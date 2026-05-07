'চন্দ্রনাথের খুন, চুপ থাকতে বাধ্য হচ্ছি'; কেন এমন বললেন শমীক ?
আপ্ত সহায়ককে খুন কাণ্ডে কী বললেন শুভেন্দু অধিকারী? চন্দ্রনাথ খুনে প্রতিক্রিয়া দিলেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য থেকে দিলীপ ঘোষ-তাপস রায়-রাহুল সিনহারা ৷
Published : May 7, 2026 at 4:30 PM IST
বারাসত, 7 মে: চন্দ্রনাথের খুনের ঘটনা একটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। রাজ্যে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চলছে। শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথের খুনে বৃহস্পতিবার বারাসাতে এসে এমনই প্রতিক্রিয়া জানালেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। পাশাপাশি, আপ্ত সহায়ককে হারিয়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন শুভেন্দু অধিকারীও ৷ এদিন তিনিও পৌঁছন বারাসতে ৷ দুষ্কৃতীদের গুলিতে চন্দ্রনাথের এহেন পরিণতিতে তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব ৷ পাল্টা এই ঘটনা একেবারেই কাম্য নয় বলে জানিয়েছেন তৃণমকূল নেতা গৌতম দেব ৷
শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য
এদিন বারাসতে পৌঁছে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "এই খুনের সঙ্গে রাজনীতির যোগ থাকতে পারে। তবে তা নিয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করতে চাই না । রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তদন্তের জন্য পুলিশের উপরেই ভরসা রাখা হচ্ছে।"
দোষীরা দ্রুত ধরা পড়বে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। শুভেন্দুর সঙ্গে সাংবাদিকদের কথোপকথন শেষ করতেই বারাসত হাসপাতালের সামনে 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান ওঠে ৷ তারপরই তিনি বারণ করেন এমনটা না-করতে ৷
শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য
- এদিকে বৃহস্পতিবার সকালে বারাসতে আসেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও রাহুল সিনহা। হাসপাতাল মর্গের সামনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শমীক বলেন, "চন্দ্রনাথ শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক ছিলেন। তিনি অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। পরিকল্পিত এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে রয়েছে চরম রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, স্থানীয় দুষ্কৃতীরা তাতে জড়িত নেই, তা আমরা বিশ্বাস করি না। স্থানীয় তৃণমূল নেতারা জানতেন না, সেটাও নয়। নির্বাচনে আমরা জয়ী হলাম। আর আমাদের বুকের উপরেই গুলি করা হল।
- সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে শমীক এদিন আরও বলেন, "গতকালের ঘটনা প্রমাণ করে দিয়েছে রাজ্যে এই মুহূর্তে আইনশৃঙ্খলার অবস্থা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ 15 বছরের শাসনের তৃণমূল সরকার কার্যত প্রশাসনকে ধ্বংস করেছে। পুলিশের রাজনীতিকরণ সম্পূর্ণ করেছে। অপরাধীদের ভয়মুক্ত করেছে। বারাসত-মধ্যমগ্রাম থেকে সীমান্ত খুব বেশি দূরে নয়। জাল আধার কার্ড তৈরি এখানেই হয়েছে। জাল রেশনকার্ড ও ভোটার পরিচয়পত্র এখান থেকেই তৈরি হয়েছে। ভারতবর্ষের যে প্রান্ত থেকে অনুপ্রবেশকারীদের যাকেই ধরা হয়েছে, তার কাছে বারাসাত ও মধ্যমগ্রাম এলাকার জাল আধার কার্ড ভোটার কার্ড পাওয়া গিয়েছে। দুষ্কৃতীদের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে এখানে।
- দু'দিন পরে রাজ্যে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-সহ 20 জন মুখ্যমন্ত্রী আসছেন বাংলায়। তার আগে এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে কী বার্তা দেওয়া হচ্ছে ? নির্বাচন পরবর্তী হিংসা নিয়ে এদিন শমীক সাফ বলেন, "রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তি তৈরির চেষ্টা চলছে। তৃণমূল থেকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রং বদল করে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি দলীয় কর্মীদের সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছি। প্রশাসনকে বলেছি রং না-দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে।"
- শেষে তিনি বলেন, "এটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ৷ এর থেকে বেশি কিচ্ছু বলতে চাই না ৷ কারণ তদন্ত চলছে ৷ দু'দিন পর রাজ্যে সমস্ত মন্ত্রীরা আসছেন ৷ ব্রিগেডে এত বড় সমাগম হবে, তার কারণে ও অন্য কিছু বিষয়ে চুপ থাকতে বাধ্য হচ্ছি ৷ যার আগের দিন সোশাল মিডিয়ায় লাইভ পোস্ট করছে, সেখানে বিজেপি প্রার্থীদের অশ্রাব্য গালাগালাজ দিচ্ছে, তারপর দিনই ওদের হাতে দলের পতাকা ৷ তারা গিয়ে তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙছে, দখল করছে, এনিয়ে যারা যারা আমাদের যুক্ত আছে তাদের বিকেলে দল থেকে তাড়িয়ে দেব ৷"
রাহুল সিনহার বক্তব্য
এনিয়ে রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ রাহুল সিনহা বলেন, "পরিকল্পনা এটাই যে, শুভেন্দু অধিকারীকে কিছু করতে পারলাম না ৷ সঙ্গীকে তো করা যাক ৷ এর ফলে বিজেপি কর্মীরা তৃণমূলের উপর ক্ষোভ দেখাবে ৷ পুরো বাংলায় আইনের কোনও বাঁধন থাকবে না ৷ পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে ৷ সেই সময় তৃণমূল এই পরিস্থিতির সুযোগ নেবে ৷ কিন্তু, আমাদের কাছে 'খুনের বদলে খুন' নয় ৷ আমরা আইনের উপর ভরসা রাখি ৷"
দিলীপ ঘোষের বক্তব্য-
- ভোটের পর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে। কোথাও আবার গুলি করে মেরে দেওয়া হচ্ছে। অনেক 'দুষ্কৃতীদের' দলে ঢোকানো হয়েছিল এইবারে যেন এমনটা না-হয় ৷ দলের অন্যান্য নেতাদের বার্তা দিলীপ ঘোষ ৷ কিছু দুষ্কৃতীরা নিজেদের বিজেপি বলে অশান্তি করার চেষ্টা করছে। কড়া নজর রয়েছে দলের।
- এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসে সমস্ত গুন্ডা বদমাশ 'আন্টি সোশাল'রা রয়েছে। বিভিন্ন দিকে যে লুটপাট হচ্ছে, এটা তৃণমূলের ভিতরের ব্যাপার যেটা এখন বাইরে বেরিয়ে পড়ছে ৷ কিছু লোক আছে যারা অশান্তির সৃষ্টি করছে, তারা এখন বিজেপিতে ঢোকার চেষ্টা করছে ৷ কিন্তু, বিজেপির দরজা বন্ধ রয়েছে। কোনও আন্টি সোশালকে যেন দলে এন্ট্রি না-দেওয়া হয়। হিংসা হচ্ছে কিন্তু তারা থামাচ্ছে না। যদি এগুলো না-থামে তাহলে তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার হবে। সেই রকম পরিস্থিতি যেন না হয়। আমার মনে হয় এটা নির্বাচন কমিশন এবং পুলিশের দেখার দায়িত্ব যাতে আইনশৃঙ্খলা ঠিক থাকে। যিনি পুলিশ মন্ত্রী, তিনি ড্রামা করতে ব্যস্ত। এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গুন্ডাদেরকে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছেন, তার ফল সবাইকে ভুগতে হচ্ছে।"
- বুধবার রাতে মধ্যমগ্রামের দোলতলা সংলগ্ন দোহারিয়া এলাকায় মোটরবাইক আরোহী একদল দুষ্কৃতী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে গুলি করে খুন করে। গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছেন চন্দ্রনাথের সঙ্গী গাড়িচালক বুদ্ধদেব বেরাও। আপ্ত সহায়ক খুনের খবর পেয়ে রাতেই মধ্যমগ্রামে চলে আসেন শুভেন্দু-সহ বিজেপির প্রথম সারির নেতারা। ময়নাতদন্তের জন্য চন্দ্রনাথের দেহ বারাসত মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। এখন সেখানেই রয়েছে তাঁর মরদেহ ৷
তাপস রায়ের বক্তব্য
- এই প্রসঙ্গে মানিকতলার বিজেপির জয়ী প্রার্থী তাপস রায় কড়া সমালোচনা করেছেন ৷ এর পিছনে তৃণমূল রয়েছে বলেই দাবি করছেন তিনি ৷ তাঁর হুঁশিয়ারি, "এর পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর ৷ এটা মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেনে রাখা দরকার ৷
তৃণমূল নেতা গৌতম দেবের বক্তব্য
- চন্দ্রনাথ খুনে তৃণমূল নেতা গৌতম দেব বলেন, "দোষীদের শাস্তি হোক ৷ এটাই চাই ৷ আমি স্তম্ভিত ৷ বাংলায় এমন ঘটনা দেখে ৷"