৷ এরা উন্নয়নের ক্ষেত্রে চক্রান্ত দেখে, আর চক্রান্তের ক্ষেত্রে উন্নয়ন দেখে ৷ ডিলিমিটেশন হলে একদিকে যেমন নাগরিক পরিষেবা উন্নত হবে, তেমনই গোটা শহরের উন্নয়ন হবে ৷"