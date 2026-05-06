'গুন্ডামি বন্ধ করবই', বিজয় মিছিল থেকে হুঁশিয়ারি উমেশ রাইয়ের

গুলমোহর কলোনি থেকে ঘুশুড়ি পর্যন্ত বিজয় মিছিলে হাঁটলেন উত্তর হাওড়ার নবনির্বাচিত বিধায়ক উমেশ রাই।

উমেশ রাইয়ের হুঁশিয়ারি, 'গুন্ডামি বন্ধ করবই'
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 6, 2026 at 5:06 PM IST

হাওড়া, 6 মে: ভোটে জেতার পর প্রথম বড় কর্মসূচি। মঙ্গলবার দুপুরে গুলমোহর কলোনি থেকে ঘুশুড়ি পর্যন্ত বিজয় মিছিলে হাঁটলেন উত্তর হাওড়ার নবনির্বাচিত বিধায়ক উমেশ রাই। ঢাক, বাজনা, আবির আর সমর্থকদের স্লোগানে সরগরম হয়ে উঠল গোটা এলাকা। রাস্তার দু’ধারে ভিড় জমিয়েছিলেন বাসিন্দারা। বাড়ির ছাদ, বারান্দা থেকে ফুল ছিটিয়ে স্বাগত জানালেন অনেকেই।

মিছিল শেষে ঘুশুড়ির মোড়ে দাঁড়িয়ে উমেশ রাই বললেন, “আমি উত্তর হাওড়ারই বাসিন্দা। যাঁরা আমাকে নির্বাচিত করেছেন, আমার উপরে আস্থা দেখিয়েছেন, তাঁদেরকে প্রণাম ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার উদ্দেশেই এই মিছিল করছি। এটা কোনও শক্তি প্রদর্শন নয়, এটা কৃতজ্ঞতা জানানো।”

প্রচারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা মনে করিয়ে দিলেন বিধায়ক। তাঁর কথায়, “আগামী পাঁচ বছরের জন্য যা যা প্রতিশ্রুতি আমি উত্তর হাওড়াবাসীদের দিয়েছি, তার সব অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। জল, রাস্তা, নিকাশি, আলো— নাগরিক পরিষেবার কোনও খামতি রাখব না। আমার দরজা চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকবে।”

নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নে উমেশ রাইয়ের সাফ জবাব, “সেটা দল ঠিক করবে। আমাদের হাতে নেই। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যা সিদ্ধান্ত নেবেন, আমরা মাথা পেতে নেব।” তবে নিজের কেন্দ্রের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কোনও রাখঢাক রাখলেন না তিনি। স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন, “উত্তর হাওড়া থেকে গুন্ডামি আমি বন্ধ করে দেব। তোলাবাজি, সিন্ডিকেট, দাদাগিরি— এসব চলবে না। যাতে বাসিন্দারা নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে সুরক্ষিত বোধ করেন, উমেশ রাই তার জন্য প্রাণপাত করবেই।”

উত্তর হাওড়া দীর্ঘদিন তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বলেই পরিচিত ছিল। গত দু’টি বিধানসভা ভোটে এখানে জিতেছিল শাসকদল। এবার সেই দুর্গ ভেঙে জিতেছেন বিজেপির উমেশ রাই। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের মতে, এলাকার জল-জমা সমস্যা, রাস্তার হাল এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগকে কাজে লাগিয়েছেন তিনি।

প্রচারে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলেছিলেন, “এলাকার ছেলে হিসেবে এলাকার যন্ত্রণা বুঝি।” সেই বার্তাই ভোটবাক্সে কাজ করেছে বলে মনে করছেন অনেকে। মঙ্গলবারের মিছিলে ছিলেন দলের জেলা স্তরের নেতারাও। তবে ভিড়ের বড় অংশই ছিল পাড়ার যুবক ও সাধারণ মানুষ। ঘুশুড়ির এক বাসিন্দা বললেন, “বহুদিন পর কেউ বলল, গুন্ডামি বন্ধ করবে। দেখা যাক কথা রাখেন কি না।”

ফল ঘোষণার পর এই প্রথম বড় মিছিলে নামলেন উমেশ। মিছিলের শেষে কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, “উৎসব শেষ। কাল থেকে কাজে নামতে হবে। মানুষ আমাদের সুযোগ দিয়েছে, এবার প্রমাণ করার পালা।”

